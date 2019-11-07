Аланья и окрестности

Татьяна Афанасьева

Цены пакетных туров в Аланью почти всегда дешевле других турецких направлений, и многие видят в этом подвох. Есть ли он? Мы решили проверить на себе, как в Аланье с пляжами, достопримечательностями, пейзажами, туристами и доступным отдыхом. Сегодняшний пост для тех, кто хочет за границу, но думает, что это дико дорого, а потому никак не решится.

— В Турции мы не в первый раз, но всегда ездили правее Анталии — Мармарис, Кемер, Кириш, Текирова, Бельдиби и в очень приличные отели, два из которых сейчас идут по цене «шапки Мономаха». В этот раз мы решили лететь в Аланью, так как оттуда проще добираться до Каппадокии. Впервые взяли «трёшку», всё равно ж три дня выпадут, так зачем за них платить?.. В итоге 21 тысяча рублей на 8 дней: «всё включено», перелёт, трансфер, вай-фай, факир, пляж «Клеопатра» (лучший по версии турок) и очень своеобразный контингент. Не хочу никого обижать, поэтому без подробностей и указания национальностей.

Вывод: в Турцию можно слетать ооочень бюджетно при условии, что отель — не главное и у вас хорошее чувство юмора. Кстати, море в сентябре было +27. Всё побережье в черте города — муниципальное, — можно загорать и купаться на любом пляже. Лежак и зонт на весь день стоит 20 лир (220 рублей), но можно и со своим ковром :)))

На пляже «Клеопатра» при входе песок, через пару метров — каменные плиты. Пляж тянется на 3 километра и условно разбит на 23 мини-пляжа. Условно, потому что нет никаких ограждений. №1 у подножия горы с крепостью, до №23 мы так и не дошли :)))

Турецкая Аланья, как крымский Судак — куда бы ты ни пошёл, за тобой наблюдают из крепости. Не факт, что видят, но точно пытаются. Крепость грандиозна — 6 километров стен, три уровня, хорошо сохранившаяся Красная башня, судоверфь, мечеть, византийская церковь 4−5 в. до н.э. и «балкон смерти», на котором сейчас смотровая площадка. Про крепость был подробный гульбарий, так что я обойдусь без исторических подробностей.

Самый простой способ оказаться наверху — фуникулёр (28 лир туда-обратно). Подниматься лучше часа в четыре вечера, и жара спадёт, и толпы свалят. Билет в Ич-Кале (самый верхний уровень) стоит 20 лир, судоверфь плюс Красная башня ещё 10 лир. И хоть фуникулёр работает до 23.00, стоит помнить, что после 19.00 вы попадёте только в местные рестораны, все музеи будут уже закрыты.

Как стать султаном двух морей? — спрашивал себя султан Ала-ад-дин Кей-Кубад по утрам, ковыряя в носу . А вот как!



Взял и построил две судоверфи — одну на Чёрном море в Синопе, вторую на Средиземном — здесь, в Аланье. Было это в 1228 году. Сооружение очень впечатляющее! Пять огромных корабельных ангаров со стрельчатыми арками. Если прийти, как мы, за 15 минут до закрытия — так вообще огонь. Никого. Только призраки кораблей, пиратов и ещё не рождённых сказок. Судоверфь открыта с 9.00 до 19.00, вход всего 7 турецких лир (1 евро). Будете в Аланье — не пропустите, проход по стене за Красной башней.

В Аланье проживает около 300 тысяч человек. Большинство из них мусульмане, поэтому даже на пляже слышится пение муэдзина. Первое выступление в пять утра. Каждый минарет оборудован динамиками - на четыре стороны света.

Благодаря тёплому Средиземному морю, большому количеству солнечных дней, а также Таврским горам, защищающим город от холодных ветров, Аланья — один из самых жарких городов Турции. Среднегодовая температура здесь составляет +20°C (для сравнения — Анталья +17, Сочи +14, Ницца +16). Самый жаркий месяц — август.

Питьевую воду на улицах продают в автоматах - 1 турецкая лира за бутылку (11 рублей на наши).

Город зелёный, цветущий и плодоносящий.

Из необычных растений нами была встречена Хоризия великолепная (Chorisia speciosa). Её ствол полностью покрыт колючками. Говорят, таких много в Аргентине. Там их называют «пало боррачо» (palo borracho), или дерево-пьяница. По одной из легенд индейских племён из северо-восточной Аргентины, Царь рыб по ночам наполнял стволы этих деревьев водой и рыбой. Зачем? Чтоб из них пополнялись реки в долинах, а людям было что есть. Согласно другой, внутри дерева сидит пьяница, который заснул, неосторожно прислонившись к стволу. Мазохист :)))

Дерево-пьяница очень красиво цветёт. К сожалению, увлеклась колючками и не сфотографировала его полностью, но знайте - книзу оно расширяется, слегка напоминая бутылку. Где искать? В «Садах Аланьи».

«Сады Алании» – это небольшой оазис посреди городских джунглей, мимо точно не пройдёте, если будете гулять вдоль моря в направлении к горе с крепостью. Это несколько парков с фонтанами, мостиками, искусственными гротами, уютными скамейками и скульптурами.

А вот это прикольно. Стена, которая тянется почти на 200 метров, и находится напротив четырёхзвёздных отелей Grand Okan, Grand Zaman Beach Hotel, Hatipoglu Hotel, Riviera Hotel&Spa и ещё нескольких - не что иное, как стена городского кладбища. Нормально, да? С верхних этажей отличный вид: кладбище и море. На пляже №6 - бар у стен кладбища. Обращайте внимание при бронировании.

Шедевральный почтовый ящик у стен кладбища.

Остроумные гиды любят говорить, что на крышах турецких домов стоят самогонные аппараты. Но, конечно же, это фейк. Дело в том, что в Турции нет централизованного горячего водоснабжения, но есть много солнца, поэтому бочки, установленные на крышах домов, это своего рода водонагреватель, который служит в среднем 20 лет и стоит около 500$.

Дословный перевод: «Это зона парка кошек. Пожалуйста, не выгуливайте собак без поводка».

Порт Аланьи: туристические корабли, стилизованные под пиратские галеоны, множество кафешек, приятная набережная, старый маяк, бойкая торговля мидиями, ну и просто дух морского города. В общем, сюда всем тоже надо.

Будете отдыхать в Аланье, знайте, всего в 42 км есть очень живописный каньон — Сападере. Мы добирались на прокатной машине. Координаты парковки: N36.31.534, E032.18.805, вход 10 лир. Но помните, чем раньше вы туда приедете, тем прекрасней он вам покажется. В 11.30 повалил народ! На автобусах и джипах, в рамках организованных экскурсий, и всё волшебство как метлой смело.



Длина маршрута всего 700 метров, водопадов несколько. Температура воды +12 градусов. Это лютый ппц. Меня хватило только на то, чтобы войти по колено. Колено тут же сказало: «возвращаемся!», а второе поддакнуло. Муж моржевал ровно столько, сколько действовал гипноз. Минут пять, думаю. :)))

Видите русалку? А она есть!

Для тех, кто пытался увидеть, но увы…

Резюмирую: Аланья, на мой взгляд, хороший вариант для бюджетного отдыха в Турции. А так как ранее бронирование даёт множество преимуществ в плане цены и ассортимента, то можно подбирать отели уже сейчас. Есть что добавить? Приглашаю в комментарии.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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