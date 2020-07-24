Удивительная Рязань

Дмитрий Койда Последний гульбарий про Рязань был на нашем портале в 2013 году. Пришло время освежить впечатления и сравнить, как изменился город за семь лет. А он очень изменился! Нашим гидом будет тульский путешественник Кто знает, может, уже в ближайшие выходные вы отправитесь именно в соседнюю Рязань ;) Дмитрий Койда. Кто знает, может, уже в ближайшие выходные вы отправитесь именно в соседнюю Рязань ;)

— Однажды, вернувшись из короткой поезди я выслал нескольким свои знакомым две фотографии с предложением узнать, где они сделаны. Называли в основном европейские города, так никто и не угадал.

Другим товарищам показывал снимки на телефоне и рассказывал про свою недавнюю поездку в Великобританию. Они искренне верили, что кадры именно оттуда. Все потом сильно удивлялись, что это город Рязань.

Гуляя по центральной части Рязани удивлялся и я, поэтому так и назвал сегодняшний гульбарий.

Рязань я уже посещал, лет 15 назад. Но, во-первых, это была командировка и соответственно свободного времени не хватало, ну и во-вторых, такой красоты там ещё не навели.

Если честно, в те далёкие времена я только увлёкся зарубежным туризмом и отечественные края посещал не так качественно и углублённо, поэтому Рязань из прошлого совсем не помню.

И тем более не баловал своим излишним вниманием православную архитектуру. Позже ситуация изменилась и теперь у меня в коллекции сотни увиденных и посещённых храмов.

Первым делом я мечтал увидеть главную историческую достопримечательность города — Рязанский кремль.

Это один из старейших музеев России, расположенный на высоком обрывистом холме, окружённом реками Трубежем и Лыбедью.

Рязанский кремль меня тоже удивил. В моём понимании он не выглядит как традиционный кремль, где имеются высокие стены и башни. Это больше похоже на архитектурный комплекс старинных зданий.

Но, стоит отметить что в отличие от некоторых других грандиозных и помпезных кремлей которые я посетил (Москва, Казань, Тула, Нижний Новгород) здесь особая, аутентичная атмосфера, например как в Ростовском кремле. Нет новодельных изысков, простенько, душевно, про это место можно даже сказать что «Там русский дух, там Русью пахнет».

Особенно проникновенно здесь гулять под звон колоколов.

Колокольня красивая, очень понравилась. Памятник архитектуры XVIII–XIX веков, построенный в стиле классицизма.

По настоящее время остаётся одним из самых высоких зданий города и Рязанской области (общая высота 83,2 метра).

Понравилось, что сохранился кремлёвский вал. Его соорудили из грунта, вырытого для защитного рва.

Длина вала почти 300 метров и по нему можно не только пройтись, но и посидеть на краю, рассматривая некоторые объекты, например Ильинскую церковь.

Недалеко от кремля находится красивая церковь Спаса Преображения на Яру и масштабный памятник Сергею Есенину.

А это Часовня Всех Святых в кремлёвском парке. Сооружена в честь 900-летия Рязани.

Несмотря на то, что официальной датой основания города считается 1095 год, Рязань намного древнее.

Здесь много различных церквей раскиданных по всему городу и за его пределами. Большая часть древнейших в России монастырей находится именно в Рязанской области.

Есть не только старинные храмы, но и новые.

В кадр попало лишь несколько из них. Вот это новая постройка показалась мне интересной и масштабной. Церковь Иоанна Кронштадтского на Татарской улице.

Порадовали в Рязани и новые городские скульптуры.

Для меня это всегда показатель позитивных перемен как минимум во внешнем облике города.

У меня большая коллекция скульптур и подобных арт-объектов. Теперь есть и рязанские красивости.

Тут даже в торговом комплексе установлена скамейка на которой парень читает газету. Идеальное место для назначения встреч или чтобы ждать жену, бесконечно долго гуляющую по магазинам.

Памятников конкретным людям в городе тоже тьма. Этот посвящён Сергею Радонежскому.

Олег Иванович Рязанский на своём коне. Согласно рязанским преданиям, на гербе города изображен именно этот великий князь.

В Рязани родился и провёл детство один из 26 бакинских комиссаров — Григорий Константинович Петров.

В каждом российском городе без Ленина никуда. Здесь я его снял со спины (что бывает крайне редко). В начале 1990-х годов власти Рязани демонтировали его с одноименной площади — водители троллейбусов даже начали называть эту остановку «Площадью без Ленина». На месте монумента вождю был установлен крест, затем — конструкция с рязанской символикой, а в 1997 году Ленин вернулся на прежнее место.

Помимо Сергея Есенина одним из самых важных памятников который вы должны увидеть посвящён Евпатию Коловрату — легендарному русскому богатырю, герою рязанского народного сказания XIII века, времён нашествия Батыя. На сегодняшний день, монумент, посвященный Евпатию Коловрату, является одним из самых значимых в регионе. Его имя ассоциируют с отвагой и мужеством русского народа.

Также урожденными рязанцами были известные люди — мать самодержца Петра I, первый российский Нобелевский лауреат Иван Павлов, биолог и селекционер Иван Мичурин, создатели ядерного щита России — братья Уткины. В Рязанской губернии появился на свет Константин Циолковский, которого нередко называют отцом современной космонавтики. Так что этот край подарил России многих знаменитых людей.

Кстати, известный на весь мир бренд косметики «Max Factor» появился именно в Рязани, и здесь его создатель, Максимилиан Факторович, открыл свой первый магазин. Позднее он эмигрировал в США. Обратите внимание на инициалы справа, но рисовал не я:)

Смотрите, какой интересный вариант оформления названия улицы. Надо продолжить и на остальных это делать.

Вот тоже симпатично украсили шарами. Вечером они классно светятся.

Жаль не видел как светятся слово Рязань и цифра счастливого года. Хотя, до 2020 все они были счастливыми.

Это как раз пешеходная улица Почтовая. Она является главной туристической и торговой улицей Рязани.

Вот вкратце и все мои прекрасные фото впечатления от Рязани. Хочу сюда приехать ещё раз и пройтись по уже знакомым старым и совершенно новым местам. Город отличный и удивительный!

P. S. Забыл выложить ещё несколько снимков. Это около кремля я застал заключительную часть полумарафона.

Запомнился момент как одна из зрительниц встречала на финише свою подругу. Желаю нам всем побольше таких позитивных друзей и мотивирующих табличек:)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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