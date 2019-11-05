Лазурный берег Ниццы

Сергей Рубцов Про Ниццу говорят, что она своенравная аристократка с романтическим шлейфом. Местами прекрасная, местами опасная. Но уж точно никого не оставляет равнодушным! Тульский путешественник Сергей Рубцов побывал на Лазурном берегу Франции и делится собственными впечатлениями.

— Не знаю как у кого, но у меня периодически возникает желание ехать куда-то на машине вдоль теплого морского побережья и наслаждаться прекрасными видами, которые открываются по пути. Желание появляется часто, а вот с реализацией всегда были проблему, но тут как-то все совпало с наступлением осенних холодов, поэтому чемоданы собраны, билеты куплены, машина забронирована и через несколько часов я уже мчусь из Ниццы в сторону Монако, а затем и в Канн. Про последние тут не будет, у меня с ними как-то не сложилось, но про пару мест на Лазурном берегу я расскажу и начну с Ниццы.

Начну с того, что ездить на машине здесь довольно комфортно, а вот поиск парковки удовольствием назвать сложно.

Во-первых, бесплатно припарковаться удастся не дольше чем на час, да и то таких парковок очень мало. Во-вторых, даже на платных парковках оставлять машину дольше, чем на 2 часа не получится, дешевле будет найти парковку на сутки.

Повезет только обладателям электромобилей, там и парковки бесплатные, да и зарядится можно во многих местах:

Остальным либо всегда надо быть в дороге, либо найти суточную парковку и оставлять машину там. Я заранее знал о такой проблеме, поэтому забронировал себе отель с подземной парковкой, которая обходилась в районе 15 евро в сутки, а по самой Ницце предпочитал перемещаться на прокатных велосипедах. Кстати, для любителей велопрогулок, велосипед можно взять прямо недалеко от аэропорта и довольно шустро доехать до центра города, только рекомендую где-нибудь скачать на русском инструкцию о том, как пользоваться прокатом (хотел даже сам написать, но забил):

Главным местом города можно смело назвать Английскую набережную, которая как раз и тянется от самого аэропорта до сада Альберта I. Разумеется, я не планировал нежиться здесь на пляже, а набережную в первую очередь рассматривал, как место для прогулок:

В отличие от меня, местные дети с радостью прыгают со скалы в воду:

За деревьями скрывается знаменитый отель Negresco, про который говорят, что это единственный не сетевой отель в каком-то списке самых крутых отелей мира. Доказательств этому я не нашел, но место действительно известное и дорогое, поэтому проходим мимо ??

Кстати, я попал в Ниццу в даты проведения самого знаменитого в мире соревнования по триатлону — Ironman, который как раз должен был стартовать на набережной, тут же планировался проходить и водный этап гонки.

Спорт — это, конечно, хорошо, я даже прям сидел завидовал всем этим людям, которые завтра утром начнут проходить очень сложную дистанцию, сидел и завидовал, наслаждаясь мидиями и прохладным пивом)))

Мне кажется, что в Ницце я только и питался, что мидиями, к которым до этого относился довольно равнодушно, а после возвращение еще неделю в России не мог отойти и готовил их сам. Но не ради чревоугодия я пролетел 3000 км, поэтому иногда приходилось чередовать поедание мидий с прогулками по городу) Будучи правильным туристом, я гулял по правильным туристическим местам, поэтому мы отправляемся в старую часть города.

К моему удивлению, на одной из самых известных старых площадей — Кур-Салея, нас встречает не что иное, как блошиный рынок. Я почему-то привык, что такое еще надо постараться найти, а тут в самом сердце исторической части торгуют старыми книгами:

Слева можно заметить торговые ряды, расположенные в самом центре улицы:

Продолжаем гулять по узким французским улочкам:

Площадь Массена запоминается своей шахматной плиткой, а также знаменитым фонтаном Солнце:

Только посмотрите какие прекрасные трамваи тут ходят:

Заглядываем в Сад Альберта, где многие прячутся от жары среди струй бьющего из-под земли большого фонтана. Кстати, под садом проходит туннель, в котором протекает река Пайон, она когда-то была на поверхности и разбивала город, но затем ее загнали вниз:

Очень оригинальный арт-объект в виде дуги, которая просто опасно возвышается над людьми, люблю такое)

Если бы не птица, то я прошел бы мимо этого фонтана, но она очень хорошо позировала:

Монумент Столетия, построен в честь присоединения Ниццы к Франции, но я не силен в местной истории, поэтому подробностей не знаю.

В Ницце есть своя мини-версия Статуи Свободы:

Я очень люблю европейскую архитектуру, но ненавижу их узкие улочки, потому что совершенно невозможно на них хорошо снять какое-нибудь интересное здание:

С одной стороны, это позволяет больше наслаждаться городом не через объектив фотоаппарата, а с другой стороны, хочется показать в своем блоге больше интересных построек, но они упорно не желают хотят влезать в ширину моего объектива.

Встречать закат советую отправляться на Замковую гору, где находится самая популярная смотровая площадка города, это слева наверху:

Подниматься придется по лестницам (хотя там где-то есть лифт).

Оу! Человек-невидимка!

Таких желающих оказалось довольно много, тем более место отлично подходит для того, чтобы обновить свои фоточки в инстаграм:

Солнце почти скрылось, а народ не торопиться расходится с пляжа, жизнь в Ницце вовсю кипит и после наступления темноты.

Кстати, с высоты открывается отличный вид на крыши старого города:

С другой стороны можно посмотреть на ряды припаркованных яхт:

Обратно в нижнюю часть города я пошел немного по другой дороге, проходящей вдоль стены старого городского кладбища:

Темнота спустилась на город довольно быстро:

В итоге я спрятал фотоаппарат и отправился исследовать местные бары и едальни:

Барами не увлекался, потому что уже на следующее утро в планах было забежать в ближайшую кафешку за свежим круассаном и кофе, прыгнуть в машину и отправиться в сторону Монако.

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