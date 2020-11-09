Романцевские горы в осеннем варианте

Дмитрий Койда Наши Кондуки (они же Романцевские горы) захватили умы инстаграмеров, взяли в плен тревел-блогеров, всё лето мелькали на билбордах и вот уже три года держатся в топе самых популярных маршрутов недалеко от Москвы. Не знаем, есть ли туляки, которые там не бывали и не мусорили?.. Но наш сегодняшний гульбарий для них и всех, кто любит это место. Осень - отличное время, чтобы туда поехать. Тульский путешественник сделал отличный фоторепортаж. Смотрите, как там круто! Дмитрий Койда сделал отличный фоторепортаж. Смотрите, как там круто!

«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счёл бы неприличным делать в гостях».

Об этом месте жители Тульской области знают уже давно, но именно в 2019–2020 годах благодаря центральным каналам и ряду известных блогеров оно стало очень популярным.

Сюда буквально потекли толпы туристов из близлежащих городов и в первую очередь из Москвы.

Удивительно, но лично я впервые попал в Кондуки только этим летом. Мои тревел друзья как раз приехали из Москвы в Тулу. Я с ними посетил Ясную Поляну и заодно мы решили доехать до Романцевских гор. Другое распространённое название — Кондуки, ещё более редкое имя этому объекту — Ушаковские карьеры.

Место уникально тем, что оно создано природой и людьми. В 60-х годах прошлого века в геологическое наследие данной территории вмешался человек. В районе деревни Кондуки нашли залежи бурового угля и сразу же начали его добычу.

Залежи горючего полезного ископаемого обнаружили на небольшой глубине. Добывали его преимущественно открытым способом, через разработку карьеров.

Через 20 лет ценность этого угля упала. Разрезы закрыли, карьеры затопили. В итоге образовалась целая система водоёмов разной формы — 27 озёр глубиной от 10 до 79 метров.

После 80-х годов здесь никто не появлялся и природа смогла из практически испорченного человеком места создать обновлённую, потрясающую красоту.

За это время выросли деревья. Они конечно же оживили лунные пейзажи и сделали их более земными.

При этом в Кондуках немало мест, где создаётся реальное впечатление нахождения на другой планете.

Дожди, ветра и эрозия почвы так же постарались над созданием интересного ландшафта не свойственного для Тульской области, да и вообще центральной России.

Романцевские горы это территория не только водоёмов, но и большого скопления терриконов.

Террикон или терриконик (фр. terril — отвал породы, фр. conique — конический) — отвал, искусственная насыпь из пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых, насыпь из отходов от различных производств и сжигания твёрдого топлива.

Как вы наверное уже заметили по фото они отличаются по цветовому наполнению. Дело в том, что на днях я посетил Кондуки второй раз. Честно скажу, впечатления совершенно разные.

Июльский визит подарил первые эмоции и впечатления от этого места. Безумно повезло с погодой. На небе в этот момент проплывали белоснежные облака, которые несомненно украсили весь пейзаж. Вот мы как раз едем в сторону Кондуков.

Поэтому если соберетёсь сюда, подгадывайте именно такую погоду. Когда красивое небо и солнце.

Облака являются хорошим светофильтром. Облачко сдвинулось чуть в сторону и вода в озере прямо на ваших глазах сразу может поменять свой цвет.

Представьте, что на этом кадре нет «белогривых лошадок», сразу ведь картина станет не такой яркой.

Но, первый раз мы были тут совсем мало так что я горел желанием попасть сюда снова. Прошло ровно 3 месяца и вот я здесь. На улице золотой октябрь.

Пейзажи вроде не изменились, но душевное настроение и восприятие окружающей среды совершенное иное.

В этот день было ещё необычное солнце — белое.

Народу по-прежнему тьма, но если уйти подальше от главного обзорного холма и спуститься вниз к воде, то можно найти вполне уединенные уголки.

Сухая осень ещё хороша тем, что в этот некупальный период нет палаток. Летом они здесь на каждом шагу, например вот тут. Сейчас тишина и умиротворение.

Я лазил по терриконам и небольшим ущельям почти два часа. Удовольствие нереальное.

Временами были ощущения, что я в Исландии, в других местах мне казалось — в Карелии и на Сахалине. Я не про общие планы, а про фрагменты.

Кондуки мне понравились именно детальными кусочками, собрав которые воедино можно получить прекрасную мозаику.

Единственное, мог бы сделать прекрасные снимки, но оба раза фотографировал на телефон. В июле на старый, в октябре уже на новый. Обычного зеркального фотоаппарата у меня пока нет.

За эти три месяца здесь появились таблички, которые гласят, что заезд на автомобиле на самый верх опасен. До этого многие машины поднимались и портили вид. Начали собирать мусор в пластиковые ящики. Я поэтому и начал заметку с тематического афоризма как раз из-за того, что мусор является сейчас основной проблемой Кондуков (фотографировать его не стал, чтобы не портить ваше представление об этом потрясающем месте).

Уверен, что все нормальные посетители Романцевских гор не понимают зачем некоторые люди бросают бутылки, бумагу, пакеты и т. д. посреди природной красоты. Печально осознавать, что среди нас есть такие «туристы». Мало того, появилась информация, что для костров и других целей ломают молодые берёзы и другие деревья.

Удивительно, ведь почти все приезжают на своих автомобилях. Собрал после себя мусор в пакет и в багажнике вывез. Выбросить можно по дороге в мусорный бак. К сожалению культура пребывания в подобных местах, где нет охраны, платы за въезд, у нас пока на подростковой стадии развития. Надеюсь, вышеупомянутые люди в скором времени всё же научатся беречь общую красоту.

Если изначально все приезжие вели себя правильно и бережно, то в таком виде Кодуки и оставили бы — без всяких ограждений и запретов. А так я думаю, что к следующему сезону здесь многое изменится: сделают парковку, кафе, туалеты, маршруты. Это уже будут совсем иные Кондуки.

Так что я хочу успеть приехать сюда третий раз. Тем более немало здешних закоулков я обделил своим вниманием. Гулять тут можно минимум часа 3–4. Это если активно, а не спеша — весь день.

И ещё у меня большое желание полазить по Романцевским горам в закатном свете. В этот день мне нужно было ехать дальше и поэтому закат я встретил не здесь, а в дороге.

Приезжайте в Кондуки! Напомню, расстояние до них от Тулы примерно 80 км, от Москвы — 230 километров. Выбирайте сухую погоду, чуть больше километра грунтовая дорога, да и на самих сопках в дождь ходить не безопасно. Главное, удобная обувь, хорошее настроение и бережное отношение к природе! Спасибо за внимание!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий» ;)

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