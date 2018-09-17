Акташское озеро в Крыму
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
— Как только мы обосновались в Мысовом, первым делом отправились в Щёлкино, добывать пропуска в заповедный Казантип (есть гульбарий). На сей раз удача нам улыбнулась! В офисе нам обрадовались — и к пропуску на два дня надарили сувениров: карты, брошюрки, календарики. И даже показали слайды с местной фауной — кого стоит бояться (типа полозов всяких), а кого стоит поискать (щурок, цапель, зайцев, хорей и «прочую мелочь»). Оказалось, принятые нами за гадюк в прошлом году змеи — вовсе не гадюки, а полозы. Хотя они тоже очень агрессивны, и лучше их избегать. А гадюк на Казантипе уже двадцать лет зоологи не встречали! Успокоили, в общем…
А дальше минут за двадцать пересекаем весь город Щёлкино и выходим на его окраину. Бесконечные гаражи, садовые товарищества, вид на какие-то заброшенные корпуса местных НИИ, а вдали, за неширокой лесной полосой — дали, в которых вроде как была вода. Дальнейший путь лежал к Акташскому озеру и Астанинскому водохранилищу, где судя по Интернету должно было быть много-много разных птиц. По этому случаю даже прихватили с собой тяжёлый телевик!
Скрип и скрежет десятков лопастей на фоне не стихающего жуткого ветра! Другой мир.
У них там даже магазина нет!
Как живут?..
Недалеко от берега возвышалась какая-то ржавая железяка — снова вспомнился «Обитаемый остров».
…Отличная у тебя идея, Гай, сказал Максим. Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведешь меня под конвоем прямо к ним. А там уж моя забота, но смотри, держись в сторонке, не попадись под руку и, главное, больше не стреляй… Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их издали было видно. Так и сделали, поднялись на дюны. И сразу увидели белую субмарину.
За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотне метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину и, тем более, на белую. Гай решил сначала, что это — не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть откуда вставшая из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что ее засосало. Так оно и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами, белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута набок, и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями — ничего живого там, конечно, остаться не могло.
Немного позагорав под шквалом колючего песка и эпизодически прилетающими клоками пены, и слегка перекусив, дабы хватило сил на последний рывок — ровно пять километров по прямой песчаного грейдера «Зелёный Яр», вернулись в Мысовое (место нашего обитания).
Как удобнее добираться до Акташского соляного озера? Озеро находится между поселками Щёлкино, Азовское и Семеновка. А из Керчи ходят автобусы «Керчь-Щёлкино», идущие через Семёновку. Время в пути — около полутора часов.
Координаты озера: N 45.372511, E 35.802703.
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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
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