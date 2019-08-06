Татьяна Афанасьева

Путешествуя по испанской Андалусии, мы решили заглянуть в Гибралтар, - они же ближайшие соседи. Спасибо нашему постоянному автору Дмитрию Койде, его гульбарию 2017 года, а также гибралтарским маготам, которые вдохновили нас на это однодневное путешествие. Рассказываю...

- Из Испании в Гибралтар. Пешком! Ну, сначала мы, конечно же, добрались до пограничного испанского города Ла-Линея. Состоятельные кроты обычно берут тачку напрокат, и всё становится проще, но мы поехали на автобусах: Кадис-Альхесирас (отправление в 9.00, компания t.g.comes, 13.08 евро), дальше Альхесирас-Ла-Линея (11.30, 2.45 евро, ходят как маршрутки). В полдень мы в Ла-Линее, закидываем рюкзаки в пенсион и переходим границу! На паспортный контроль ушло минут пять, не больше, и вот мы уже входим в новую для себя страну, получив заветный штамп с правом пребывания в Гибралтаре всего один день.

Первое, что видим - Gibraltar Airport - один из самых опасных аэропортов мира. Взлётная полоса длиной 1829 метров у подножия скалы, окружённой морем, пересекает оживленное городское шоссе. Когда прилетают самолёты (а это около 3-6 раз в день), поток машин и пешеходов перекрывают шлагбаумами.

Карту города лучше брать сразу при выходе из контрольно-пропускного пункта, потом её уже будут предлагать за фунты...

К слову, Гибралтар - заморская территория Великобритании, практически умещающаяся на одной скале, имеющая свой флаг, герб, гимн, парламент, гражданство, конституцию :)

На улицах - английские телефонные будки,

классические почтовые ящики времён британского монарха Георга V,

даблдекеры наравне с обычными автобусами,

чопорные домики,

фигурки Гарри Поттера,

английский эль и ценники в фунтах.

Мы даже лабрадора там нашли, как в песне у Бутусова. Помните: «Гибралтар,

лабрадор, за окном крадется вор...» :)

Практически Англия в миниатюре. На пешеходных переходах - инструкция явно для приезжих англичан, привыкших к левостороннему движению, которого в Гибралтаре нет, и жёлтые фонари, означающие, что у пешехода приоритет (чисто лондонская фишка). И всё же это не Англия, это Гибралтар - он меньше, проще и доступнее.

Не скажу, что город гипер-интересен, но какие-то детали нас всё же удивили. Например, это дерево. Если знаете, как называется, напишите плиз в комментариях.

Бесплатный музей стекла на площади Казематов (при входе через Главные ворота).

Там же на площади стоит необычная пушка с направленным вниз стволом - для стрельбы со скалы. Её изобрел лейтенант Колер в 1782 году, в разгар Великой Осады (с 1779 по 1783 года). Как пушечное ядро не выкатывалось перед стрельбой? Для этого использовалась «пробка» из войлока (шерсти, пеньки, кожи), она забивалась в дуло ствола и фиксировала снаряд.

К слову исторических орудий на территории Гибралтара очень много...

Скала Гибралтара была в осаде 14 раз. Так что не удивительно, что недалеко от пушки стоит статуя солдата героического Гибралтарского полка. Чтят!

Пешеходная Main Street вся забита магазинами, но местами всё равно душевна.

И даже по-русски :)

Гибралтарская скала! Вот куда надо забраться, чтобы увидеть и сам Гибралтар с высоты птичьего полёта, и берег Марокко в туманной дымке, и легендарный пролив между Европой и Африкой, и корабли, спящие на его поверхности. Каких-то 426 метров по крутому склону! Мысль, что мы поднимемся на скалу пешком, прожила в нас пару минут, не больше. Может, если бы мимо нас прошла какая-нибудь группа фитнес-маньяков, мы бы тоже повелись... Но нет. Кругом были одни ленивцы и буржуи, все поднимались на канатке.

6 минут, и мы на вершине! Канатка работает с 9.30, в сезон последний спуск в 19.45, в несезон в 17.45. Билет туда-обратно стоит 15,5 фунтов. Но можно заплатить 13,5 фунтов и вниз спускаться пешком - в этом реально есть смысл, так как гора примечательна не только своей смотровой площадкой. На ней есть пещеры, военные тоннели, мавританский замок, висячий мост и логово диких обезьян. Часть достопримечательностей за дополнительную плату, но есть и бесплатные ништяки.

Маготы! Единственная и неповторимая колония диких обезьян, проживающих в Европе. На Гибралтарской скале их около 250.

Есть фантастическая и очень смешная версия, что эти североафриканские обезьяны пришли сюда через Гибралтарский пролив по подземному ходу. Сами! В поисках счастья и толстых бананов. Но намного реальнее предположение, что маготов в качестве домашних любимцев завезли мавры-завоеватели, ещё в мохнатые времена. Вот так. Кому йорки любимцы, а кому маготы.

«Посвящение в масоны». Но у вас, конечно же, могут быть свои варианты подписи к этой умопомрачительной фотографии.

Существует поверье, что пока колония обезьян живёт на Гибралтаре, территория будет находиться под британским правлением. Поэтому, когда в 1942 году на скале осталось всего семь маготов, Черчилль распорядился завезти новую партию из Марокко и Алжира...



Все гибралтарские маготы занесены в картотеку, у каждого есть имя, микрочип, медицинская карта. Им ежедневно подвозят еду и пресную воду, иначе возможны погромы в магазинах под скалой. Туристам запрещено кормить маготов, штраф 500 фунтов стерллингов (около 40 тысяч рублей).

Жизнь маготов размерена и не тороплива. Иногда приходилось перешагивать :)))

На скале повсюду установлены дорожные знаки, кабы чего не вышло.

Трепещите, акрофобы! По великой Гибралтарской скале проходит Королевская тропа, а для большей живописности через неё перекинули Виндзорский мост. Он подвешен над 50-метровым ущельем, вздрагивает при ходьбе и его длина 71 метр.

Рядом стоит стенд, который с восторгом сообщает, что мост вмещает 7,5 даблдекеров (двухэтажных красных автобусов).

В общем это настоящее испытание для акрофобов и их последователей, к которым я себя причисляю. А как у вас с высотой? Боитесь?

Геркулесовы столбы, точнее памятник им. Это название использовалось в Античности для обозначения высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив. Со стороны Европы — Гибралтарская скала, со стороны Северной Африки - гора Джебель-Муса в Марокко либо гора Абила рядом с Сеутой.

Африку в тот день было видно не очень отчётливо, но уж как есть.

Мыс Европа - отличная смотровая площадка, откуда в ясную погоду виден африканский берег. А маяки - ещё одна моя страсть. Все рекорды по ним, конечно, побила Исландия, но и в Гибралтаре нашёлся один классический красавец - бело-красный, полосатый, на самом краю утёса - такой, как на открытках обычно рисуют. Мы дотопали до него пешком по Evrope Road, но можно не ставить подобных рекордов по гибралтарской ходьбе и спокойно доехать из центра на автобусе №2 (2,40 евро).

«Через двадцать лет вы будете больше жалеть не о том, что вы сделали, а о том, что не сделали. Так скидывайте узлы, выплывайте из тихих гаваней. Поймайте ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте». © Марк Твен.

В семь вечера в Гибралтаре свернулись все магазины и все кафешки, город будто вымер.

Возможно, обезьяны всё ещё кутили на своей скале, а вот люди куда-то все сдулись. Границу в Испанию мы перешли за пару минут, документы никто не проверял.

Думали найти таверну в Ла-Линее, но и там нас никто не ждал. Да как так можно жить без вечерних чревоугодий?! В общем закончилось всё ужином в нашем дико прокуренном пенсионе. Возможно, при бронировании я не заметила строки «курим для вашего удовольствия и днём, и ночью». Единственным утешением стало оочень спелое авакадо и английский эль Mr Trotters. Впервые видели такой креатив на этикетке. Перевод вольный, так что знатоки английского могут меня поправить.



Что видит ваш глаз? Янтарь и каштан.

Что чувствует ваш нос? Тёплый хлеб и сладкую грудь.

Что ощущает ваш язык? Закваску и нежную надежду на весну.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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