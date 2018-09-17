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Акташское озеро в Крыму

Акташское озеро в Крыму

Елена Свиридова и Андрей Илюхин

Спасибо Елене Свиридовой и Андрею Илюхину за то, что поделились с нами ещё одной необычной точкой на карте Крыма. Будете отдыхать в Мысовом, Щёлкино или Семёновке на Азовском море, имейте ввиду - совсем рядом есть необычный и почти инопланетный маршрут. От Керчи туда тоже несложно добраться - всего 70 километров.

— Как только мы обосновались в Мысовом, первым делом отправились в Щёлкино, добывать пропуска в заповедный Казантип (есть гульбарий). На сей раз удача нам улыбнулась! В офисе нам обрадовались — и к пропуску на два дня надарили сувениров: карты, брошюрки, календарики. И даже показали слайды с местной фауной — кого стоит бояться (типа полозов всяких), а кого стоит поискать (щурок, цапель, зайцев, хорей и «прочую мелочь»). Оказалось, принятые нами за гадюк в прошлом году змеи — вовсе не гадюки, а полозы. Хотя они тоже очень агрессивны, и лучше их избегать. А гадюк на Казантипе уже двадцать лет зоологи не встречали! Успокоили, в общем…

А дальше минут за двадцать пересекаем весь город Щёлкино и выходим на его окраину. Бесконечные гаражи, садовые товарищества, вид на какие-то заброшенные корпуса местных НИИ, а вдали, за неширокой лесной полосой — дали, в которых вроде как была вода. Дальнейший путь лежал к Акташскому озеру и Астанинскому водохранилищу, где судя по Интернету должно было быть много-много разных птиц. По этому случаю даже прихватили с собой тяжёлый телевик!

Миновав гаражи, а затем по просеке ЛЭП жидкую лесополосу, выходим к примыкающим к Акташскому озеру разливам. Ну это судя по карте — в жизни там оказались выжженные солнцем пустоши с соляными разводами. Воды не было. Совсем. Ну да ладно — до берега озера оставалось совсем немного. Только ветроагрегаты миновать…
 

А вот около ветрогенераторов началась красота и экзотика! Соляные пустоши неимоверных цветов, футуристические конструкции — судя по Викимапии заброшенные — и звуки!
Скрип и скрежет десятков лопастей на фоне не стихающего жуткого ветра! Другой мир.

Напрямки миновав посадку с ветряками, выходим на берег Акташского озера. Озера… «В поле его зрения был совсем незнакомый пейзаж: бело-желтая пустыня, песчаные дюны, остов какого-то металлического сооружения… Там дул сильный ветер, бежали по дюнам струйки песка, мутный горизонт заворачивался чашей» (А.и Б. Стругацкие «Обитаемый остров»).
 

От песчаных дюн дна пересохшего Акташа берег отделяла узкая полоска, поросшая жиденькой травкой, по которой шустро улепётывал офигевший от внезапного туриста настоящий казантипский заяц! Приятно, что уже не первый за эти дни. Встретить зайца, пусть и со стороны его чудесного хвоста, — это по-настоящему здорово!
 

Тем более, что раскинувшаяся перед взглядом пустыня других встреч с живностью не обещала — бескрайние пустоши с фантомом заброшенной АЭС на горизонте. И с намёком, что где-то там за горизонтом есть вода. Мираж, не иначе…
 

Впрочем, вода была, и совсем рядом. Символическая дамба отделяла пески Акташа от Астанинского водохранилища. От дамбы до воды тоже надо было ещё дойти по песочку, но зато теперь — вот он, птичий рай… Первое, что встретилось — скелет на берегу. Атмосферненько… Чуть дальше у берега обосновались целые полчища чаек. Бакланы были замечены только в небе — группами по три-пять птиц, пытающиеся преодолеть беспощадный ветер и вырваться куда-нибудь в более хлебосольные места. Всё! Телевик не пригодился — на этом берегу других птиц не водилось. В центре водохранилища на карте обозначен остров Невезения — может быть там колонии разнообразных пернатых, но как туда попасть?..
 

Ветер продувал до кишок, Акташ подарил свои пару живописных кадров, надо было двигаться дальше. Но тут хитросплетение дамб чуть было не приготовило ловушку — пространственный выверт повлёк на юг — прочь от перешейка с азовским побережьем. Сверяемся с навигатором!
 

Путь к Азову лежал опять через заброшенные ветряки, какие-то умопомрачительные по краскам каналы и затоны к уютненькому, но совершенно дикому селу Азовское.
У них там даже магазина нет!
Как живут?..
 

На берегу Азова творилось что-то неимоверное. Сшибающий с ног ветер гнал на берег бурлящий накат, который, наверное, правильнее было бы уже назвать штормом! Море выползало на берег клубящейся пеной, которая, оставленная волной, начинала жить своей жизнью, клокоча и разлетаясь под порывами ветра.
 

Недалеко от берега возвышалась какая-то ржавая железяка — снова вспомнился «Обитаемый остров».
…Отличная у тебя идея, Гай, сказал Максим. Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведешь меня под конвоем прямо к ним. А там уж моя забота, но смотри, держись в сторонке, не попадись под руку и, главное, больше не стреляй… Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их издали было видно. Так и сделали, поднялись на дюны. И сразу увидели белую субмарину.
За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотне метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину и, тем более, на белую. Гай решил сначала, что это — не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть откуда вставшая из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что ее засосало. Так оно и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами, белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута набок, и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями — ничего живого там, конечно, остаться не могло.

Нет, конечно, это была не субмарина, а, возможно, часть местных заброшенных электростанций… Вообще, эти места вполне себе мирные — самой природой приспособленные для добычи дешёвой энергии. Полуразобранная АЭС, заброшенная солнечная ЭС, ветряки вроде как заброшенной ветряной ЭС — хотя эти крутятся, несмотря на нежилой вид административных зданий по соседству. По крайней мере, ни машин, ни людей от Щёлкино до Азовского замечено не было…
 

 
На берегу жизни на километры в стороны тоже не наблюдалось. И вдруг — велосипед. Старенький, но вроде целый. Массаракш! Рядышком, в канаве, обнаружилось спрятавшееся от ветра и любопытных глаз обнажённое тело. Стараясь не будить спящего нудиста, отошли на сотню метров в сторону Казантипа. Тут было так дико, так экстремально и фантастически нереально, что не хотелось уходить! Времени до вечера было ещё навалом, и море звало :)
 

Немного позагорав под шквалом колючего песка и эпизодически прилетающими клоками пены, и слегка перекусив, дабы хватило сил на последний рывок — ровно пять километров по прямой песчаного грейдера «Зелёный Яр», вернулись в Мысовое (место нашего обитания).

Как удобнее добираться до Акташского соляного озера? Озеро находится между поселками Щёлкино, Азовское и Семеновка. А из Керчи ходят автобусы «Керчь-Щёлкино», идущие через Семёновку. Время в пути — около полутора часов.

Координаты озера: N 45.372511, E 35.802703.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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