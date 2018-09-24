Балтийская коса

Дмитрий Койда Калининград! Как много в этом слове… Он и в советские времена пленял умы и фантазии граждан, а после строительства в нём по-европейски красивой Рыбной деревни, окончательно вошёл в «виш-листы» всех путешественников. Правда, в Калининградскую область едут не только на её столицу посмотреть. Тульский путешественник Дмитрий Койда предлагает весьма любопытный маршрут.

— Помимо зарубежных желаний хочется осуществлять ещё и российские мечты. Пусть и маленькими шажками, но иногда мне это удаётся сделать. В этом году я наконец добрался до Калининградской области и Балтийского моря.

Была цель получить общее представление об уникальном, с точки зрения расположения, регионе России и посетить два знаковых места: Куршскую косу и самый западный город нашей страны.

На выполнение задуманного у меня отводилось всего лишь три дня (всего там был четыре).

Только после окончания поездки я реально понял, что на этот интереснейший край нужна по крайней мере целая экскурсионная неделя.

Итак, начну с самого начала.

Билет на конец мая из Москвы в Калининград я купил за 5400 рублей. За пару дней до вылета решил посмотреть как изменилась цена и сильно удивился увидев, что стоимость снизилась до 4600 рублей. Так что слетать сюда вполне экономично. Перевозчик — авиакомпания «Победа». Сердито, но дёшево:)

Время в полёте составляет около 2 часов. Это я лечу уже над Калининградской областью. Побережье Куршского залива, по центру видна река Дейма и город Полесск (бывший Лабиау, основан в 1258).

Через несколько минут в объектив попал комплекс средневекового замка Шаакен в посёлке Некрасово. Впервые прусская волость Шаакен упоминается в хронике Тевтонского ордена за 1258 год. В начале 18 века здесь трижды останавливался Пётр I.

В 1960-х годах замок был отдан под жильё. В 1980-х тут осталась только одна семья, которая использовала ещё пригодные для жилья помещения. Отсутствие своевременного ремонта, равнодушие и безответственность местных властей привели к разрушению здания замка, и сохранившиеся постройки превратились в руины.

А это фрагмент аэропорта «Храброво». Расположен в 20-ти километрах от Калининграда. Новый терминал построен в июле 2017 года.

Прежде, чем перейти к хронологии моего путешествия, посмотрите на карту области. На юге она граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе омывается Балтийским морем и его заливами — Куршским и Вислинским. Площадь — 15 125 км².

Слева герб Калининградской области на котором видны: крепость с открытыми воротами, янтарная корона, лента ордена Ленина и вензель императрицы Елизаветы Петровны.

Я долго сомневался, что мне лучше: взять машину напрокат или нанять её с местным водителем-гидом. В итоге остановился на втором варианте.

Просто люблю, не отвлекаясь на дорогу, смотреть в окно и фотографировать. Это дороже, но зато менее хлопотно. Хотя понимаю и знаю, что у первого варианта тоже есть свои, очевидные преимущества.

До поездки я списался и созвонился с компанией, телефон которой я могу дать всем желающим повторить мой опыт. В воскресенье вечером меня встретили и отвезли в отель на окраине Светлогорска. Изначально планировал остановиться в Калининграде, ведь по логистике стартовать оттуда удобнее, но потом я решил, что вечера наполненные тишиной и свежим морским воздухом будут полезнее.

От места ночлега до моря идти минут десять. Я бросил в номере вещи и сразу пошёл прогуляться. Вот мой самый первый кадр, сделанный на телефон в Светлогорске. Я пришёл на берег буквально за минуту до того момента, как солнце скрылось за горизонт.

Первый полноценный день я решил посвятить Балтийску. Утром за мной приехал человек по имени Андрей. Чуть позже я про него расскажу.

Первая точка — посёлок городского типа Янтарный (бывший Пальмникен). Знакомство было поверхностным из машины. Единственное место, где мы провели некоторое время это территория пляжа рядом с шахтой Анна. Данный пляж Янтарного стал первым в России получившим «Голубой флаг».

На переднем плане виден монумент «Марш смерти». 31 января — 1 февраля 1945 года предположительно неподалёку от шахты Анна на берегу Балтийского моря расстреляли от 2 до 3 тысяч человек. Это были оставшиеся в живых после длительного пешего перехода сборной колонны узников концентрационных лагерей Восточной Пруссии.

Всего в колонне было около 6000 человек, более 3000 человек погибло от изнеможения и в результате расстрелов во время пути. Оставшиеся в живых по приходу в Пальмникен были размещены в слесарный цех Янтарного комбината. Через несколько дней их вывели на побережье, где убивали небольшими группами. В этой же шахте, по одной из версий, захоронена Янтарная комната.

Перед Балтийском мы посетили ещё одно печальное место — старое немецкое кладбище, расположенное около посёлка Русское (бывший Гермау).

Здесь находится захоронения 3300 немецких воинов и гражданских лиц погибших в феврале 1945 года. Повсюду установлены плиты с именами, современные бетонные кресты, собраны сохранившиеся старые надгробия.

На территории кладбища когда-то был тевтонский замок Гермау 13 века. В 1760 году обветшалый флигель замка перестроили в кирху, которая сильно пострадала во время боев 1945 года. В советское время кирху разобрали на щебёнку, остался только небольшой фрагмент восточной алтарной части.

Когда катаешься по дорогам Калининградской области, не возможно не обратить внимание на деревья, стоящие вдоль обочины. Все местные называют их «солдаты Вермахта».

Самые красивые аллеи на востоке, там, где я пока не был. Но, и в других местах, дороги смотрятся живописно. Деревья посажены ещё при немецкой власти. Они дают тень, защищают окружающую природу и дома от выхлопов, но при этом являются невольными участниками большого числа ДТП.

Прошло совсем немного времени и, вот, я в Балтийске — самом западном городе страны. Здесь расположена Балтийская военно-морская база Балтийского флота — крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.

Я не удержался и снял несколько наших боевых кораблей.

За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. История Балтийска берёт своё начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году.

К 1363 году относится первое упоминание о поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «pilis» — крепость). Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау».

В конце Великой Отечественной войны в городе шли ожесточённые бои. В штурме Пиллау участвовала 11-я гвардейская армия генерал-полковника Галицкого. 25 апреля 1945 года город пал. 27 ноября 1946 года Пиллау получил название Балтийск.

Не теряя времени мы отправились на паром, который несколько раз в день доставляет людей и машины из города на Балтийскую косу.

Балтийская коса является морским аккумулятивным образованием — природный феномен, который заключается в противодействии двух природных сил. Морские волны и береговые течения перемещают песок к берегу, а ветер перемещает на саму косу, образуя эоловые отложения (дюны).

Высота дюн Балтийской косы не превышает 40 метров. Растительность косы задерживает перемещения масс песка. Процесс дюнообразования начался около 6000 лет назад, после возникновения Вислинского (Калининградского) залива. Последний появился после отступления Валдайского ледника из-за движений земной коры и колебаний уровня Балтийского моря.

Мне здесь очень понравилось, поскольку в течение дня испытал нереальные ощущения. Я бывал на многих морях и береговых линиях, но только тут, с ветерком, впервые так долго ехал по самой кромке белоснежного пляжа.

Мы проехали почти весь российский участок косы до самой границы с Польшей (общая длина 35 километров). Только представьте — море и на всём пути ни одной живой души. Стоит отметить про удивительные свойства здешнего песка, можно даже сказать, что он музыкальный, поскольку под колёсами и под ногами издаёт определённые звуки.

Иногда мы останавливались, чтобы собрать на память маленькие кусочки янтаря. На берег выносит и другие предметы, как природные, так и рукотворные, можно даже увидеть скелет большой лодки.

На одной песчаной поляне меня поразили мелкие камни, практически не касающиеся друг друга. Они лежали, будто их кто-то специально так разложил. Но, дело в том, что здесь почти не бывает туристов и местные не живут (место далеко от парома и деревни).

Пришло время поплакаться и поделиться одним печальным для меня моментом. В этой поездке я большую часть времени фотографировал на телефон (айфон), особенно в закрытых помещениях. За три дня я сделал на него не менее 1000 снимков и десятки видео записей.

По окончанию третьего дня при подзарядке в машине задымился шнур и телефон отключился. В итоге телефон по гарантии поменяли на новый, но все снимки пропали навсегда (из-за плохого интернета данные не успели выгрузиться в айклауд). Я переживал целую неделю, там были реально редкие кадры. В музеях, фортах, тёмных бункерах Балтийска и Калининграда фотографировал только на телефон. На зеркалку снимал совсем мало.

Теперь про Андрея. Если соберётесь в Калининградскую область и при этом вы большой любитель истории (особенно военной) обязательно обращайтесь ко мне за контактами этого человека.

Вы даже представить себе не можете насколько фанатично он увлекается прошлым этого края. Андрей расскажет вам не только уникальные подробности времён Тевтонского ордена и Второй мировой войны, но и покажет заброшенные командно-связные бункеры, как советские, так и немецкие. Вот остался один кадр, как мы входим внутрь. Там кромешная тьма, без фонарика не обойтись. Один ни за что бы не пошёл…

На остальных снимках видны фрагменты, как мы катаемся по бездорожью. Не каждый сможет провести вас по заповедным зонам. Проще говоря это вообще запрещено. На Куршской косе в ряде мест по дюнам даже пешком не походишь (штраф), а за машину сразу расстреляют:)

Два его тура являются авторскими. Один маршрут по замкам и руинам области длиной более 300 километров (обязательно возьму в будущем). Другой, по Балтийской косе. Андрей водил меня в какие-то лесные заросли, где остались следы древнего тевтонского замка. Он знает каждую тропинку и перекопал почти всё в округе.

Для меня было шоком увидеть в лесу на берёзе висячие боеприпасы. Он аккуратно достал их из земли и повесил на гвозди (кадры утеряны). Впервые в жизни я стоял в метре от 50-ти килограммовой авиационной бомбы. Это реально неразорвавшийся привет из прошлого. Кстати, Андрей бывший сапёр. Но, если рвануло, не нашли бы обоих:)

Всё детство и юность он занимается поиском обычных и редких вещей военного и бытового назначения. После экскурсии мы заехали в его небольшой домик, где его жена угостила чаем и Андрей показал свою приличную коллекцию немецких и советских артефактов. Чего там только нет. Стоит задать вопрос и вы услышите длинный рассказ о каждом предмете:)

На фото — осколок валявшийся на земле. На Балтийской косе их тысячи. Ржавые пули лежат рядом прямо на песке.

Однажды Андрей нашёл в земле телегу. В ней фашисты везли кучу подков для своих лошадей. Теперь одна из них (подков) у меня в офисе:) Он подарил мне не только экзотический тяжёлый сувенир, но и целую коробочку янтаря. За что огромное ему спасибо!

Не менее впечатлила коллекция кирпичей. Они непростые и собраны со всей Калининградской области. Это фрагменты древних крепостей, кирх и замков. Держать в руках их было волнительно. Представляете, знаменитого Кёнигсбергского замка, построенного в 1255 году чешским королём Оттокаром II Пржемыслом уже не существует (остатки взорваны в 1968 годы), а кирпичи, выкопанные из земли, сохранились. Кстати, этот замок — последнее местонахождение (в 1942—1945 годах) янтарной комнаты.

Гид потрясающий. Но, будьте готовы в течение дня получить информацию в объёме равном всей вашей школьной программы по истории. Многое настолько глубоко и детально, что вы будете чувствовать себя первоклассником рядом с профессором МГИМО.

Андрей возил меня по всем немецким казармам и авиационным базам. Они до сих пор стоят. Были на взлётных полосах, мы лазили на крыши, заходили во все закоулки. При этом я получал информационные справки, касающиеся технических моментов: где стояли орудия, какие и куда вылетали самолёты, из чего сделана сама конструкция ангара.

Балтийская коса это запретная зона для иностранцев. До середины девяностых годов она была режимной территорией, попасть на которую мог лишь ограниченный контингент наших граждан. Сейчас достаточно иметь при себе российский паспорт. В этот раз у меня его никто не спрашивал.

Большим удивлением для меня стал момент, когда мы доехали почти до конца косы, потом въехали в лес, развернулись и направились обратно прямо через действующую военную часть. Я сидел на пассажирском сиденье и на моём лице явно читалось изумление. Проезжая по основной дороге в нескольких десятком метрах от неё на страже Родины стояли С-400. Такой достопримечательности, будучи обычным туристом, я точно не ожидал увидеть. Фото к сожалению нет и не было (даже попыток его сделать).

Помимо бункеров, немецкого аэродрома Нойтиф, других заброшенных мест, мы посетили руины Западного форта (1869−1871 гг. постройки). Он находится вблизи посёлка «Коса».

Строили форт на века из прочного клинкерного кирпича, поэтому пока ещё можно пройтись по нему сверху и заглянуть внутрь.

Но, сильные ветра и волны постепенно разрушают всю конструкцию (фото выше с воды). Ещё несколько лет без надлежащего ремонта и большая часть будет выглядеть кирпичной кучкой.

В завершение несколько любопытных фактов о Балтийской косе.

Здесь расположена самая западная точка России — погранзастава Нормельн (54°27′45″ с.ш. 19°38′19″ в.д.)

По состоянию на 2008 год, вблизи крайней северной точки Балтийской косы имелась действующая узкоколейная железная дорога. Это самая западная железная дорога России. Она также необычна своим местонахождением: частично пролегает по узкой бетонной полосе, уходящей в море. Предназначалась для строительства мола. Сейчас разобрана.

В 1756—1762 годах Балтийская коса входила в состав Российской империи. На фото памятник императрице Елизавете Петровне.

Во второй половине дня на пароме мы вернулись в Балтийск. Первый день оказался самым лучшим, как в отношении погоды, так и в плане приключенческих впечатлений, некоторые из которых удивили даже бывалого путешественника.

Продолжение следует.

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