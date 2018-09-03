Хибины. Айкуайвенчорр

Лера Артамонова «Готовь сани, лыжи, сноуборды летом...» Помните эту дивную поговорку? Так вот предлагаем присмотреться к Хибинам в качестве горно-лыжного направления уже сейчас, чтоб без лишней спешки выбрать отель и месяц вашей встречи. Кстати, народ в Хибинах катается с ноября и до июня! Путешествовать будем с Лерой Артамоновой. Большой респект ей за то, что согласилась поделиться бесценным личным опытом.

- С чистым не зашоренным сознанием, когда не с чем сравнить, впечатления, как правило, оказываются острее и куда более интенсивнее.

Особенно оказываются острее, когда ты летишь с небольшой горки. Но летишь не так, как это было у чайки Ливингстона: ощущая всю радость скорости и свободы, а кубарем по склону, загребая снег рукавами и отбивая и без того уже синие коленки и копчик еще больше. Примерно так состоялось мое первое знакомство с доской в феврале.

Думаю, что то чувство, когда стало что-то получаться, сыграло коварную шутку. Захотелось, ой, как захотелось продолжения банкета. Банкета хотелось всю весну, но отпуск предполагался только в мае. А где можно кататься в мае? Правильно, в Южной Америке.

С горящими глазами листаю вкладки авиасейлса и покупаю долгожданные билеты! Тадам! На Кольский полуостров. Собственно потому, что кроме Южной Америки кататься в мае можно еще в Мурманской области. На высокогорье на Северо-Западе нашей большой и замечательной страны в Хибинах.

Наслышана о них я была еще несколько лет назад, когда в походе там были наши друзья. Но никогда не всплывала информация, что Хибины еще и горнолыжный курорт- ну нет вокруг нас заинтересованной тусовки.

Добраться до Хибин, а именно до города Кировска, можно на самолете- летает Северосталь до Апатит (1,5 часа из СПб), далее на машине или автобусе. На поезде тоже можно. Но то же расстояние преодолевается уже за 23 часа до Спб и бог знает сколько до Москвы . Есть варианты добраться до Мурманска, а далее до Кировска, но этот вариант сложнее.

Почему до Кировска? Да потому что все курорты, которые есть в южной части Хибин находятся именно в этом городе. Причем один из них- буквально во дворах города.

В Кировске, который немного потерялся в советской эпохе, есть несколько гостиниц, по отзыву весьма не плохих, но вариант в пользу квартиры оказался интереснее. На авито ценник на жилье от 1000р. за ночь за однушку и выше. Вариант с приличным ремонтом и рядом со склоном- стоит примерно 2-2,5 за ночь; бабушкин вариант в другом конце города можно найти и за 700-900. К слову, половина Кировска живет за счет туризма.

Итак, где покататься.

Воробьиная гора, находится рядом с Апатитами. Небольшие по длине трассы с небольшими перепадами высот – подходят новичкам.

25 км — гора Кукисвумчорр, вблизи Кировска. Ориентирован как раз наоборот: для профессионалов и экстремалов: фрирайд, слалом.

Большой Вудъявр –в самом Кировске. Северный и Южный склон горы Айкуайвенчорр. 25 трасс разной сложности. В сезоне 2018-2019 обещают еще больше и интереснее.

Вудъявр то и был выбран для катания. Итак, что у нас есть: трассы от зеленых до черных.

Подъемники кресельные, гондольные, бугели. Прокаты, сервис, кафе, раздевалки с сушками.

Раздевалки с сушкой рассчитаны на два комплекта снаряжения, радость эта стоит 100 рублей в сутки. Весьма полезно, ибо не надо тащить все домой.

Стоимость на ски- пассы зависит от сезона и времени на которое он покупается. Есть на несколько часов или дней- чем больше, тем дешевле. На 4 дня в низкий сезон ски -пасс вышел в 4000 р., 4 дня в высокий сезон будут стоить 4200р. Лучше посмотреть ТУТЬ ( вставить ссылку: https://bigwood.ru/resort/skipass/)

Трассы хорошо укатанные, освещенные. Ратраки с утра наводят порядок. Однако к вечеру некоторые трассы разбиваются из-за установившейся плюсовой температуры. В мае народу почти нет- склоны фактически пустые.

Поесть на склоне можно рублей за 500-600 на двоих с супом, вторым и компотом.

Квартира снята в 10 минутах пешком от Северного склона- на улице Олимпийская.

Вокруг несколько торговых центров, продуктовые супермаркеты. Масса сувенирных магазинов: Хибинам есть чем похвалиться. И не только зимой. Летом горы предлагают множество вариантов пеших и не пеших туров.

Несмотря на небольшой размер городка, приличный выбор кафе и ресторанов с хорошим, адекватным меню. Есть даже ночные клубы с боулингом и прочими радостями. Есть музей геологии и истории города, созданный при поддержке местного градообразующего предприятия. Бесплатный, кстати, и с аудиогидами. В одном зале затесалась внезапно экспозиция тульских самоваров.

Вообще, Кировск производит двоякое впечатление. С одной стороны, выросший, как обычный шахтерский город, он никогда не стремился к нарядности, а все больше к простоте и практичности. Повсюду серые панельки, громоздящиеся на уступах гор. Весь город- одна сплошная лестница сквозь высокие сугробы.

Но с другой стороны, ему прощаешь все, когда выглядывает солнце. Город стоит в чаше из цепочки гор. Солнце, отражаясь от еще пока снежных, майских склонов, наполняет город светом и простором. И легким, свежим, немного морозным воздухом.

В мае природа берет свое и, еще шедший накануне снег, сменяется едва заметными почками на низкорослых северных деревьях. Но я совру, если скажу, что там не было тепло. У подножия Айкуайвенчорра 3 из 5 дней, что мы там находились, температура поднималась почти до 30 градусов! Загар по очкам- все как положено. Катающиеся между спусками раздевались и загорали. Кстати, в первых числах мая в Хибинах проводится свое бикини-пати.

И вся серость вмиг забывается, когда поднимаешься до вершины. Хибины не могут похвалиться высотой и сложностью рельефа, однако их вид завораживает своей простотой и основательностью, как и все в северных городах, стоящих у их отрогов.

Но самое заманчивое, кроме относительной бюджетности Хибин на фоне альпийских конкурентов, так это то, что там можно наблюдать северное сияние! Не в мае, конечно, но зимой- да. Так что, полярная ночь с всполохами северного сияния- это следующий этап покорения Хибин. Но уже в будущем году. А пока… А пока, мониторить скидки на сайте Северостали…

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