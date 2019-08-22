Водный поход за Полярным кругом

Татьяна Афанасьева, ведущая блога «Гульбарий» Сегодняшний гульбарий родился, благодаря двум увлечённым сообществам — одно из которых тульский туристический клуб «Бриз», а второе — театральная студия «Пчёлка». Ребята вместе отправились в спортивный водный поход третьей категории сложности за Полярным кругом. Маршрут проходил по Кольскому полуострову, а точнее по реке Умба с выходом в Белое море. На протяжении сплава было пройдено более 20-ти порогов от 1-й до 3+ категории сложности. Круто? Очень круто!

Знакомьтесь, Евгений Федосов и Алексей Трикозенко — идейные вдохновители и организаторы похода. С такими и на край света не страшно! У парней за спиной огромное количество маршрутов — Алтай, Саяны, Урал, Кавказ, практически вся Карелия… В общем впечатляет!

Но сегодня разговор о конкретном водном походе, который в общих чертах выглядел так: из Тулы на поезде — в Апатиты, дальше трансфер до посёлка Октябрьский (это начало маршрута), потом вся самая красота, а закончили в посёлке Умба, откуда состоялся трансфер в город Кандалакша, а оттуда уже на поезде домой — в Тулу.

Погодные условия были не простыми — температура первой половины похода была около +6−10 градусов, потом разогрело до +15, но группа выполнила все заявленные задачи. Весь поход длился с 1 по 16 августа, включая дорогу. Было пройдено 110 км по реке, и около 60 км по морю (Белому!). Все участники вернулись живыми, здоровыми, довольными и вдохновлёнными. И теперь рассказывают об этом походе так, что сам Фёдор Конюхов позавидовал бы :)) Кстати, за эти походные фотографии отдельное спасибо Дмитрию Волкову — такие удачные моменты ему удалось подловить (в галерее можно рассмотреть все эмоции получше).

Семён Максимов, участник

похода Существует много видов отдыхающих. Одни предпочитают нежиться на пляже, вторые погружаться в воду с аквалангом, третьи ловить рыбу, кататься на машинах или же просто лежать на диване. Я тоже нашёл вид отдыха по душе. Водный поход. Нет гарантии, что не будет трудностей, скорее наоборот. Так же никто не обещает все время ласковую погоду. Но именно в водном походе можно отдохнуть и телом, и душой. Именно там, «идя на вёслах» по чудесным просторам нашей страны, можно проверить характер и закалить дух, можно отпустить все мысли и насладиться волшебно-загадочным лесом, или же собрать мысли и все обдумать. И каждый раз, после тяжёлого и в тоже время прекрасного дня, расстёгивая свою палатку и залезая внутрь, в душе ощущается такая легкость и умиротворение, что кажется можно взлететь. Именно там я получаю те эмоции, которые заряжают на весь год.

Елизавета Горюнова, участница похода Никогда не верилось, что уезжая, можно измениться не только внешне. Загар, ссадины или ушибы не меняют тебя, просто заживают и остаются шрамами. А то, что внутри тебя, остаётся неизменным. Так всегда, но не с походом, и не с Кольским полуостровом в частности. Ведь если кто-то идёт в поход, значит, «это кому-нибудь нужно»…

Анастасия Корнилова, участница похода Неотъемлемая часть жизни нашего театрального коллектива — водные походы! И самое ценное в нашей походной жизни — это открытие для себя Русского Севера. Тут можно рассказывать бесконечно об одних только белых ночах, что мы видели в Карелии и на Кольском полуострове. Что уж, говорить о порогах, часовнях, уникальных «небесах» и о многом другом? Проходить пороги в команде — это как отдельный вид искусства. За три водных похода я очень многому научилась, а чему научились ребята, которые ходили туда дольше… фантастика. Куда только не забрасывало нашу студию: Угра, Дон, Суна, Охта, Шуя, Кожа, Кожим, Валаам, Коневец, Соловки, Кий. В конце каждого похода мы пишем капустники. Именно в водных походах приходит вдохновение в огромных количествах. Когда вокруг такая волшебная природа — густые леса, закаты, рассветы, белые ночи, реки, озёра, песчаные берега, горы, камни и многие другие чудеса — это совсем неудивительно! В 2018 году ранней весной в поисках северного сияния мы впервые побывали за полярным кругом в Хибинах на Кольском полуострове. Впечатления невозможно передать словами, как ни старайся, это надо видеть своими глазами и чувствовать, и вдыхать…

Ольга Филиппова, участница похода, руководитель театральной студии «Пчёлка» В августе 2019 года мы снова на Кольском. Нас ждало сказочное, дивное путешествие — сплав по реке Умбе, где можно испытать себя, остаться наедине с собой или с друзьями и, конечно же, с природой. Сейчас на сердце и грустно, и радостно… Грустно, что Заполярный край озер, рек, лесов, сейдов, петроглифов, туманов, порогов, Белого моря теперь пока будет без нас…, радостно, что мы дома, с родными, с друзьями… Кольский полуостров, где располагается сказочная Лапландия, манит, притягивает, как запах багульника…)) Эти карельские березы, эти ели, эти мхи, этот ягель, этот вереск, этот Иван-чай, эти берега, эти горы, эти закаты, этот шум порогов (а они на Умбе — мммм — супер! Красивые, мощные, живописные), эта рыба, эта мошка, (кстати, не очень надоедала, временами), эти болота, эти кольские «попугаи», эти белки, лемминги, вОроны, эти заросли можжевельника, эти медведи (по дороге в Варзугу, из окна нашей «буханки» мы видели медвежонка, как с картины Шишкина, он смешно улепетывал от нас, испугавшись звука машины, а метров через 500 мы встретились и с его мамой, которая спешила к своему дитенку), эти дрова-коряги, как из скандинавских мифов, этот холодный воздух, эта ледяная вода, эти зеленые волосы-водоросли, этот цвет воды от голубого до золотистого, этот розово-фиолетовый аметист, эти первые брызги яркой кольской осени, этот ветер, эти выбеленные водой и ветром доски построек, эти скалы, эти часовни и церкви на берегу Белого моря, эти приливы, эти отливы, эта капуста, эти звезды, это солнце, эти камни, этот песок, это небо — от сине-голубого цвета до стального, эти просторы, эта свобода… это сказка, где можно почувствовать себя маленькой Гердой, где тебе все помогут, а ты проверишь свои силы, физические, а больше духовные. Наша команда — 18 человек. Три ката по шесть человек. Мальчишки очень старались, чтобы для нас, девчонок, поход был наслаждением и отдыхом — всю тяжелую работу делали они, а когда был сложный переход, сами для нас готовили кушать (даже блины пекли!). Вода ледяная, пока грузим кат, нас не подпускают — нечего просто так ноги мочить:))) И я — не рулевой! Я сижу на носу… Мальчишки — а как? Отвечаю — настал тот момент, когда вы стали сильнее меня…(ну, прям, как Акела)) Дети выросли… взрослые… все могут сами! А как девчонки готовят!!! в любую погоду, в любых условиях! Да, как вкусно! Интересный маршрут, грамотно построенный. Спасибо инструкторам! Спасибо всей нашей команде!

Когда речь идет о путешествиях, надо отправляться немедленно!

Чтобы увидеть, узнать, почувствовать самому. Вот, к примеру, так живут люди на Русском Севере. Поселок Умба, Мурманская область. В нём проживает около 4578 человек.

Золотые берега реки Умбы. Тишь, гладь, благодать.

Высокий берег Умбы.

Прохождение Канозерского порога (Родвинги). Третья категория сложности. Но даже детской группе по плечу!

Закат на Канозере.

Ах, как живописно! К слову, Канозеро питается в основном снегами и располагается на юго-западе Кольского полуострова и там просто невероятной красоты пейзажи. За это фото опять спасибо Дмитрию Волкову.

Но всё же основная фишка Канозера - петроглифы. Более тысячи рисунков на трёх островах - Большом Подмунском (Горелом), Малом Подмунском (Еловом) и Скалистом (Каменном) и на прибрежной скале Одинокой.

Все последующие фотографии сделаны на острове Каменном.

Существует даже музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» с прозрачным защитным куполом. Очень любопытное место.

Петроглифы в этих местах были обнаружены не так уже и давно - в 1997 году. Смысл их до конца так и не расшифрован.

Согласно научным исследованиям, все рисунки сделаны в III—II тысячелетиям до нашей эры. Ого!

А это днёвка на озере Капустное. Для непосвящённых - это когда приплыли и весь следующий день стоянка и релакс, за весь маршрут их получилось всего две...

Поход - это не только испытание своих сил, но и масса самых разных впечатлений, включая эстетические, познавательные и даже вкусовые...

В северной ягоде - морошке - витамина С больше, чем в апельсинах! Ребята и компот из нее варили, и просто с сахаром уплетали. Ммм, вкуснота.

С блинами, кстати, тоже вариант ;)

А вообще в походе всё вкусно. Любимое блюдо после долго перехода - это обедоужин :)) Это когда и суп, и второе, и третье, и вкусняшка!

В чай или компот сама природа дарит и вереск, и душицу, и можжевельник, и чернику, и бруснику, и малину, Иван-чай и чуточку багульника:)) Ох, как хорошо после сложного сплава длиною в день греть руки о чашку чая, вдыхать аромат кольских трав и созерцать водную гладь, закат....даль... Снежный ягель. Мы, конечно, не северные олени, но тоже его любим. Жемчужный плёс. Сказочные места :) Современное народное туристическое творчество. А потом снова в путь! Паялка - порог третьей категории сложности. Первый в каскаде так называемых морских порогов и самый сложный из них. Состоит из двух ступеней, разделённых небольшим разливом, порог с мощными валами и бочками. Эмоций во время прохождения просто через край! Ловите видео.

Огромное спасибо за него Владимиру Филиппову.

Самое первое русское поселение на Кольском, Успенская церковь, 17 век, село Варзуга. Аметистовая скала «Парус» у мыса Корабль - местная достпримечательность. Это в 14 км по прямой и около 37 км по автомобильной дороге от Варзуги. Кольский полуостров - край аметистов, до 1990-х здесь шла активная добыча этого полудрагоценного камня разных оттенков сиреневого. Аметисты просто по берегу рассыпаны...

Если на Чёрном море бывал каждый второй россиянин, то Белое море - считай, экзотика. Но ребята добрались и до него! Белое море относится к Северному Ледовитому океану. Иногда его называют «Залив змей» из-за изогнутой береговой линии :) И оно одно из самых маленьких, меньше — только Азовское. Таня Горбунева, участница похода После сплава по реке был выход в Белое море, где о скалы бились волны, в небе парили чайки и впереди виднелась только лишь бесконечность... Это и есть край земли, где ощущение свободы не покидало ни на секунду, и хотелось лететь.

В финале похода был капустник! Ребята же театралы. Каждый экипаж в творческой форме высказал свои эмоции :))) «Сцена» была прямо в бухте Кандалакшского залива на берегу Белого моря.

Аплодировали даже волны :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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