Мёртвый город, затерянный в снежных горах
Владимир Малдер
— Привет всем. Где-то в горах Дагестана есть город, затерявшийся во льдах снежных вершин гор, добраться туда не так просто, но мы дошли.
Пройдя сквозь туман, слякоть и вьюгу мы поднялись туда.
Когда-то в далёкие времена, когда ещё ислам не распространился в Дагестане древний Хан построил свою крепость, недоступную ни для кого на вершине гор, туда, куда не может добраться смертный… Среди неприступных скал город скрывался от людей и к нему вела единственная дорога, которую поддерживали все жители города.
Дома этого непонятного жуткого города словно вырастали из скал являясь их продолжением. Город был засыпан снегом и льдом и его вершины и пустые глазницы окон домов поглядывали на нас зловеще сквозь холодный туман…
Я поднялся на вершину скалы, чтобы лучше разглядеть этот проклятый, покинутый всеми город-призрак
Вверху нашел странную, выдолбленную в камне ванночку. Для чего она? Наверное для того чтобы сливать кровь принесенных в жертву.
Зловещий город Гамсутль на вершине горы.
Когда-то здесь кипела жизнь…
Старинные резные двери.
Как ни странно, но этот зловещий город, затерявшийся в горах существовал до конца … эпохи СССР. Сюда ездили машины, здесь был клуб, который когда-то был мечетью, люди работали, занимались разведением скота и земледелием. Город просуществовал примерно до середины 80-х, после чего люди постепенно стали уходить из него. Последний житель умер… в 2015 году. Его звали Абдулжалил Абдулжалилов и в его доме мы сегодня побываем…
Внезапно! Да, в городе-призраке есть такси.
Здесь, на 1 этаже держали скотину, на 2 этаже жили люди. Скотина своим теплом обогревала жителей домов, служила отоплением.
А на втором жили люди. У них был вот такой вот балкончик.
А вот видите этот дом. Он более-менее сохранился. Он хранит в себе немало загадок…
Одна из частей дома запилена металлической дверью. Кто и когда и на чём её принёс — загадка. Что находится там — не известно. Кто знает, что там за ней происходит…
В другой части дома нас ждал сюрприз — «местный житель» Катя. На самом деле, она великая путешественница из г. Серпухов, ищущая одиночество и свой дзен среди этого призрачного города, затерянного в снежных горах, но тут нагрянули мы… Одинокая девушка в горах, а вы боитесь местных?
Вот такие спартанские условия жизни. Кровать на матрасе.
Горелка, чайник, походная еда и верный енотина.
Кстати в этом доме и жил последний житель города Гамсутль Абдулжалил Абдулжалилов.
Кстати, он любил читать. Куча сгнивших журналов «химия и жизнь», наука и жизнь, а также разные журналы про путешествия.
А ещё он разводил пчёлок.
В остальном же город был пуст, его разрушенные дома с резными дверьми напоминали о былом величии города.
Еще один обитаемый дом. Мебель и посуда стоят так, как будто бы его только что покинули... но кто там жил?
Жаль, что погода не лётная, а я пёр туда свои крылья и полетать над ним не представилось возможности.
Наша нескучная тусовка. Спасибо за отличную компанию.
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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
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