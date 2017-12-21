Гибралтар

Дмитрий Койда и в шиншилловых мехах. Гибралтар, Лабрадор…»? Немного загадочно и так аристократично. И звучит так, как будто Гибралтар и Лабрадор — люди :) Тульский путешественник Помните песенку Бутусова: «Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевахв шиншилловых мехах. Гибралтар, Лабрадор…»? Немного загадочно и так аристократично. И звучит так, как будто Гибралтар и Лабрадор — люди :) Тульский путешественник Дмитрий Койда присмотрелся к Гибралтару поближе и вот что увидел…

— В Гибралтар мы отправились из испанской Малаги. Наш путь лежал на юго-запад Испании. Расстояние до Гибралтара 135 километров.

Уже через час мы увидели знаменитую скалу. Она как великан возвышалась над испанским городком Ла-Линеа. Моё сердце замерло от восторга и постепенно сбывающейся мечты.

Представляете, в январе 2016 года на свой день рождения я впервые увидел Гибралтар из самолёта, когда летел в Марокко. Вот он как на ладони, но рукой не дотянуться.

Теперь, будучи на земле, мне предстояло рассмотреть это место поближе. По мере приближения к границе волнение нарастало. Дело в том, что я не был до конца уверен в её успешном пересечении.

Гибралтар — заморская территория Великобритании и поэтому, чтобы туда попасть нужна национальная либо полугодовая британская виза. С определённого момента из-за большого количества туристов, желающих прогуляться по экзотической европейской стране, разрешили въезд по многократной шенгенской визе.

Читал много отзывов в интернете, что и правда, пускают по шенгену, но в высокий сезон — с мая по сентябрь. Что происходит в остальные месяцы доподлинно не понятно.

Подъехали на пропускной пункт. Туристов практически нет, поскольку был ноябрь, да ещё и понедельник (по выходным здесь не протолкнуться), но движение утром плотное. Почти все местные жители, катаются туда сюда на работу. Люди едут мимо пограничника, показывают ему на ходу подтверждающий документ и едут дальше.

Нас завернули на парковку, забрали наши паспорта и сказали ждать. Единственный кадр который я сделал на границе. Это фрагмент двери полицейской машины.

Я сидел сзади, окно было открыто и тут, буквально в метре от меня, двое пограничников привели к этой машине парня в мотоциклетном шлеме и сразу же надели на него наручники. Нервничать я начал ещё сильнее, а паспорта всё никак не возвращали. Про то, что сегодня наступило 13-е число я вспоминал всё утро:)

Наконец, пришёл погранец и вручил наши любимые красные документы, позволяющие иногда ощущать себя не только жителями самой большой страны, но и гражданами всей планеты.

Ура! Мы на территории Гибралтара. Едем по одному из немногих уникальных аэропортов мира, где взлётно-посадочную полосу пересекает автомобильная дорога.

Вот как это выглядит с высоты.

Через 20 минут мы нашли парковку. Теперь нам нужно было на канатной дороге подняться на самый вверх, туда, где сосредоточены самые известные достопримечательности Гибралтара.

Неожиданно, около подъемника, увидели рекламную табличку и человека, предлагающего сэкономить время и деньги. Мы согласились и все вместе сели в один микроавтобус.

Несмотря на то, что в итоге мы отдали по 30 евро с человека (вместо вроде бы заявленных 20-ти), считаю этот вариант наиболее оптимальным, особенно для тех туристов у которых времени на Гибралтар выделено немного.

Частных легковых машин наверху мы не видели, они ездят только внизу у подножия горы. Так что сразу занимайте место на стоянке.

В эту сумму входило не только транспортное обслуживание, но и входные билеты. При другом варианте мы потратили бы весь день.

Так что у вас только два варианта передвижения по скале: как у нас, на туристическом экскурсионном такси либо пешком, а расстояние там немаленькие

Хотя, для многих, такие прогулки приятны и полезны, тем более сверху открываются восхитительные панорамы. Испанское побережье напротив Гибралтара.

Крепость, построенная в 1865 году над крохотной бухтой Росиа-Бей. Именно здесь швартовалась «Виктория» с телом лорда Нельсона после Трафальгарского сражения в 1805 году.

Старая батарея, прикрывавшая в прошлом эту единственную естественную гавань Гибралтара, в наши дни превращена в своеобразный музейный комплекс, отражающий все аспекты бурной истории города-крепости.

А это симпатичный пляж Sandy Bay. Эх, жалко, что на дворе был ноябрь. Уверен, летом здесь не хуже, чем в Турции. Данный пляж (наряду с тем, что мы посетили позже) считается самым чистым в Гибралтаре.

«Скальная программа» у нас была стандартная. Первым делом посетили сталактитовую пещеру Святого Михаила. Я не ожидал от этого места чего-то особенного, но, к моему удивлению, пещера понравилась. Безусловно, на восприятие повлияла красочная цветовая подсветка.

По легенде, из пещеры Святого Михаила под Гибралтарским проливом тянется подземный ход природного происхождения, который соединяет эту пещеру и марокканские Геркулесовы пещеры. Таким образом, якобы, можно преодолеть пролив под землей и именно так маготы попали из Африки в Гибралтар.

Пещер в Гибралтаре более ста, но эта самая известная и крупная. В1974 году в ней обнаружены следы нахождения первобытных людей и рисунки, сделанные почти 20 тысяч лет назад.

Следующей важной точкой нашего маршрута стали туннели XVIII века, считающиеся неприступными. Называется объект The Great Siege Tunnels.

Первые укрепления возникли тут IX—XII вв.еках нашей эры, поэтому вся верхняя часть гибралтарской скалы за много веков превратилась в один большой оборонительный комплекс.

Многочисленные галереи образуют запутанный лабиринт, выводящий к артиллерийским позициям и различным подземным коммуникациям: складам, казематам, наблюдательным пунктам.

Большое количество тематических, почти оживших скульптур, создаёт соответствующую атмосферу того времени. Достопримечательность интересная.

На скале можно ещё много чем заняться и есть куда сходить, но самое главное, что привлекает сюда туристов это заповедник Эйпс-Дэн — единственное место в Европе, где в естественных условиях живут обезьяны.

Гибралтарский магот (магрибский макак) считается неофициальным национальным животным и символом страны. Даже если вы уже видели диких обезьян в других местах планеты, всё-равно вы получите удовольствие от наблюдения за этими милыми человекоподобными созданиями.

Несмотря на периодические шалости со стороны животных (такие как набеги на ближайшие дома с целью мелкого воровства) их оберегают и заботятся. Все давно знают поверье, которое гласит, что Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хотя бы одна местная обезьяна.

Здесь можно сфотографировать много семейных сцен. Смотрите как мило общается парочка, даже малыша разбудили.

Но, учтите, гладить животных нельзя, поскольку кусаются. Так же они могут выхватить у вас любые предметы из рук. Единственное, что вы можете позволить себе это сфотографироваться с обезьяной на голове. Делать это можно только в присутствии местного гида иначе рискуете остаться без волос (лысым проще).

Вскоре закончилась наша групповая экскурсия и мы спустились вниз к нашим машинам, но, прежде, чем прокатиться вокруг всего Гибралтара мы отправились на прогулку по пешеходной улице Main Street. Город потихоньку начал готовиться к Рождеству.

Узнаваемые британские детали тут повсюду. Почтовые ящики, телефонные будки, фунты стерлинги и другое. Плюс официальным языком страны признан английский. Хотя в повседневной жизни используется испанский.

Народ в Гибралтаре интересный и разношёрстый. Что-то я отстал от моды, интересно, когда вышла такая дизайнерская модель обуви (та, которая на ногах у мужчины)?

Почти 60% населения Гибралтара это потомки выходцев из Великобритании, 30% — эмигранты из стран британского Содружества (Марокко, Индия) и только 10% считаются коренными жителями.

Город приятный и универсальный. Уверен, что тут понравится не только семейным парам с детьми или пожилым пенсионерам, но и молодёжи.

Два часа в центре пролетели незаметно, пора возвращаться на стоянку. Настроение было отличное, единственное взгрустнулось лишь однажды, когда я увидел эту собачку. Вроде, внешний вид её праздничный, но я вспомнил про своего мини-йорка, который тоже у входной двери вздыхая ждёт моего возвращения домой. Надо будет и ему костюмчик такой прикупить:)

После того, как сели в свои машины первым делом мы решили посетить самую южную точку полуострова Гибралтар — мыс Европа. После того, как сели в свои машины первым делом мы решили посетить самую южную точку полуострова Гибралтар — мыс Европа.

Я очень люблю маяки. Здесь как раз стоит один такой красавец 1841 года постройки. Высота его 20 метров, Он обеспечивает видимость на 27 километров (в ясную погоду).

Если повернуться к нему спиной перед вами предстанет единственная мечеть страны, которую открыли 8 августа 1997 года. Её подарил Гибралтару Король Саудовской Аравии Фахда. Называется Мечеть Ибрагим аль-Ибрагим или Мечеть короля Фахда ибн Абдель Азиз Аль Сауда.

Есть в Гибралтаре и природные достопримечательности. Вот, например, фрагмент водопада.

Правда, он не настоящий. В южной части полуострова находится станция по опреснению воды (своей тут мало). Вот и приходится добывать её из моря, которого здесь много, а излишки с помощью отверстия на склоне горы превратили в водопад. Справа наши две машины.

Последним объектом в Гибралтаре стал пляж Catalan Bay.

Красивое место, обязательно посетите. Даже в ноябре вы сможете здесь искупаться (как это сделал наш друг Денис).

Вот и всё! Совсем кратко я рассказал вам о хронологии знакомства с новой необычной страной, которая стала финальной для меня на европейском континенте. Прощай Гибралтар! Кто знает, может это была не последняя встреча…

Но, на этом наш третий испанский день не закончился. Мы задержались чуть дольше в Гибралтаре, выбились из временного графика и поэтому спешили дальше.

Очень хотелось встретить закат и сделать потрясающие снимки в финальной точке, но, к сожалению, не успели. Солнце проводили за горизонт в дороге.

Наконец, мы прибыли в Тарифа (см. карту в самом верху заметки). Этот городок в античности известен как колония Юлия Трансдукта. После вторжения арабов укреплён и переименован в честь первого мусульманина Тарифа ибн Маллука, ступившего на землю Испании в 710 году.

На окраине города расположен Мыс Марроки — самая южная точка континентальной Европы. Мыс в свою очередь находится на бывшем острове Лас-Паломас, который соединён с материком дамбой (с 1808 года).

По этой дамбе мы и прошли к месту, где далее вход для туристов закрыт (на карте обозначено красным кружком). Весь остров занят испанской военной частью. К маяку не подойти:(

Мыс находится в самом узком месте Гибралтарского пролива, соединяющего Атлантический океан и Средиземное море. Расстояние до африканского берега составляет всего лишь 14 км. Под облаками видна моя любимая Африка.

Не исключаю возможности, что в будущем я ещё раз приеду сюда и прокачусь на паромном катере в испанский анклав Сеуту и в марокканский город Танжер.

Этот день подарил мне новую страну и географическое удовольствие в виде самой южной точки Европы (в 2011 я был на самой западной).

Я был счастлив. Но, поскольку, мои яркие эмоции, словно вулкан, спрятаны глубоко в недрах и редко показываются на поверхности земли, то я попросил другого человека продемонстрировать мою радость. Вот как она выглядит:)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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