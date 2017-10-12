Колоритные ксуры долины Мзаб

Дмитрий Койда Как хорошо, что у нас есть знакомый тульский путешественник - Дмитрий Койда, который без устали колесит по всему миру и рассказывает нам о самых необычных местах, городах и странах. И даже если вы не собираетесь проводить свой отпуск в Алжире, почему бы не взглянуть на эту чужеземщину хотя бы одним глазком?.. У неё и цвета такие тёплые, уютные ;) Один алжирский гульбарий, кстати, уже был - кликаем и смотрим.

— В Алжире находится семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть из них включены в список по культурным критериям. Считаю, что самый интересный и редкий из них по посещаемости это «Долина Мзаб».

Долина площадью около 4 тыс. га расположена в северной части пустыни Сахара примерно 600 километров южнее столицы.

Это вид с самолёта на центральную заселённую часть Мзаб. Снимок я сделал через несколько минут после взлёта с аэропорта города Гардая. Повезло оказаться около иллюминатора на нужной стороне.

Долина обитаема с древних времён. В X веке берберскими мусульманами-ибадитами здесь были основаны пять ксуров (ksour) — укреплённых городов: El-Atteuf, Bounoura, Melika, Ghardaïa и Beni-Isguen.

Вот так со стороны выглядит один из ксуров.

Поселения до наших дней остались практически неизменными, архитектура простая, но хорошо приспособлена к условиям региона.

Эти пять ксуров образуют необычайно однородный ансамбль, обладающий оригинальной культурой, которая благодаря своим достоинствам сохранила свою сплоченность на протяжении веков.

Долина Мзаб с её строениями даже является источником вдохновения для современных строителей.

Данные ксуры оказывали значительное влияние на почти тысячелетнюю арабскую архитектуру во многих городах разных стран мира.

Здесь черпали идеи такие знаменитые архитекторы и градостроители 20-го века как: Фернанд Пуйон и Ле Корбюзье.

Простота и функциональность — главные черты местной архитектуры. Немного похожи на наши советские пятиэтажки. Хрущёв как раз и «одолжил» эту идею у Ле Корбюзье.

Каждый из ксуров, представляет из себя миниатюрную цитадель, где доминирует мечеть, минарет которой функционирует как сторожевая башня.

На одну из таких башен нам удалось подняться.

Вначале она была закрыта. Нас пустил местный гид.

Внутри башни-минарета.

Вид сверху.

В другую сторону.

Отличная смотровая площадка.

Сюда мы пришли по дороге вдоль крепостной стены, опоясывающей ксур.

Кстати, чтобы попасть в ксур нужен гид. Причём для каждого населённого пункта они разные. У нас их было два. Оба замечательные.

Это второй. Он нам ещё музей показал. В руках старинный замок на дверь, который используют и в наши дни.

Все ксуры нереально колоритны и аутентичны.

Несмотря на запреты я сделал много снимков.

Точнее нельзя фотографировать только взрослых религиозных людей.

Особенно женщин.

При виде камер они почти всегда убегали или прятались в многочисленных подворотнях.

С детьми было проще. Тем более у меня были с собой угощения.

Иногда мне в этом помогали попутчики. Это добрый дядя Виктор угощает местную детвору.

В глазах девочки любопытство и застенчивая радость.

Большую часть времени мы провели в самом крупном ксуре долины — Гардая.

В отличие от Гардаи, вход в другие города Мзаба «иноверцам» разрешен лишь днем, а визит должен быть завершен до захода солнца. При входе висят предупреждающие таблички. Я сфотографировал только гардайскую .

Перед входом в каждый ксур потёртые стенды ЮНЕСКО.

Сейчас туристов очень мало, раньше толпами прилетали французы.

Алжир их бывшая колония. Независимость они получили 5 июля 1962.

На улице можно встретить подобные ретро автомобили.

Во время знакомства с ксурами я сделал почти 1000 кадров.

Будете в Алжире, постарайтесь добраться до этих мест. Здесь особенно понравится историкам и людям, увлекающимся религиями народов мира.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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