Норвежское автопутешествие. Часть вторая

Андрей Чабров Фотопутешественник Андрей Чабров побывал в Норвегии не один раз, абсолютно очаровался ею и решил поделиться с вами своими впечатлениями и маршрутами. Не удивляйтесь снежным фотографиям… Зима близко! Даже, если вы думаете как-то иначе. И планировать такие серьёзные путешествия стоит заранее. Сегодня в кадре — Лофотены, Аврора и остров Сенья, а начало рассказа, если вдруг пропустили, доступно по одному клику.

На Лофотенских островах я побывал 2 раза. На машине с друзьями это выглядит так: ровно сутки, садясь попеременно за руль, ты едешь 2000 км до финского города Леви (Levi) через Москву, Питер, Выборг …, катаешься там на горных лыжах, делаешь такую фотографию.

Потом ещё 1000 км и ты в Reine. На самолёте немного) быстрее: летишь до Нарвика (Narvik), там берёшь машину на прокат и направляешься в Лофотены. В любом случае ты приезжаешь в самый красивый город Лофотенских островов — Рейне (Reine).

Это признанная жемчужина Лофотен. Большинство гостиниц переделаны из рорбу — рыбацких домиков северных норвегов, где раньше местные просто хранили рыбацкие снасти.

Лофотены — рай для рыбаков, поскольку треска здесь это культ и главная валюта. Местные ловят ее на небольших судёнышках и, распотрошив, вывешивают прямо на улице, на специальных стойках.

А если вы решили снять Полярное сияние (Aurora Borealis), то ехать сюда нужно в дни осеннего или весеннего равноденствия (конец сентября или конец марта). Учёные говорят, что это время, когда активность магнитных полей наиболее сильна и свечение Авроры максимально.

Квадрокоптер выпустить было сложно, поскольку снег, дождь и сильный ветер мешали постоянно,

но настал 4-й день нашей поездки, когда всё затихло и снимать в полный штиль эти безумно красивые места было простым удовольствием

Тут можно кататься на арендованной машине везде и всюду будут отменные локации для съёмок

Правда ездить надо аккуратно, тк штраф за превышение в 20 км в час составит 8000 руб! и списывают его с карты в течении 30 минут). Здесь есть уютные, дружелюбные кафе, где обеими руками держась за чашку кофе ты согреваешься и смотришь через окна на великолепие остроконечных фьордов высотой в километр, осознавая насколько гармонично с природой можно жить человеку в довольно суровых заполярных условиях.

И в этой связи отдельный респект норвежским мостостроителям за их изящные и гнутые мосты, которые и соединили все эти Лофотенские острова в одно великолепие!

На 4-й день надо выдвигаться в сторону второй нашей локации на острове Сенья (Senja) — к горе Сегла (Segla). По дороге мы посетили не менее живописный городок Henningsvaer, решив по максимуму использовать появившейся на один день тёплый солнечный свет.

Я решил ещё в Туле, что встречу свой день рождения у отвесной и живописной горы Segla , но понимая, что дополнительные 600 км в сторону северного полюса вряд ли улучшат погоду и снега там будет по колено, мы заехали в спортивный магазин в городке Финснес (Finnsnes), где за 3000 рублей в сутки взяли на прокат снегоступы. Гостиницы здесь одноэтажные и тоже в небольших домиках, с запахами старины и с двух-ярусными кроватями. В первый же вечер мы решили пропустить по стаканчику доминиканского рома и в здании ресепшена, в лобби-баре, поняли что кроме нас и бармена-администратора вокруг в этом городке нет никого. Холодный Ветер, колючий снег, шум океана и потрескивание камина. Да уж, а мы тут собирались по вершинам полазить (для этого надо ехать летом, поскольку очень много хайкинг маршрутов, где можно снять вот так. Но это летом!)

Бармен оказался греком и наливал нам за счёт заведения, потому что он отмечал свой последний день работы здесь. Он говорил о том, что завтра улетает на Кипр с какой-то безумной радостью и как-то с хитриной на нас поглядывая, мол, ну-ну парни, удачи. Он прожил здесь 2 года и всем своим видом показывал, что никогда больше не поменяет свою однообразную жизнь в родном Кипре на приключение в заполярной Норвегии… Мы насторожились.

Я понял простую истину- мы приехали далеко не в сезон, который здесь с июня по октябрь. Обидно, но 3 дня мы катались и пытались сделать хоть какие-то фотографии в городках Hamn и Husoy.

Настал день похода на Сеглу и мы двинулись на машине в городок Фьоргард (Fjordgard), где начинается трек на эту гору. С парковки ты смотришь вверх и не понимаешь, почему, по отзывам, этот короткий путь занимает 3 часа.

Но идёшь первые сто метров и ты уже выдыхаешься, поскольку с рюкзаком по снегу идти в снегоступах почти под 30 градусов! 3 часа борьбы с штормовым ветром, склоном, хлестающим колючим снегом, с постоянными привалами. И вот я радостный фотографирую еле живого друга на фоне этой популярной горы.

Хотя это был мой подарок себе на день рождения!

Зимняя Норвегия красива и сурова одновременно, но она точно неповторима. Вы всегда помимо ярких эмоций и впечатлений привезёте от туда массу красивых фотографий, сушёную полярными ветрами треску в подарочной упаковке и знаменитый норвежский сыр из сыворотки — Брюност.

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