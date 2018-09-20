Татьяна Афанасьева Про Гусь-Хрустальный и его промысел знают многие, а про Гусь-Железный вы что-нибудь слышали?.. А ведь и такой в России есть, и в нём тоже есть на что посмотреть и чему удивиться. Мало того, он некоторым образом связан с нашей родной Тулой! В общем ловите новую дорожную историю ;)

— Между Гусями (Хрустальным и Железным) всего 100 километров, первый принадлежит Владимирской области, второй — Рязанской. В Хрустальном проживает около 55 тысяч человек, а в Железном около двух тысяч. Жители города Гуся-Хрустального именуют себя гусевцами, а жители посёлка городского типа Гуся-Железного числятся железогусевцами. Хрустальный впервые упоминается в 1756 году, а Железный в 1758-м. Почти ровесники. И оба населённых пункта стоят на реке с крылатым названием Гусь :)

Мы никак не предполагали что в Гусе-Железном мы окажемся раньше, чем в Хрустальном. Но так получилось — не смогли проскочить мимо…

К нашему приезду на небе неожиданно нарисовалось гигантское крыло…

…а из кустов вышли гогочущие гуси. Один оказался известным местным графоманом. Такой пирсинг применяют для укрощения особо опасных гусей, которые пощипывают всех подряд.

Гусь-Хрустальный больше напоминает большую деревню. Маленькие домики, кружевные окошки. Даже у местной полиции резное крылечко.

Но бездушный сайдинг и сюда просочился :(

Из любой точки посёлка видна эта огромная белокаменная церковь, нависающая над домами и напоминающая о десяти заповедях божьих: не убий, не укради, не прелюбодействуй и всё в таком духе… Подозреваю, что в Гусе-Железном нет атеистов. Их при рождении уносят в Гусь-Хрустальный и делают передовиками производства на стекольном заводе.

Церковь Троицы Живоначальной в стиле псевдоготики с элементами барокко и классицизма строилась больше 60 лет — с 1802 по 1868 год. Высота пятиярусной колокольни — 70 метров. Архитектор не известен, но подозревают, что к строительству причастен Василий Баженов. В хрониках написано «один очень известный архитектор», а в деталях якобы угадывается почерк. Не знаю, был ли ещё в России архитектор, которому столько всего приписывают?.. Достоверно известно лишь о двух проектах Баженова — кремлёвском и царицынском :) Все остальные — «непризнанные бастарды», как этот.

Сначала на этом месте стояла небольшая деревянная церквушка, но после строительства в посёлке Железоделательного завода Баташевых, было решено возвести церковь посолиднее. Храм начали возводить в 1802 году, заказчиком этого архитектурного шедевра был сын основателя завода Андрея Родионовича Баташева — Андрей Андреевич, по прозвищу «Черный».

Знакомая фамилия? Ещё бы! Прадед «Чёрного», купец и промышленник Иван Тимофеевич был управляющим на тульских заводах Никиты Демидова и основателем династии металлургических магнатов Баташевых.

В Туле жили и дети, и внуки Ивана Тимофеевича. Сохранился даже дом его внука Андрея Родионовича Баташева (того самого, что позже создал свою империю в Гусе-Железном). Адрес дома: Тула, ул. Набережная Дрейера, 14.

«В 1790-х годах Баташев купил участок на берегу реки и построил большой двухэтажный каменный дом с подвалом. В 1802 году в Туле по инициативе директора ТОЗа Семена Веницеева было открыто военное училище для детей неимущих дворян. Деньги на создание училища собирали всем миром, дом пожертвовали Баташевы». (Источник).

За эти три фотографии особняка, сделанные в октябре 2017 года, спасибо Алексею Пирязеву.

Если сравнить их с моими фотографиями, сделанными в 2014 году, то в общем-то немногое изменилось…

Дивное крыльцо со львами, спрятавшимися в чугуном кружеве, и обшарпанные стены с обнажившимся старым кирпичом. Если у вас есть фотографии посвежее — выкладывайте в комментарии ;)

Была в Туле и усадьба Баташевых с роскошным парком на берегах реки Тулицы. Она, к сожалению, не сохранилась. А парк известен тулякам как Баташевский сад, или Баташи. За фото спасибо Георгию Сидорову.

Но вернёмся в Гусь-Железный. На площади перед церковью фамильный герб Баташевых и памятный камень, говорящий, кто тут вообще хозяин :)

Церковь — потрясающая! Внутри больше напоминает лабиринт и содержит престолы Живоначальной Троицы, Николая Чудотворца, Рождества Христова, Петра и Павла. Интерьеры не богатые, но по-деревенски искренние. Все ценности были изъяты в 1921 году постановлением Совнаркома. Сразу извиняюсь за качество фотографий, не благословляется же.

При входе в храм чугунная плита с летящими гусями и инициалами «А. Б.» (Андрей Баташев)…

…и кованные двери с тремя терновыми венкам (это как-то связано с Живоначальной Троицей и библейским сюжетом про трёх Ангелов-Странников? Я мало что в этом смыслю. Если знаете, расскажите).

Так выглядело имение Баташевых в Гусь-Железном. Справа виден купол Церкви Троицы Живоначальной.

А так выглядел Гусевский Железоделательный завод, построенный в 1758 году. К слову, чугун с баташевских заводов (а их было около десятка) в то время считался лучшим в Европе. Увы, наследники Баташева не смогли держать производство на должном уровне, уже в 1830-х Гусевский завод начал приходить в упадок, а в 1904 году был окончательно закрыт.

На заводах Баташевых были отлиты чугунные скульптуры Триумфальной арки в честь 1812 года, решётки кремлёвского сада и даже колесница с конями на фронтоне Большого театра.

Вход в Гусевскую усадьбу несметно богатого промышленника Андрея Родионовича Баташева, точнее в то, что от неё осталось, найти несложно — он сразу за храмом. А так как долгие годы в ней располагался детский санаторий, то ориентиром может быть вывеска «Областной детский санаторий»…

Сразу при входе «сказочный реализм» :)

Санаторий давно заброшен, но над парадным входом всё ещё висит табличка, а на воротах увесистый замок. Это обманка — смело толкайте калитку.

Высший свет называл Баташева новатором и инженером-самородком, а простой люд упырём и супостатом. В народе усадьбу прозвали «Орлиное гнездо». Имение было обнесено двухкилометровой каменной стеной 5−7 метровой высоты и больше походило на феодальный замок. Советские реалии, конечно, нанесли усадьбе моральный и физический урон, но размах и величие всё равно просматриваются.

Усадебный дом окружали десятки флигелей и служб, был свой театр, огромный парк, два десятка оранжерей. Был даже «павильон любви», в котором хозяин и его гости предавались любовным утехам с крепостными девицами.

«Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого». Художник Николай Васильевич Неврев, 1866 год.

Под имением проходила целая сеть подземелий, о которых ходило немало страшных слухов. У «Орлиного гнезда» была даже своя служба охраны. Хозяин, Андрей Родионович Баташев, выхлопотал «высочайшее разрешение держать полк егерей числом в 800». Егеря между делом не только охраняли барина, но и совершали разбойничьи налеты на купеческие обозы (жадность Баташева не знала границ).

Одна из легенд рассказывает, что Андрей Родионович был знатным фальшивомонетчиком, а в подземельях содержал монетный двор с 300 работниками, давшими обет молчания путём отрезания языка . И это несмотря на то, что чугун с баташевских заводов считался европейским брендом и приносил огромные барыши. Ну, это же официальный доход, а куда интереснее царя-государя обманывать и постоянно по краю ходить (адреналин-с!). Версия подтверждается тем, что на территории усадьбы уже в советские времена было найдено три золотых пятака времен Екатерины II, два из которых оказались фальшивыми. Ай да Баташев, ай да сукин сын!

К слову, сейчас одной из наиболее часто подделываемых монет в России является вот эта — с Елизаветой. Рубль 1741 года.

Легенда так же рассказывает, что когда после вступления на престол Павла Первого к Баташеву выехала ревизия — проверить слух о фальшивых червонцах, он хладнокровно приказал заложить все выходы из подземелья, тем самым замуровав заживо 300 работников.

Ну, что прониклись персонажем? Тогда ещё несколько штрихов к портрету. Баташев дважды венчался при живой жене, был масоном, самолично убивал людей, нажимая педальку над тайным колодцем или отдавая на съедение зверинцу. По его приказу, в реке Гусь топили слишком болтливых работников, а в усадебном саду, который местные называли «Садом ужаса» был установлен «позорный столб» для пыток и наказаний. Страшный был человек.

Умер Андрей Родионович в 1799 году, не оставив никакого завещания. Победителем в тяжбе вышел его старший сын от первого брака Андрей Андреевич, по прозвищу «Чёрный». Кровопивец Баташев-старший так и не увидел величественной церкви, ставшей главной достопримечательностью Гуся-Железного.

Чтоб не заканчивать историю на столь печальной ноте скажу, что яблоки в «Саду ужаса» были очень вкусные :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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