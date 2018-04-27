Дом-музей Бурганова. Руки, ноги, головы и крылья!

Татьяна Афанасьева Ряд московских музеев можно посетить совершенно бесплатно в третье воскресенье каждого месяца. В список входит около 40 адресов. Увы, там пока нет Третьяковки и музеев Кремля, но кто знает... Об этой приятной акции мы узнали только 15 апреля, а потому посетили всего два музея — «Огни Москвы» ( уже был гульбарий ) и Дом-музей Бурганова. Очень надеюсь, что вы поделитесь в комментариях адресами своих любимых московских музеев.

— Итак, Александр Николаевич Бурганов… Скажете, что имя и фамилия неизвестные да и работы его не на слуху. А хотите я вас удивлю? В Тульской области установлены целых три его творения: два в Туле — бюст Василия Жуковского на улице Менделеевской и памятник Дмитрию Донскому в кремле, а ещё одно в Ясногорске — памятник Екатерине Великой.

Ещё одна знаменитая работа, которую видели и знают многие, стоит в Москве на Старом Арбате перед зданием театра Вахтангова - фонтан-памятник «Принцесса Турандот». А неподалеку от принцессы - памятник Пушкину и Наталье Гончаровой, тоже его творчество. У меня в личном архиве нашлись фотографии и того, и другого.

Вот только академичные работы Бурганова, сделанные на заказ, очень сильно отличаются от тех, что хранятся в его доме. Дом — настоящий лабиринт в стиле сюр, по которому разбежались руки, ноги и головы… Какие-то связались узлом, какие-то раскрылись в объятья, какие-то размножились и превратились в монстров. В головах есть двери, в ногах есть правда, в руках есть абсолютно всё. Уверена, каждый найдёт там свои смыслы и эмоции.

Александр Бурганов Мои скульптуры трагичны и зашифрованы, я понимаю трагическую сущность всего происходящего: что до добра еще очень далеко, и непонятно, будет ли оно когда-нибудь.

Помните, какая битва была на портале, когда обсуждалась Киборг-Блоха, установленная в «Ликёрке-Лофт»? Да она просто ангел в сравнении :)

Музей организован в 2001 году на основе мастерской скульптора Александра Бурганова. Позже ему отдали ещё и руины соседнего здания. В итоге экспозиция разрослась и расположилась так, что иногда не понимаешь, откуда вышел, а куда ещё не входил :)

Если раньше я думала, что Зураб Церетели — самый плодовитый скульптор современности, то познакомившись с творчеством Бурганова, я уже так не думаю.

Бурганов, кстати, художник с мировым именем. Его произведения украшают площади городов Европы, Америки, Азии и хранятся в коллекциях крупнейших музеев.

Чувствуете, как мир тянет к вам свои руки-ручищи?

В музее три открытых площадки (Малый двор, Большой Двор, Музейный садик) плюс галереи и подземелья. Даже свой «Малый Лувр» со стеклянной пирамидой есть. Но нам не повезло, в тот день в «Лувр» завезли старо-новые крылья, шла смена экспозиции, так что наблюдали только со стороны.

Почти все работы подписаны, но настолько односложно, что предоставляют почву для собственных размышлений и фантазий. Вот это, например, «Душа»…

А это «Рыба» :)

«Высокий каблук».

«Поцелуй».

«Сфинкс».

«Сидящая».

«Жест нищей».

«Танец».

Наряду с работами Мастера в галерее выставлены работы его детей — Марии и Игоря, а также других молодых художников и скульпторов. Отличить их от истиной «бургановщины» несложно: классическая анатомия, обычные лица и никаких извращений.

Смотреть на них скучно, поэтому мы снова погружаемся с сюрреализм :)

В доме Бурганова полно горячих соблазнительниц, они отовсюду тянут свои ноги, губы и конусы. И почти все без лиц. А нафига им лица? Век странной красоты и смешного пикапа. Подходишь к одной скульптуре, видишь ногу торчащую из вороха одежд и манящую руку. Читаешь название — «Незнакомка», вспоминаешь сразу картину Крамского…

Отдельной темой идут высокие каблуки, письма и лошади. Многое выглядит сурово, но всё это подсмотрено из нашей с вами жизни: лица натянуты, шпильки смертельны, губы перекачаны, эмоции наигранны, но увидеть всю эту ненужность и искусственность позволяет только жизненный опыт.

Один из залов напоминает недостроенный замок. Даже «средневековая люстра» висит под сводами :)

На переднем плане бюст принцессы дочери автора, поэтому у неё всё в порядке и с лицом, и со всем остальным :) А мир вокруг по обыкновению криклив и безумен! По углам — собаки в клетках, на полу — синяя река с руками, а где-то в сторонке сидит гипсовый Бурганов…

«Большая синяя река».

И вот сейчас, когда вам кажется, что вы видели всё (!), я скажу, что не показала вам и половины. В общем, все в гости к Бурганову. Адрес музея: Москва, Большой Афанасьевский переулок, 15. Не проникнетесь, то хоть улыбнётесь.

А теперь представьте, идём мы к метро по Большому Афанасьевскому и вдруг какая-то азиатка говорит мне, переходя на шёпот: «Не забывайте оглядываться назад…». Я оборачиваюсь, а там они — Булгаков и Бегемот :) Ну, и Бурганов, конечно, 25-м кадром.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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