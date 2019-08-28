Усадьба Храповицкого в Муромцево

Татьяна Афанасьева

Про усадьбу Храповицкого в Муромцево знает каждый сталкер, она боль для всех любителей истории и ценителей уходящей натуры. Настоящий архитектурный раритет и шедевр XIX века — жаль только, в очень плачевном состоянии… В общем мы были по соседству, во Владимире, и решили сделать небольшой крюк, чтоб увидеть это чудо.

— Я лет десять мечтала увидеть эти живописные руины, посматривая на фотографии в интернете и постоянно откладывая нашу встречу в виду других «неотложных дел» и немалого расстояния от Тулы (400 км). А тем временем интерьеры ветшали, перекрытия сыпались, усадьба становилась всё аварийней и аварийней… В итоге замок XIX в. объявили «культурным достоянием», обнесли забором, а все окна и двери первого этажа заложили кирпичом. Поток любопытствующих сначала пошёл через дырку в заборе, а потом вполне легально — по билетам, за 50 р. При этом руины, похоже, и не собираются восстанавливать. Такое возможно только в России.

Записывайте явки-пароли: Владимирская область, Муромцево, N 55°55.781' E 40°54.238'. Захотите подойти к руинам ближе, билеты продают в голландском домике у пруда. Режим работы прилагаю.

Мы про этот режим, конечно, ничего не знали, приехали около 12.00 и чуть не обломались. Нас спасло жалостливое: «Мы из Тулы, всегда мечтали, нам жизненно необходимо…» Вуаля, нам продали билет!

И вот мы ходим, смотрим, восхищаемся, смахивая слезу…

Говорят, это крупнейшая усадьба России, построенная после отмены крепостного права, ныне находящаяся в руинах.

Своё великолепие усадьба приобретала, начиная с 1884 года, когда её хозяевами стали граф Владимир Семенович Храповицкий, ротмистр Лейб-гвардии Гусарского полка и его жена Елизавета Ивановна. Храповицкому она перешла по наследству от отца. У предприимчивого графа было несколько собственных заводов: лесоперерабатывающий, смоляной, скипидарный, кирпичный. Доходов вполне хватало на то, чтобы жить с размахом и заниматься благотворительной деятельностью.

Усадьба в Муромцево была обустроена «по последней моде» — включала в себя огромный дворец в духе средневековых замков, церковь, телеграф, театр — миниатюрную копию Мариинского театра, музыкальную школу для одаренных детей-сирот, служебные постройки и регулярный «французский сад» в виде восьмилучевой звезды. К ней даже была проложена ветка железной дороги! Станция называлась «Храповицкая». Над проектом работал один из лучших московских архитекторов Пётр Бойцов.

В дни приезда хозяев над имением развевался флаг Храповицких.

Фотография предположительно 1910 года.

Перед вами план усадьбы «Муромцево» Владимирской губернии Судогодского уезда времён её расцвета. Автор гравюры — Александр Павлович Шубин, 1995 год. Смотрите, какая красота была!

В голландском домике (где сейчас касса) на втором этаже есть макет усадьбы и можно посмотреть небольшой фильм про семью Храповицких.

Там же хранятся ретро-фотографии и почтовые открытки, которые дают хотя бы некоторое представление о золотых временах усадьбы.

Так, например, выглядел театр (увы, сейчас он совсем утрачен)…

Каскадная аллея.

В настоящее время это почти каскад-невидимка, заросший травой.

Каскад ведёт к Барским прудам — на одном берегу которых лодочный домик в голландском стиле — там билеты в руины продают и киношку про барина крутят, а на другом — остатки Музыкального павильона, где в нынешнюю эпоху забытья только цикады и жуки гастролируют.

В барском доме было около 80-ти комнат, и как во дворцах Петербурга среди них была янтарная, зеркальная, голубая и малахитовая.

Так выглядела столовая в главном доме усадьбы.

Вестибюль (аванзал, 1887−1891 год).

В усадебных оранжереях выращивали экзотические фрукты - персики, абрикосы, французские сливы. Урожай был настолько богат, что часть фруктов отправлялась в Москву - к императорскому столу.

Когда мы ехали, я и не представляла, насколько там всё масштабно и что помимо замка мы увидим живописные руины конского и скотного дворов, каретник, в котором люди живут (офигеть же!), храм Святой мученицы царицы Александры, который можно посетить по звонку батюшке, и ещё какие-то постройки царских времён, отвоёванные лесом.

Всё традиционно решила революция и национализация — землю крестьянам, дворцы — вождям и сиротам, церкви — завхозам.

Храм святой мученицы царицы Александры был построен в 1895—1899 годы по проекту того же Петра Бойцова.

В 1917 году Храповицкие эмигрировали во Францию, усадьба медленно, но верно пришла в то состояние, которое мы видим.

С 1921 по 1976 год в главном доме и других постройках базировался лесной техникум, и это хоть как-то поддерживало жизнеспособность усадьбы. Но как только техникум переехал, на усадьбе поставили крест.

На фото выпускники и преподаватели сельскохозяйственного и лесного техникума, 1924 год.

Реставрацию усадьбы оценивают почти в три миллиарда рублей. Как думаете, реально восстановить, но не в качестве бутик-отеля, ресторана и частного владения какого-нибудь масона? Сильно сомневаюсь, но продолжаю верить в чудо. В России по-другому и не живут, пожалуй.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Верите, что восстановят?