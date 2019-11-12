Мёртвый город, затерянный в снежных горах

Владимир Малдер Сегодня нас ждёт очередной гульбарий от «секретного агента» Владимира Малдера. В кадре — таинственный Гамсутль — заброшенный аул в Дагестане, который не даёт покоя многим путешественникам. В 2000 году в нём жило 245 человек, в 2010 — десять, в 2014 — всего один, а в 2015 году аул лишился и его… Сразу приносим извинение за водяные знаки на фотографиях. Автора можно понять, фотоворовство в инете, увы, процветает. Но это не повод перестать рассказывать об интересных местах и делиться своим авторским взглядом на них. Всем приятного виртуального путешествия! Если были в Гамсутле, делитесь впечатлениями в комментариях.

— Привет всем. Где-то в горах Дагестана есть город, затерявшийся во льдах снежных вершин гор, добраться туда не так просто, но мы дошли.

Пройдя сквозь туман, слякоть и вьюгу мы поднялись туда.

Когда-то в далёкие времена, когда ещё ислам не распространился в Дагестане древний Хан построил свою крепость, недоступную ни для кого на вершине гор, туда, куда не может добраться смертный… Среди неприступных скал город скрывался от людей и к нему вела единственная дорога, которую поддерживали все жители города.

Дома этого непонятного жуткого города словно вырастали из скал являясь их продолжением. Город был засыпан снегом и льдом и его вершины и пустые глазницы окон домов поглядывали на нас зловеще сквозь холодный туман…

Я поднялся на вершину скалы, чтобы лучше разглядеть этот проклятый, покинутый всеми город-призрак

Вверху нашел странную, выдолбленную в камне ванночку. Для чего она? Наверное для того чтобы сливать кровь принесенных в жертву.

Зловещий город Гамсутль на вершине горы.

Когда-то здесь кипела жизнь…

Старинные резные двери.

Как ни странно, но этот зловещий город, затерявшийся в горах существовал до конца … эпохи СССР. Сюда ездили машины, здесь был клуб, который когда-то был мечетью, люди работали, занимались разведением скота и земледелием. Город просуществовал примерно до середины 80-х, после чего люди постепенно стали уходить из него. Последний житель умер… в 2015 году. Его звали Абдулжалил Абдулжалилов и в его доме мы сегодня побываем…

Внезапно! Да, в городе-призраке есть такси.

Здесь, на 1 этаже держали скотину, на 2 этаже жили люди. Скотина своим теплом обогревала жителей домов, служила отоплением.

А на втором жили люди. У них был вот такой вот балкончик.

А вот видите этот дом. Он более-менее сохранился. Он хранит в себе немало загадок…

Одна из частей дома запилена металлической дверью. Кто и когда и на чём её принёс — загадка. Что находится там — не известно. Кто знает, что там за ней происходит…

В другой части дома нас ждал сюрприз — «местный житель» Катя. На самом деле, она великая путешественница из г. Серпухов, ищущая одиночество и свой дзен среди этого призрачного города, затерянного в снежных горах, но тут нагрянули мы… Одинокая девушка в горах, а вы боитесь местных?

Вот такие спартанские условия жизни. Кровать на матрасе.

Горелка, чайник, походная еда и верный енотина.

Кстати в этом доме и жил последний житель города Гамсутль Абдулжалил Абдулжалилов.

Кстати, он любил читать. Куча сгнивших журналов «химия и жизнь», наука и жизнь, а также разные журналы про путешествия.

А ещё он разводил пчёлок.

В остальном же город был пуст, его разрушенные дома с резными дверьми напоминали о былом величии города.

Еще один обитаемый дом. Мебель и посуда стоят так, как будто бы его только что покинули... но кто там жил?

Жаль, что погода не лётная, а я пёр туда свои крылья и полетать над ним не представилось возможности.

Наша нескучная тусовка. Спасибо за отличную компанию.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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