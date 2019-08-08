Заброшенный «Английский замок» в Грозном

Сергей Рубцов Тульский путешественник Сергей Рубцов обнаружил в Грозном «замок» с интеллектуальным прошлым и решил поделиться своей находкой со всеми, кто ценит подобные архитектурные шедевры и сталкерские маршруты. Дальше рассказ от первого лица...

— Я всегда в своих поездках стараюсь посмотреть не только популярные достопримечательности, но и найти что-нибудь интересное и необычное. С особой любовью я отношусь в заброшенным памятникам архитектуру, именно с таких заброшек я начал свою блогерскую жизнь :)



Грозный не стал исключением, поэтому нагулявшись по восстановленным кварталам и посетив все основные достопримечательности, я отправился на окраину, в промышленную часть, где находится одно из самых интересных зданий города — «Английский замок» Грозненского нефтяного научно-исследовательского института.

Разумеется, это не замок в прямом его понимании, но архитектура здания с зубчатыми стенами, арочными коридорами и возвышающейся башней, заставляют верить, что здесь жили короли и рыцари, а не изучали физико-химические свойства нефтепродуктов.

Известно, что ГрозНИИ являлся одним из самых первых институтов нефтеперерабатывающей отрасли в мире и уж точно первый в нашей стране. Здание для него было построено в 1928 году, говорят, что заказчиками выступила одни английские нефтепромышленники из компании Shell, а постройкой занималась американская строительная компания.

Здание получилось очень добротным и интересным и, если бы не вторая чеченская война, то до сих пор бы вполне успешно выполняло свои функции. К сожалению, все сложилось, как сложилась и мы имеем в полузаброшенном состоянии одно из самых интересных и старых строений Грозного.

До сих пор на стенах видны следы от обстрела:

Сейчас территория ГрозНИИ огорожена забором, мне не сразу удалось найти сторожку и ворота, через которые можно попасть внутрь. Добродушный сторож разрешил мне прогуляться с фотоаппаратом по зданию. А я приглашаю и вас посмотреть, что же интересного он скрывает.

Начинаем свой осмотре в цокольного этажа, он оказался самым интересным с точки зрения находок:

Ощущение, что здание покидали в спешке, поэтому в комнатах до сих пор находится различная старая мебель:

Интереснее, конечно, рассматривать вещи, которые напрямую относились к деятельности института:

На полу валяются колбы, детали аппаратов, старые пленки:

Место очень атмосферное, поэтому не удивительно, что оно стало излюбленным местом для фотосессий и для таких блогеров, как я.

Газета пятилетней давности:

Если цоколь интересен в первую очередь остатками лабораторного имущества, то следующий этаж гораздо интересней с точки зрения архитектуры:

Комната сейчас больше похоже на галерею, чем на рабочий кабинет:

Возле центрального входа наибольшие разрушения:

На доске для плакатов еще можно увидеть логотип ГрозНИИ:

Здесь больше разрушений, но меньше вещей, в основном это просто обломки и мусор:

Судя по цвету стен, тут что-то хорошо горело:

Телефонная трубка:

На каждом этаже было обнаружено по 3 лестницы, но не по всем можно безопасно добраться до самого верха:

Последний этаж уже представляет собой прогулку на свежем воздухе, потому что крыши в здании не осталось. Я когда видел такие фото с зеленым ковром под ногами, то думал, что это где-то внизу здания:

Башня, которая по внешнему виду напоминает минарет, служила здесь в качестве каланчи, просто ее стилизовали под традиционную чеченскую архитектуру, но нефтепродукты довольно огнеопасны, поэтому нужен был глаз да глаз.

Можно подняться еще на один уровень выше, но тут уже нет никаких перекрытий, как можно было видеть ранее, поэтому остается только посмотреть на развалины институту свысока:

Кто-то положил самодельный мостик, но я не такой авантюрист:

На этом наша прогулка подходит к концу, я могу лишь сказать, что здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института произвело на меня гораздо большее впечатление, чем центр города. Место очень колоритное и атмосферное, я показал далеко не все фотографии, которые оттуда привез, потому что мне реально хотелось фоткать каждую банку и каждый брошенный шкаф. Жаль, конечно, что нынешнее состояние здания настолько ужасно, но стены построены крепко и есть надежда, что когда-нибудь оно дождется восстановления.

Координаты заброшенного «английского замка» в Грозном: 43.306378, 45.678164

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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