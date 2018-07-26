Мой первый поход на байдарке

Владимир Малдер

Очень хочется задать правильный тон приближающимся выходным. Лето-то уже вот-вот помашет ручкой... Остался только август! А потому если в этому году вы ещё ни разу не выезжали с палатками, не имели дело с реками и озёрами, не рыбачили и не шашлычили в компании друзей на природе, то самое время это сделать. Гульбарий с правильным настроением прилагается. В роли байдарочника-соблазнителя выступает Владимир Малдер. Если у вас есть контакты тульских водных клубов и координаты крутых мест с возможностью прокатиться на лодке в радиусе 200 км, не жмотьтесь - делитесь ;)

— Привет, друзья мои. Вы когда-нибудь ходили в поход на байдарках? Нет? И я ни разу не побывал до сего момента. С 10 по 12 июня ходил с турклубом Корбита. Сбылась мечта идиота.

Маршрут наш пролегал по р. Битюг от Щучьего до района Мосоловки. Очень здорово, что у Корбиты есть очень хороший трейлер для байдарок и лодки доставляются до заброса в собранном виде, никакого байдарочного Легого, когда пытаешься запихнуть эти трубки друг в друга, а они не стыкуются (как собирается байдарка я видел).

Лодки на воду!

Полный вперёд.

Трое в лодке считая собаки. Наша полковая собачка Кнопа. Испытанный моряк. За её собачьими плечами не один поход на байдарке.

Не успели мы отплыть, так нас уже ждало первое приключение — пройти под мостом. Но, благо, среди нас не было людей с клаустрофобией.

Но этот мост на этот день было единственным приключением. Дальше Битюг распростёрся перед нами своими просторами и поворотами.

Через несколько часов гребли уже великолепно научился грести на байдарке. Тем более, что у меня был опыт гребли на морском каяке, на котором я ходил под Севастополем. Физика почти похожа.

Народ тоже не лаптем щи хлебал, Богдан с Сергеем летели так как будто в их байдарку кто-то установил на-на-водомёт, работающий от 18650.

Привал. Приплыли. Обед.

Организация была и слаженность потрясающей. Ещё бы, ребята организуют походы на байдарках в Воронеже более 10 лет. Обычно в походах я всегда хожу за дровами, мы вместе готовим костёр, а тут прям не успел спросить чем помочь, а наш Костик с Антоном уже в одно мгновение разложили столы и приготовили еду на кирогазе. Полчаса и труъ лакшери диннеръ в натуре готов))). Быстрее готовит обед только Игнис из игры Final Fantasy 15.

Ну что, пошли дальше.

В МЧС несколько дней назад предупреждали о заморозках, у моей мамочки в огороде замёрзли помидоры. Некоторым было страшно. На этот случай наш Дима Брежнев взял свою мега крутую отапливаемую палатку.

Кстати сказать, на протяжении всего похода нас сопровождала машина. Туда же мы скинули весь ненужный груз и палатки, в результате байдарки шли налегке.

Внутри палатки находится печка, отапливаемая дровами. Спать в ней очень тепло. Реальный Лакшери Кемпинг.

Чтобы дров хватило на всю ночь и на костёр мы поехали за дровами. «Едем в соседнее село на дискотеку» ©.

У нас был не простой сплав на байдарках, а немножечко краеведческий.

В селе Малые Ясырки мы увидели старую деревянную церковь архангела Михаила. Год постройки храма 1866. В то время в селе проживало 415 женщин и 319 мужчин. Колокольня двухъярусная, высотой 20 м, храм однокупольный. Деревянный старинный храм чудом сохранился, потому что в своё время не было средств на строительство каменной церкви, и её так и не перестроили, а после революции, когда большевики сносили церковь, согласно легенде раздался плач, и люди испугались и оставили храм в покое. Так и дожил этот уникальный памятник деревянного зодчества до наших дней. Но к сожалению, церковь сейчас находится в аварийном состоянии, а восстанавливать некому и не для кого.

В настоящее время в селе проживает 5 старушек и один старичок. Неужели мы потеряем этот памятник?

Наш Егорка — будущее сборной России по футболу. Оле Оле Оле)) Егор вперёд).

А между тем, солнце клонилось к закату.

Ну что же за поход на байдарках без душевных посиделок у костра и добрых песенок под гитару.

На следующий день мы собрали лагерь и тронулись в путь.

Просторные поля сменились лесом по берегам реки.

Приходилось преодолевать препятствия.

А также догонять тех кто таинственным образом полетел быстрее всех и чуть было не пролетел место обеда.

Место для отдыха здесь потрясающее. Пока народ потихоньку собирался Константин уже всё приготовил.

Здесь кстати тусят местные ВДВшники и ДОСАФФ.

Пройдя ещё несколько километров мы остановились на ночлег. Вечерний тихий зеркальный Битюг радовал. А между тем нас уже ждала машина с палатками. Мы поставили палатки и пошли гулять в местную деревню.

Поскольку поездка была немножечко краеведческая — перед нами ещё один интересный объект. Как думаете, что это? Перед нами ещё одна деревянная церковь — храм Николая Чудотворца в Больших Ясырках построенная в 1853. У церкви был очень красивый иконостас, который утрачен. Ныне это дом культуры. Возможно сделаю отдельный пост про эти две деревянные церкви.

Ночная лагерная идилия. Кстати, внутри палатки Дима установил оригинальное светодиодное освещение, в результате там можно было ночью устраивать дискотеку и не только.

Кнопа, как благородная дама, спала в пижаме.

С утра нас ждал неспешный подъём, утренний завтрак и днёвка. Идти оставалось совсем чуть-чуть.

Рыбалка на Битюге. Поймали голавля. Жареный на костре оказался очень вкусный.

Несколько поворотов и финишная прямая.

Это не Сан-Франциско, город в стиле диско, а село Садовое, куда если идти на дискотеку, то только со своей фонотекой).

Замечательный образец промышленной архитектуры — сахарный завод. Кстати, действующий. Интересно было бы там побывать.

Сплав на байдарках был потрясающий и незабываемый. Организация 10 из 5! Это просто нереально круто. Всем кто ни разу не побывал и желает попробовать на вкус байдарочный поход — рекомендую обязательно связаться с турклубом Корбита, дабы понять ваше это или нет, думаю, что всё-таки ваше.

Ну, а нам пора домой.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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