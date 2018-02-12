Бишкек. Азия с советским налетом

Сергей Рубцов Уверенно соперничает с коньяколечением. Что любопытного нашлось в Бишкеке, рассказывает тульский путешественник Знаете, как переводится название города Бишкек – столицы Киргизии? По одной из версий, как «палка для перемешивания кумыса». Кумыс здесь, кстати, в очень большом почёте и есть даже такое направление, как кумысолечение.Что любопытного нашлось в Бишкеке, рассказывает тульский путешественник Сергей Рубцов.

— Еще гуляя по Бишкеку, я думал, в каком же ключе будет мой рассказ об этих двух днях, в которые меня занесло из Алматы в столицу Кыргызстана (они называют свою страну именно так, поэтому в тексте я буду писать в таком варианте). Сейчас, когда с этого момента прошло уже несколько месяцев, я думаю, что пост окажется больше положительным, потому что основная часть негативных моментов немного потерлись в памяти, а на фотографиях сохранились лишь типичные для туриста достопримечательности и виды. Скажу сразу, что основную гордость страны озеро Иссык-Куль мне посетить не удалось, поэтому я поделюсь впечатления лишь о Бишкеке, каким увидел его я.

Но начну я с самого начала. Мысль посетить Бишкек появилась, как у меня часто бывает, спонтанно, когда я планировал свою поездку в Казахстан, то мне показалось заманчиво, что при покупке связки билетов в Air Astana, заглянуть в соседнюю страну на пару дней обойдется в лишние пару тысяч рублей. Логично предположив, что вряд ли я специально полечу в Кыргызстан или в ближайшее время окажусь в этом районе, я продлили себе немного отпуск, заложив двухдневную вылазку в соседнюю страну. Тут стоить отметить, что между Бишкеком и Алматы расстояние всего 230 км, поэтому полет на самолете может был и не самым правильным выбором транспорта, но найти из России нормальный прокат авто я до поездки не смог даже для посещения Чарынского каньона, не то что для выезда в соседнюю страну.

Также стоит отметить, что для службы безопасности Казахстана тоже показалось подозрительным, что я на самолете вылетел всего на 2 дня в Бишкек, поэтому по возвращению на казахскую землю меня попросили с паспортного контроля пройти пообщаться в небольшой кабинет. Там я рассказывал почему я не поехал на машине, что я там вообще эти дни делал, у меня даже поинтересовались сколько у меня наличных денег (в этот момент я мысленно с ними попрощался) и какие у меня дальнейшие планы на Казахстан. Вся эта беседа заняла не очень много времени, но, как говорится, осадочек остался.

Ладно, вернемся к моменту прибытия в аэропорт Манас солнечного города Бишкека, в котором мне встретился самый навязчивый таксист, из всех, что мне попадались. Он буквально ходил за мной не только по аэропорту, когда я снимал наличку и покупал местную сим-карту, но даже после того, как я сказал, что меня встретят на улице друзья, вышел со мной и кружил вокруг, пока я не сделал вид, что звоню и договариваюсь о том, чтобы меня забрали. Хорошо, что я заранее ознакомился с тем, как дешево добраться из аэропорта Бишкека в центр города. Для этого достаточно выйти с посадки и после выхода из аэропорта сразу же повернуть направо, где всего-то в 100 метрах можно увидеть остановка прекрасного автобуса № 380, который примерно за 35 российских рублей провезет вас 23 км до города.

Только не забудьте снять для этих целей киргизских сомов, желательно не слишком крупного номинала:

Что касается общественного транспорта, то, как и в Казахстане, здесь лучшим помощником будет заранее скаченная карта в приложении 2ГИС. Даже официальный сайт мэрии города Бишкек по пункту «Карта города» отправляет всех на их сайт. Сделав одну пересадку, изрядно удивившись скоростью и «безопасностью» вождением местных маршрутчиков, я прибыл на пересечение улиц Панфилова и Мичурина, где недалеко от памятника Ленину (да, я все еще говорю про Бишкек) у меня была заказана бюджетная комнатушка в одном из гостевых домов. Пока я плутал в темноте по частному сектору в поисках нужного мне дома, я был убежден, что на Букинге сильно приукрасили, написав, что до центра города чуть больше километра, по всему внешнему виду района он явно походил на какую-то окраину. Однако позже я понял, что никакого обмана и заговора против меня не было, действительно, пройдя пешком всего тройку кварталов, я оказался в самом центре Бишкека на площади Ала-Тоо. Как рассказала мне хозяйка гостевого дома во время вечерней беседы за чашкой чая, в Бишкеке есть районы, которые бурно развиваются и обрастают многоэтажками, но их район, который считается чуть ли не центром города, просто никому неинтересен, народ стремится ближе к горам.

На следующий день я отправился на пешее изучение города, начав от стройки, которая была недалеко от моего временного дома, там возводили новую главную городскую мечеть, любоваться приходилось поверх забора. Как по мне, строится тут уменьшенная копия стамбульской Голубой мечети, очень они похожи:

Недалеко блестит на солнце позолоченными минаретами мечеть «Махмуд ал-Кашгари», которая также была только недавно построена одним из российских предпринимателей кыргызстанского происхождения:

Расположившаяся по соседству местная пожарная часть, напротив, блестит ржавыми надписями:

Мемориальные комплекс, построенный к 40-й годовщине Победы:

Три дуги соединены венком со звездой:

Центральная композиция представляет собой символическую юрту с женщиной, ждущих с войны своих близких:

На другой стороне как раз изображены скульптурные композиции людей, возвращающихся домой:

На площадь Победы я еще вернусь перед самым своим отъездом, а также верну и вас в одном из следующих постов, потому что именно в ее окраине спрятался киргизский шарокот.

Здание местного цирка:

На самом деле основной целью моей первой вылазки в город была центральная площадь города, потому что именно ее изображение попадется в первую очередь при попытке нагуглить местные достопримечательности:

Здесь располагается Киргизский государственный исторический музей:

Неподалеку расположилось здание министерства туризма:

Сейчас здесь стоит памятник Манасу Великодушному, а когда-то стоял дедушка Ленин:

Сейчас он стоит с обратной стороны Исторического музея на, так называемой, Старой площади напротив зданием местного правительства:

Правительство Кыргызской Республики:

Памятник писателю Чынгызу Айтматову на площади Ала-Тоо:

Центральную площадь образуют очень прекрасные по своей архитектуре здания:

Куда же без селфи, закон социальных сетей: нет селфи, считай и не был там))

Где бы еще узнал, что существуют Всемирные игры кочевников:

Вокруг центральной площади сосредоточено просто огромное количество различных памятников, что их можно смело вынести в отдельный большой пост, но я их прикреплю в фотогалерею, зря что ли их снимал ?? Радует, что появляются современные, хоть и не очень оригинальные, достопримечательности:

Нулевой километр кыргызских дорог:

Реклама «гуляющего» виски:

Местные куранты достались в наследство от советского прошлого:

Президентский дворец:

Приятное впечатление оставил местный парк Панфилова, который хоть в своем плане и напоминает пентаграмму, зато приятно удивило количество аттракционов и детей на них, все это, не смотря на среду на дворе:

Я вначале не мог понять, почему, к примеру, в парке Тулы нет такого количества людей и огромных очередей на аттракционы даже в выходные, но потом я понял в чем секрет, по средам тут действуют 50% скидки. Получается, что любой аттракцион выходит по 25 российских рублей, за такую цену у нас тоже бы стояли целые очереди:

Монумент Панфилову у входа в парк:

Отведал здесь местных напитков, не хочу никого обидеть, но, к примеру, Максым мне по вкусу напомнил жидкую буханку хлеба, причем по ощущению эту буханку измельчили в кофемолке и какой-то кыргызской магией разжижили. В общем из всего перечня мне понравился чай))

Забавно, но за два дня в Бишкеке ко мне три раза подходили и в агрессивной манере спрашивали, что я тут снимаю, кто я вообще такой и пр. Если первый раз, когда я пытался сфотографироваться на фоне Российского посольства, я еще с трудом, но принимаю, все-таки режимный объект и все такое, то вот, к примеру, продавцы местного фастфуда в парке, которые делали огромные бургеры, очень стали возмущаться тому, что я снимаю их за работой. В общем, желание что-то у них покупать отбило напрочь:

Следующий случай был еще интереснее, я просто снимал здание Кыргызского национального академического театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева:

Меня заинтересовали фигуры, которыми он был украшен и которые рабочие в данный момент снимали со своих мест:

Завидев меня, снимающего эти фигуры, со стороны стройки ко мне резво подбежали пару человек, который сразу закричали, что это все нельзя снимать, да кто я такой вообще и прочую ерунду. Узнав, что я никакой не журналист, а обычный турист, они почему-то решили мне рассказать, что их достали эти журналюги, ходят, снимают все, а потому пишут и показывают, что вот его бригада ремонтирует памятник архитектуры абы как, материалы используют неправильные, технологий не соблюдают и что продолжают его бедного работягу травить уже не первый год, потому что он до этого еще ремонтировал памятники архитектуру и тоже делал их не так, как хотят эти журналисты. В общем, пожаловался мне, что требует использование дорогих материалов, а он строитель бедный, поэтому ремонтирует при помощи того, что есть, а эти журналисты и историки только портят жизнь. Сразу видно, памятники архитектуры тут в надежных руках:

Неудивительно, что еще один исторический памятник, а именно, дом первого старосты Бишкека, сейчас выглядит вот так:

Еще одним примечательным местом в Бишкеке является Скульптурный комплекс Манас перед входом в Национальную филармонию:

Центр композиции составляет фигура Манаса. скачущего на коне Ак-Кула с полными боевыми доспехами убивающего дракона:

По краям от него расположены две фигуры: Каныкей — жены Манаса и мудреца Бакая:

К сожалению, я застал неработающими фонтаны, что заметно подпортило вид всему месту:

За два полных дня в Бишкеке, я находил по нему пешком довольно приличный километраж, поэтому я видел его со всех сторон, а не только с яркой и блестящей, но я в начале поста для себя решил, что рассказ будет скорее положительным…

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