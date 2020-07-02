Белый Колодец, спящий дракон и старый добрый Воргол. Маршрут на выходные

Татьяна Афанасьева

Делюсь классным маршрутом! В прошлые выходные мы прокатились через три области - Тульскую, Липецкую и Воронежскую, побегали по меловым горам, видели «спящего дракона», наелись дикой клубники и черешни, спасли одну пузотёрку, искупались в холодных водах Воргола, зажарили дикого лосося и выпили закат (охлаждённым!), сидя на краю тысячелетней плиты. По-моему, лето и должно быть таким! А теперь по порядку...

Белый Колодец

Есть в Воронежской области место, напоминающее Дикий Запад, но в белоснежной миниатюре - столовые горы, зубцы скал, глубокий каньон и озёра. Частично Белый колодец превратили в банальную зону отдыха с платным въездом, пляжем и сопутствующей попсой... Но! За въезд можно не платить, остановившись до шлагбаума, за пляж тоже - так как есть и нейтральные воды. А самое главное, существует вторая, более дикая, часть Белого колодца! И это восторг.

- Мы же полезем наверх? - Да-а-а! На полдороги я осознала, что меня ждёт судьба отца Фёдора из «Двенадцати стульев», а чуть позже скатилась с меловой горы добровольно и на сверхскоростях :)))) Шансы возгорания пятой точки были очень велики!

Короче, если у вас такие же отношения с высотой, сыпучими склонами, от души советую гулять с туристической сидушкой, на ней и съедете, если что.

Тот случай, когда фотографии скажут больше любого текста.

Ловите координаты: Воронежская область, Хохольский район,

*Белый колодец (дикая часть), N51.6256289, E38.9722904.

*Обустроенная пляжная зона: N51.620811, E38.970394 (подробности, услуги, цены - на сайте elevento.ru).

Дракон, спящий на Сторожевой поляне

Однажды прилетел огромный дракон и лёг на границе Русского царства-государства, на высоком берегу Дона, чтоб никакой враг не думал и носа сунуть! Ну, это мои фантазии, а по факту - в 1648 году на этом самом месте стоял город Коротояк со сторожевым постом для наблюдения за татарскими «перелазами». Место так и называли Сторожевая поляна, а «спящему дракону» дали официальное название - гора Острый Борок.

В этих местах можно встретить байбаков, парапланеристов, сапсерфингистов, скалолазов, художников и :))) таких бездельников, как мы. Место настолько потрясающее, что мне очень хотелось придвинуть его поближе к Туле, чтобы приезжать к дракону почаще. Должна же я увидеть его осенью в золотом и весной - в анемонах. Увы, 400 км от Тулы.

Ловите координаты: Воронежская область, Острогожский район, Сторожевое-1, N51.205869, E39.214382.

Воргольские скалы

Воргольские скалы - это часть заповедника «Галичья гора». Поэтому никаких костров, сбора трав, добычи ископаемых и алкотреша. Строго всё! Со спутника следят и в чёрные списки вносят. В общем держите дистанцию.

Высота скал достигает 20-25 метров. Они словно окаменевшие серые великаны, вросшие в берега реки Воргол и покрытые буйной растительностью. У многих есть имена – Воронов, Лисий, Копчёный, Звонари. На последних постоянно тусуются скалолазы, все склоны в крюках и верёвках.

Мы, как истинные почитатели параллельных миров, разбили лагерь подальше от скалолазов, но поближе к заповеднику и звенящей тишине. Было кайфово.

Подробный гульбарий про Воргольские скалы уже был в 2013 году, не буду повторяться. Если любопытно, почитайте - там и про золотые куколки времён Тамерлана, и про пещеры, и про Воргольское княжество, которое было в этих местах.

Ловите координаты:

*Звонари, разрешённый кемпинг, место для купания и клубничные поляны: N52.575633, E38.352207.

*Заповедник «Воргольские скалы», сосновый лесок: N52.568312, E38.385126.

На самом деле, все три локации заслуживают отдельной поездки! Объединять их или нет - решать вам.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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