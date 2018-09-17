Акташское озеро в Крыму

На берегу Азова творилось что-то неимоверное. Сшибающий с ног ветер гнал на берег бурлящий накат, который, наверное, правильнее было бы уже назвать штормом! Море выползало на берег клубящейся пеной, которая, оставленная волной, начинала жить своей жизнью, клокоча и разлетаясь под порывами ветра.

Недалеко от берега возвышалась какая-то ржавая железяка — снова вспомнился «Обитаемый остров».

…Отличная у тебя идея, Гай, сказал Максим. Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведешь меня под конвоем прямо к ним. А там уж моя забота, но смотри, держись в сторонке, не попадись под руку и, главное, больше не стреляй… Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их издали было видно. Так и сделали, поднялись на дюны. И сразу увидели белую субмарину.

За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотне метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину и, тем более, на белую. Гай решил сначала, что это — не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть откуда вставшая из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что ее засосало. Так оно и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами, белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута набок, и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями — ничего живого там, конечно, остаться не могло.

Нет, конечно, это была не субмарина, а, возможно, часть местных заброшенных электростанций… Вообще, эти места вполне себе мирные — самой природой приспособленные для добычи дешёвой энергии. Полуразобранная АЭС, заброшенная солнечная ЭС, ветряки вроде как заброшенной ветряной ЭС — хотя эти крутятся, несмотря на нежилой вид административных зданий по соседству. По крайней мере, ни машин, ни людей от Щёлкино до Азовского замечено не было…

На берегу жизни на километры в стороны тоже не наблюдалось. И вдруг — велосипед. Старенький, но вроде целый. Массаракш! Рядышком, в канаве, обнаружилось спрятавшееся от ветра и любопытных глаз обнажённое тело. Стараясь не будить спящего нудиста, отошли на сотню метров в сторону Казантипа. Тут было так дико, так экстремально и фантастически нереально, что не хотелось уходить! Времени до вечера было ещё навалом, и море звало :)