И снова Хибины! Кировск и окрестности: курорты, трассы и Апре-ски по-кольски

Лера Артамонова Уверены, многие очень ждут открытия лыжного сезона и теряются в догадках, куда ехать, чтоб было снежно, весело и максимально бюджетно. Ну, и главное, в России! 2020-й других направлений пока не предлагает. В общем ловите актуалочку от Леры Артамоновой. Даже северное сияние будет! ;)

— Два года назад я и подумать не могла, как влюблюсь в наш Север. Тогда я в первый раз написала о Кировске — городе в небольшом горном массиве в Мурманской области. Кто бы мог подумать, что с тех пор, я побываю там еще множество раз, и увижу чудеса, которые может предложить только Север. Именно вот так, с большой буквы: с благодарностью и уважением.

Времена сейчас крайне непредсказуемые и никто не знает, что грядет зимой. Но я, как и многие фанаты гор, жду, что здравый смысл и свежий воздух победят. И пусть не откроют заграницу, но хотя бы дадут открыться нашим горнолыжным курортам. И если про Красную Поляну все слышали и знают, как и про тройку с Кавказа, то Кировск не заслуженно задвинут, хотя обладает огромным количеством плюсов (а во многом и превосходит известных конкурентов) и достоин внимания! А и теперь уже не поверхностно, а на практике.

Итак, Хибины, Кировск — горнолыжный край на краю нашей Родины. С последней встречи на страницах гульбария многое изменилось. Первое и самое важное, добраться стало проще: кроме Северстали в Апатиты теперь летают 7S (из Москвы — 2 часа, из Спб — 1 час): это несколько изменило ценовую политику и разнообразило время рейсов. Снаряжение в сезон провозится бесплатно.

Самый популярный курорт Кировска — БигВуд по-прежнему остался самым бюджетным, на мой взгляд, из всех каталок в России.

Именно БигВуд привлекает бОльшую часть приезжающих. И не зря, скажу я вам. Кроме разнообразия трасс, которых стало больше за последние два года, подкупают виды, открывающиеся с Айкуайвенчорра.

Трассы разные по ширине и сложности, хорошо подготовленные.

И на Севере и на Юге горы есть возможность отдохнуть и поесть. Впрочем, приходить за хорошим снегом, конечно, лучше с утра. После обеда на Северном (городском) склоне основные трассы уже подразбиты, а ближе к вечеру выбираются на склон детские секции с бесстрашными гонщиками. В такие моменты лучше выбирать боковые трассы или Южный склон, где катающихся обычно чуть меньше. Причина тому- наличие только бугельных подъемников, что нравится далеко не каждому. Впрочем, сейчас идет активное строительство, кто знает, может, гондолы будут ползать и на Юге? А на Севере вовсю строится видовой ресторан.

Очереди — дело редкое, хотя мы не рисковали оказываться на курорте в праздничные и выходные дни, вроде Нового года или детских каникул. Однако есть риск остановки гондол на Севере из-за погоды.

Кстати, устали от предсказуемой погоды? Кировск легко может вам с этим помочь. Собственно, почему только бугели на одном из склонов? Все просто- старая, но надежная система доставки наверх во время ветров. А с ветрами в Хибинах все нормально.

Он наметает совершенно фантастические заносы на всех поверхностях на вершине. Если бы Эльза существовала в реальности, думаю, она бы оценила.

А как насчет полярной ночи? Это вам не вечерние катания на пару часов до закрытия курорта. В конце декабря в Хибинах солнце встает в районе обеда, а садиться начинает сразу после него.

Я искренне зауважала местное население- нужно иметь крепкую нервную систему, чтобы по нескольку недель не видеть белого света. Хотя, я конечно, лукавлю. Солнце появляется. И когда это происходит, небо заполняется красками и оттенками.

Может именно это видел Маленький Принц 43 раза? Закат длиною в несколько часов…

Кстати, кататься это совсем не мешает: трассы освещены. И есть в этом своя перчинка, это точно.

А что же на других курортах? Когда-то я писала о них только в теории, сейчас могу поделиться практическим опытом.

Ближайший к БигВуду и второй по популярности — 25 км, он же гора Кукисвумчорр. По сути- это частный курорт, рассчитанный на людей умеющих кататься хорошо и любителей некоторого экстрима и фрирайда. Я себя не отношу пока к первым, а тем более, ко вторым, но судьба распорядилась иначе. Спасибо, нет, конечно, всем известным обстоятельствам, которые сильно потрепали планы этой весной всему миру.

Кукис находится в стороне от города и является отдельным кварталом, но туда за недорого ездят такси и бюджетный общественный транспорт.

В обычное время людей здесь не очень много, но вот после форс-мажорного закрытия БВ, все бросились сюда…

Сам курорт представляет собой довольно крутую гору с двумя бугельными подъемниками до середины склона и одним на самый верх.

Не каждая птица долетит до середины Днепра… И не каждый сноубордист доедет до вершины Кукиса. Бугели старые, трасса под ними не чистится- взобраться то еще приключение: приходилось лавировать влево-вправо по наносам, стараясь не угодить в опору и пригибаясь от встречных швабр.

Но если паровозик смог, то виды впечатляют.

Трассы достаточно широкие, но довольно крутые, по-настоящему красные и черные. Однако есть обширный пологий выкат, вполне пригодный для спокойного катания. В марте из-за внезапного наплыва желающих покататься, трассы были разбиты уже в первой половине дня, что несколько испортило впечатление.

Но не так страшен Кукис для бордистов, как Полярные Зори. Перенесемся в день завтрашний и на 50 км на Запад на горнолыжный курорт Салма. Минуя поселок с дивным названием — Африканда, на перешейке между двумя озерами притаился мой самый страшный кошмар.

Когда, вслед за БВ закрылся и Кукис, а кататься хотелось, было принято решение поехать в Салму. А вот в Салме точно были не готовы к такому. Насколько я поняла, они специализируются на детских школах и редких туристах, но никак не на поток из Кировска…

Курорт маленький, больше ориентированный на лыжников: всего три бугеля, причем один из них тарелка без изгиба под ведущую ногу — для бордистов это крайне не вариант, хоть и реализуемый.

Но изюм даже не в швабрах и тарелках…

Любите черненькое? Вам сюда, определенно. Наверху очень красиво, но спускаться придется почти по отвесной стене.

Только ближе к концу спуска трасса становится более пологой, и лед сменяется на снег.

Впрочем, вряд ли один день может дать полноценное представление о курорте, ибо

Отдельно хочется сказать, что когда все курорты прикрыли, настал расцвет снегоходов. В районе БВ уже с утра собирались змейки очередей, и снежики забрасывали всех желающих наверх за некоторую плату. И если до этого фрирайд был только для избранных, то после остался единственным вариантом кататься. Впрочем, фрирайд там присутствует и в обычные дни, но помните, что

Как видно, каждый найдет место по вкусу и возможностям.

Но чем же Хибины могут увлечь искушенных спортсменов? Невысокие горы и швабры — вряд ли серьезная приманка, даже несмотря на цену ниже рынка.

То, что модный мир называет Apres-ski, иначе говоря — досуг, в Кировске и окрестностях — не просто слово.

И это вам не Кавказская глушь и не Краснополянский запредельный ценник, а полноценный такой Апре. С хорошими ресторанами (и самыми лучшими стейками). Без шуток! И интересными местами.

Впрочем, даже сам город для нас- не избалованных в последнее время настоящей зимой- уже настоящая находка. Я только в детстве помню сугробы выше человеческого роста и много-много снега. В Кировске же он насыпает до второго этажа.

И среди этого белого царства попадаются настоящие сокровища

Зимой снега там больше, чем солнца, поэтому грех этим не воспользоваться.

Недалеко от города есть место, куда обязательно стоит съездить: Снежная деревня. На площади более 2000 кв.м. раскинут целый город.

В закрытых лабиринтах из снега и льда прячутся скульптуры и инсталляции.

Каждый год тема оформления меняется, так что приезжать в Снежную деревню можно каждый год без риска увидеть что-то уже привычное.

Здесь есть свой бар и даже ЗАГС (куда записываются с лета)!

А перед городом проходит уличная выставка, где свои скульптуры представляют художники из разных городов и стран.

Мы попали туда в межпогодье, поэтому некоторые выглядели уже несколько потрепано. Но виды, сквозь наступающие сумерки, на горы вкупе с общей идеей скульптур производят впечатление.

Кстати, недалеко от Снежной деревни есть по-настоящему лакшери место для тех, кто хотел бы себя почувствовать не просто туристом в заполярье.

Добро пожаловать в Тирвас — бывший советский дом отдыха, ныне грамотно и стремительно освоивший современность. Кроме того, что это приятный отель и санаторий,

это еще и комплекс Спа с невероятно крутым бассейном.

Смотреть на снег и горы, на минус за окном, при этом плавая в теплой воде, что может быть лучше после насыщенного катательного или гулятельного дня?..

А еще там можно вкусно и недорого поесть и попробовать кислородных коктейлей как детстве.

О, надоели привычные места? Позвольте пригласить вас в музей, который для меня попал в топ необычных музеев.

В один морозный день, когда погода подвела, трипэдвайзер повел нас в библиотеку. В обычную городскую библиотеку на одной из центральных улиц.

Все потому, что там… Москва-Петушки.

Всеми известный Веня Ерофеев, написавший вышеназванную нетленку- уроженец Кировска, проживший здесь долгие годы и навсегда оставивший в памяти эти места.

Стыдно признаться, поэму на тот момент я не читала (что, впрочем, исправила сразу после), хоть и наслышана была об авторе, но вот обстановка и сумасшедшинка данного музея глубоко запали в душу.

Местными неравнодушными ценителями таланта писателя были собраны вещи, фотографии и рукописи Ерофеева; воспоминания о нем его друзей и родных. Все это заключено в оболочку какого-то по-хорошему сюрреализма. Кроме того, обстановку дополняла экскурсовод, она же работник библиотеки, которая явно немного обалдела от посетителей, желающих послушать про Веню- Венечку, так она ласково его называла. Видимо, истинные ценители заходят редко и выглядят обычно иначе.

Настроились на необычный лад? Продолжаем.

Еще одно место — мой личный ТОП. По пути на Южный склон Айкуайвенчорра, если ехать на авто, есть Таинственный лес! Настоящий, со своими загадками и чудесами!

В эту Северную глушь прилетела настоящая летающая тарелка

Прибывшие оказались ребятами добрыми, зародили жизнь на земле и просто сделали красиво.

Представьте снежный, скрипучий от мороза лес, в котором все светится, переливается. Откуда-то из сугробов играет музыка, а представители не из этого мира появляются то тут, то там. Существа, строения, странные знаки и неведомые тропинки.

От всей души советую теплые носки, термос глинтвейна и приехать вечером перед закрытием! Это какое-то детское непередаваемое чувство восторга, честное слово.

А потом, когда Таинственный лес отпустит вас из своих морозных, но таких теплых объятий, не спешите вызывать такси.

Выйдете на дорогу — она будет пустынна, а вокруг будет темно. Но не так темно, как бывает летом, когда на расстояние вытянутой руки уже ничего не видно, а как темно зимой, когда видно силуэты на горизонте, потому что снег светится изнутри, хотя света нет на многие километры рядом.

Сделайте глоток из термоса, закройте его и поставьте на землю, а потом, надев перчатки, просто посмотрите наверх, на небо.

Если вы хорошо себя вели в этом году, а солнце решило поволноваться именно в эту ясную морозную ночь, то вы увидите легкую белую дымку на небе.

Сначала, вы примете это за чуднО плывущие облака, но потом эта дымка начинает плясать и меняться из бело-прозрачной в цветную…

А потом вы видите то, за чем миллионы романтиков уходят в северные ночи.

И чем сильнее будут бури на солнце, тем ярче и продолжительнее будет Аврора.

Готова поспорить, что равнодушным это не оставит, и прежними вы уже не будете.

Важные вещи в жизни — не вещи.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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