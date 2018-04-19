Крымский Стоунхендж и Ильяс-Кая

Виктор

о. Розарио (c) Впереди лето, Крымнаш, мост через Керченский пролив достроен — пора строить основательные планы крымских путешествий. Виктор о. Розарио (c) предлагает интереснейший маршрут, который для многих, возможно, станет настоящим открытием. Поехали!

— Казалось бы, Крым хожен-перехожен вдоль и поперек, но есть еще немало мест, куда стоит забраться. Сегодня предлагаю посетить пока еще не ставшую сильно популярным туристическим объектом горный массив Ильяс-Кая, гора Мачук, Деликли-Бурун и Скалы Тышлар (Храм Солнца), что расположен у вершины горы св. Ильи.

Собственно — Ильяс-Кая (вид со стороны Ласпи)

Вид со стороны мыса Айя. фото не мое, но подробно расписано

Именно оттуда открывается неплохой вид на Байдарскую яйлу (долину) со стороны моря.

Для справки: Байдарская долина, расположенная в естественном амфитеатре, со всех сторон окружена горами. Высота долины около 260 метров над уровнем моря, длина 16 км, ширина до 8 км. Протекающая по долине река Черная перегорожена плотиной перед входом в Чернореченское ущелье. В результате получилось Чернореченское водохранилище.

Байдарская долина (все, что покрыто лесом).

Тонут горные кручи кругом

В голубом, чуть заметном тумане…

Но манят очарованный взор

Ещё больше крутые стремнины,

Где долина сокрылась меж гор

И нависли утёсов вершины.

Так описал Байдарскую долину поэт Иван Бунин.

Посередине пути от Ялты до Севастополя (примерно в 40 км с обеих сторон) расположился поселок Ласпи, стоящий в одной из самых живописных бухт Крыма.

Ильяс-Кая — вершина, царящая над всей бухтой Ласпи и мысом Сарыч-самой южной точкой Крыма. Высота горы всего 681 метр- ничтожно по сравнению с Ай-Петри или Демерджи, но виды, открывающиеся с этой горы — нивелируют «разницу в росте» со старшими горами-сестрами. Гора имеет две вершины-северную и южную. Забраться можно на обе, имея минимальную подготовку и обладая хорошим вестибулярным аппаратом.

На гору ведут несколько маршрутов. Мой начинался аккурат за указателем «ЛАСПИ».

Прямо по урочищу Ялын-Чур. Ошибиться трудно, т.к. навстречу вам будут постоянно попадаться туристы. Не забывайте, что на горной тропе принято здороваться! Где-то в середине маршрута лежит камень с надписью «нет хода», следуйте совету и держитесь левее.

Тропа извилиста, порой имеет уклон вплоть до 40 градусов, но есть и пологие участки. Маршрут проходит в тени сосен, грабов и всевозможных кустарников, обвитых крымскими лианами.

В кадре — мой проводник, а по совместительству — супруга моего лучшего друга и хороший художник Анастасия (часть работ можно найти в инсте @anastasiya1008kovaleva)

На земле то тут, то там попадаются цветущие примулы, а в мае весь лес будет усыпан розовыми дикими пионами, которым на смену придут краснокнижные крымские орхидеи.

Дикорастущая примула

Для справки: более 20 видов крымских орхидей из 40 произрастают в урочище Ласпи между Ильяс-Кая и Байдарской Яйлой. В том числе и орхидея-Комперия, которая растет только там!

Одна из крымских орхидей

Ближе к вершине цветут эдельвейсы

Пожалуйста, не срывайте цветы, не ломайте ветки, а также уносите с тропы свой и чужой мусор.

На самом верху туриста поджидают «стражники», которым принято оставить «дань» — кинуть монетку. Там же дорога раздваивается. Направо пойдешь- на гору св. Ильи попадешь, налево- к скалам Тышлар или Храму Солнца. Подъем до развилки занимает около 2х часов, если не загонять себя. Длина пути менее 6 км.

Идем направо на Ильяс:

В древности, якобы, на горе стоял монастырь св. Ильи, который и подарил свое название.

Перед окончательным подъемом необходимо преодолеть метров 30 скользких камней резко вверх.

Руины храма. Вдали — черешневое дерево.

Официальная версия гласит, что развалины — это остатки собора святого Ильи, стоявшего тут в эпоху позднего Средневековья. Потому и крест поставлен.

Вперед — к вершине!

Скала «Парус» у трассы Севастополь-Ялта

Куда ж без селфи?)))

Но находятся скептики, заявляющие, что состояние камней и состав скрепляющего их раствора технологии этому периоду соответствуют мало, а руины представляют собой остатки флотского сторожевого поста. Короче говоря, решать вам, но для этого надо там побывать. Перед окончательным подъемом на вершину стоит раскидистая черешня, в тени которой особенно приятно перевести дух в летнюю жару.

Фото из инета — но все подробно.

Вид с края Илья-Кая. Красная крыша слева — «Объект «Заря» или Дача Горбачева в Форосе.

Рядом с руинами храма на вершине горы Ильяс-Кая находилось местное святилище, которое описал Дюбуа де Монпере (один из первых исследователей Крыма): «С церковью соседствовала священная пещера, высеченная в скале, со сводом из инкерманского камня. Туда спускаются по узкому отверстию, также высеченному в скале… Из этой пещеры выходит теплый и влажный воздух, основная причина суеверия тех, кто приходит молиться святому о выздоровлении… Отсюда открывается во всем великолепии вид, как того и следует ожидать от столь высокого и изолированного места».

Пещера.

Знаки, высеченные на камни — современные, оставлены туристами, но определенный шарм в этом есть.

Роупджампинг на Ильяс-Кая.

Тем, кто хочет пощекотать себе нервы, можно выбрать маршрут на гору Лягушку, которая находится аккурат — справа от Ильяс-Кая, вот с ее обрывистого хребта примерно за 3 тысячи рублей можно испытать 100 метровое свободное падение.

Идем налево. Тышлар.

Скалы Тышлар. Он же «Храм Солнца».

Такое название крымские татары дали семи скалам разной высоты, образующим окружность в виде круглой чаши с относительно плоским камнем в середине, при взгляде на которые возникают ассоциации с английским Стоунхенджем. Лепестки цветка достигают 8−10 м. и наклонены под углом 60 градусов от центрального камня-алтаря.

Отдельно стоящая «дырявая скала»

Об их происхождении слагались легенды и им придумывались различные названия, в том числе поэтические. Например, некоторые называют скалы Тышлар Каменным или Солнечным цветком.

Есть люди, которые пытаются объяснить возникновение этих каменных конусов неправильной формы вмешательством внеземных цивилизаций. В качестве аргумента приводится внешняя похожесть скального комплекса на локатор или антенну. Само сооружение, как любая антенна, наклонена под углом 45 градусов по отношению к хребту и работает в режиме приёма-передачи.

Есть и более «приземленные» объяснения. Так, некоторые ученые считают, что на его месте когда-то плескались волны Древнего океана, и огромные «зубы» Тышлар — это остатки рифов. Существует также версия о том, что это просто разрушенная за миллионы карстовая воронка, которая образовалась на склоне горы Ильяс-Кая. Кстати, я слышал еще и версию про попадание метеорита в скалу, расколовшуюся на 7 «лепестков».

Немного мистики: люди, заморачивающиеся эзотерикой и прочими натягиваниями чакр на карму, искренне верят, что «Храм Солнца"-самое сильное энергетическое место Крыма, да и вообще юга России. Несколько таких левитирующих медитирующих особей, сидящих в позе Лотоса я заметил под центральным камнем, именуемым Альтарь или Жертвенник. Говорят, что если залезть на центральный камень, загадать желание, повернувшись лицом к Солнцу, оставить небольшой дар (монетку или любую безделушку), то в ближайшее время желание сбудется. Одно условие- желание не должно содержать в себе корысти и злобы.

Во время Великой Отечественной войны, якобы, немецкая секретная служба Аненербе в районе скал Тышлар проводила свои зверские эксперименты, а впоследствии и НКВД интересовались данным «местом силы». По легенде все экспедиции, направленные в те места, таинственно исчезли.

Южная сторона Храма Солнца.

Спуск с горы занимает чуть меньше времени, флора меняется, грабы и кустарник встречается все реже, им на смену приходят сосны и цветущие форзиции с розмарином.

Однозначно, это одно из мест на ЮБК, где стоит побывать. Куда ни посмотри — со всех сторон потрясающие виды на окрестности: на севере просматривается Байдарская долина и Чернореченское водохранилище, на юге — мыс Сарыч, самая южная точка Крыма, на западе — красивейшая бухта Ласпи и гора Куш-Кая с захватывающими дух обрывами, а на востоке вышеупомянутый — Храм Солнца или крымский Стоунхедж.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Как вы относитесь к местам, претендущим называться второй-третьей-десятой Венецией, Стоунхенджем, Гранд-Каньоном и т. д. и т. п.?