А вы знали, что ряд московских музеев можно посетить совершенно бесплатно в третье воскресенье каждого месяца? Увы, в список не входят Третьяковка, музеи Кремля и ещё ряд федеральных гигантов, но он всё равно очень внушительный. Мы начали окультуривание с небольшого музея с магическим названием «Огни Москвы».

Точный адрес: Москва, Армянский переулок, дом 3−5, строение 1. Музей «Огни Москвы» расположен в старых каменных палатах XVII века, принадлежавших боярам Протопоповым-Милославским. Иван Протопопов был стольником царя Алексея Михайловича Тишайшего, второго русского царя из династии Романовых. Так что у дома особый исторический статус, и внутри он чудо как хорош: толстенные стены, низкие своды, маленькие окошки… В общем настоящие боярские хоромы, но с музейным скарбом :)

В музейном дворике выстроились в ряд фонари разных эпох: масляные, керосиновые, газовые, электрические. Вечером они светятся, подмигивая прохожим, а днём, как и положено, спят.

В каком состоянии увидите их вы, зависит от прибытия. Музей работает без выходных с 11.00 до 17.00 — для стихийных посетителей и с 9.00 до 19.00 — для экскурсионных групп. Все детали можно уточнить на официальном сайте www.ognimos.ru.

Мы считали себя стихийными посетителями и совсем не надеялись на экскурсию, но нас объединили с ещё тремя праздно шатающимися по музею и заставили прослушать курс лекций по электрофикации страны всё рассказали-показали. Красота! От самого порога красота…

Дальше я буду умничать. В музеях со мной всегда происходит страшное: я пытаюсь запомнить даты, имена, географические названия, в результате в голове образуется какая-то каша с вишенками. Честное слово, я не виновата, зато у вас есть замечательная возможность — посетить музей и получить там максимум утаённой мной информации. Здесь же будут только «вишенки» — то, что меня реально впечатлило.

До прихода в Россию вонючих и очень дорогих спичек «джентльменским набором» каждого уважающего себя москвича XVII—XVIII вв. были кремень и кресало. Лично я слово «кресало» услышала впервые, выглядит так :)

Свечное освещение могли себе позволить только богатые дома. Лапотная же Россия в основном пользовалась лучинами, которые горели около двух минут и света давали не так уж и много. Поэтому частенько на улице освещение было помощней, чем дома :)

В стародавние времена с освещением улиц вообще был полный швах. При Борисе Годунове свет был только по большим праздникам — для этого жгли костры в высоких жаровнях. При Петре Первом на улицах практиковались факельные шествия. И лишь в 1730 году по указу Анны Иоанновны в Москве появились первые уличные фонари на деревянных полосатых столбах, работавшие на конопляном масле. Фонари эти светили очень тускло, как одна-две свечи, и в целях экономии их гасили до десяти вечера. После десяти город погружался в кромешную тьму…

А все, кто тусил на улице позже 22.00, считался лихим человеком и забивался до смерти!

В начале XIX века в конопляное масло начали подливать скипидар. Это была вынужденная мера, так как фонарщики шельмовали и воровали масло для каши. В среднем за смену фонарщик наматывал несколько десятков километров и зажигал около 150 фонарей, таская за собой тяжеленную лестницу и подворовывая масло для ужина .

В 1851 году на смену масляным пришли спиртовые фонари, а к фонарщикам приставили унтер-офицеров для пущего контроля. Чем ещё хорош музей «Огни Москвы», там можно увидеть свет, соответствующий каждой эпохе.

Ноу-хау XIX века — «шкалики» (на верхнем фото слева), стаканчики с салом, которые крепились на деревянных каркасах, установленных на фасадах зданий. «Шкалики» были своего рода понтами того времени. Вот так выглядела иллюминация на Соборной площади в честь коронации императора Александра Первого в 1801 году.

А так подсветили Московский кремль в 1856 году. Это было сделано тем же способом и опять в честь Александра Первого, но выглядело настолько ярко, что народ запаниковал и схватился за огнетушители!

В 1863 г. Московская городская дума сначала провозглашает эпоху керосиновых фонарей, а затем в 1865 году заключает контракт с голландцами и британцами на строительство газового завода и освещение Москвы газом сроком на 30 лет. Но такое прогрессивное освещение на первых порах используется точечно, по-прежнему существую элитные — светлые районы и тёмные «лихие» окраины. В музее есть карта, на которой разными цветами обозначены районы с разным типом освещения в один период времени.

Керосиновым лампам и фонарям посвящено несколько витрин в музее, включая вот такие рекламные проспекты времён СССР :)))

Чтоб вы знали, не все фонари такой формы, которые мы привыкли называть «летучей мышью», имеют право так называться.

Например, вот этот — самый настоящий! Клеймо D.R.P. говорит о том, что вещица запатентована немецкой империей, а изображение «Летучей мыши», что это самый настоящий ветроустойчивый фонарь с керосиновой лампой, придуманный в XIX веке. Это потом все подобные светильники стали называть «летучими мышами» и широко использовать, но правда в том, что все остальные — просто подделки, реплики, имитации. А настоящий он такой вот красавец — с крылатой мышью! Если у кого-то на чердаке или в сарае вдруг завалялся, цените бренд. Подобные в московских музеях людям за деньги показывают :))

Дизайнеры отжигали во все времена. Как вам керосиновая лампа в виде кочана капусты с жирной гусеницей-токсикоманом? :))

От витрины с керосиновыми фонарями следуем к витрине с газовыми. Вообще, надо отдать должное, в музее всё очень хорошо организовано и все экспонаты подписаны. На фото кепка лор-врача работника коммунальных служб начала XX века с газовым фонарём.

А это велосипед с газовым фонарём, который светит за счёт химической реакции карбида кальция с водой :) Всё гениальное просто.

Из «лавки древностей» переходим в зал электрического света. И, казалось бы, ну, вот сейчас начнётся скука смертная… Но нет!

Здесь нам, тулякам, рассказывают, что Лев Толстой был убежденным противником электричества и намеренно не электрифицировал свой дом в московских Хамовниках, где проживал в 1882—1901 годах.

А где ещё узнаешь, что в 1935 году в ходу были неоновые лампочки с профилем Сталина. О судьбе креативщиков ничего не известно. Но, по-моему, идея была опасной с самого начала, как впрочем и ёлочные игрушки с его изображением, и фигурный шоколад. Включать/выключать Сталина, вешать его же или тупо есть — да они с ума посходили :)))

Знаменитые лампочки Ильича (1920-е). Так называли первые бытовые лампы накаливания, появившиеся после революции в домах крестьян и колхозников. Они использовались без плафона и сопровождались народной поговоркой: «Была коптилка да свеча — теперь лампа Ильича». И Ленин, конечно же, был «воспет в настольных лампах» :)

Оказывается, привычные нам уличные фонари — польского происхождения. И никаких санкций. Светлые головы.

Этот фонарь после войны (точные годы, увы, не запомнила) освещал всю Красную площадь в одиночку! Представляете, какая мощь?

В кремлёвских рубиновых звёздах используются лампы «кинг-сайз» с металлической стружкой внутри. Зачем? А всё просто. Загрязнилась лампочка, электрик сделал несколько уверенных движений, и эта самая стружка почистила стекло. «Кремлёвские звёзды над нами горят, повсюду доходит их свет! Хорошая Родина есть у ребят, и лучше той Родины нет!» (© Сергей Михалков).

Гордостью музея является Центральный пульт управления освещением Москвы 1941 года. Всего один звонок, и вырубался свет во всей столице. Сразу! Оп, и город погас. Представляете, как это шокировало приближающиеся самолёты? Нам даже разрешили посидеть за этим пультом, представляя себя диспетчером или шефом «Ночного дозора» .

Экскурсовод: «А как вы думаете, какого цвета были лампочки на бомбоубежищах времён Великой Отечественной? Все почему-то думают, что красного…». Нет, они были чёрного цвета и светили тонким лучом, направленным вниз.

Ещё один уникальный экспонат — лампа с бамбуковой нитью накаливания с угольным напылением. Её называют «вечной лампочкой из Ливермора» (есть такой город в США). Она горит, не перегорая, уже 120 лет! За ней даже ведётся видеонаблюдение.

Отдельная экспозиция — уличные часы. Это сейчас они в основном кварцевые или электронные, а раньше была такая система: внутри не было никаких сложных механизмов, а на циферблате было всего две стрелки, которые перемещались одновременно, и управление шло с одного пульта. На удаленные часы каждую минуту посылался сигнал из «Мосгорсвета» для перевода стрелок, и все часы на вокзалах, площадях, в госучреждениях и везде-везде показывали одно и то же время! Круто.

Счета за коммунальные услуги в Москве, старожилы до сих пор называют «жировками». Прикольное слово. В Туле я такого не слышала, но вполне можно было бы называть, «жирные» суммы позволяют :) Слово же вошло в обиход по другой причине. Расчётами по квартплате в СССР занималось ЖРЭУ (Жилищно-ремонтно-эксплуатационный участок), в народе «ЖэРЭУовка», а ещё проще «жировка». Так и повелось.

Музей «Огни Москвы» существует при поддержке немецкой компании Osram. В экспозиции есть экспонаты в тему, а в финале экскурсии всем гостям показывают пятиминутный рекламный мультик первой половины XX века о пользе электроламп — на немецком языке, предоставленный этой компанией.

Из музея можно отправить ретро-открытку с улицы образцового содержания — улицы Вавилова. Цена удовольствия 100 рублей. Причём можно подписать её шпионской ручкой, и текст будет виден только в свете фонарика ;)

Мы отправили такую — «Москва. Наводнение 1908 года». Если присмотреться, можно заметить фонари, стоящие «по колено» в воде…

История музея началась в 1970-х, когда в белокаменных палатах Протопоповых-Милославских базировалось предприятие «Мосгорсвет», экспозицию ламп и фонарей открыли в 1984-м, мы посетили это светлое место только в 2018-м…

Такое ощущение, что от нас его прятали в каком-то тёмном углу, а свет включили только сейчас. К чему это я? Если вы вдруг ещё не были в музее «Огни Москвы», то очень советую. И лучше с детьми. Реально производит впечатление. А в новогодние каникулы там ещё и всякие ёлочные гирлянды развешивают. В общем сплошное волшебство ♥