Натуральная косметика и экологичная бытовая химия. Часть 2

Все большее внимание мы уделяем правильному уходу за собой и здоровому питанию, учимся читать составы косметики, ищем альтернативы сахару и молоку. Но как быть с бытовыми вещами, которые нас окружают?

Ежегодно в окружающую среду попадает 630.000 тонн химикатов из бытовой химии только из частного хозяйства (не считая индустриальных выбросов)!

Бытовая химия, в первую очередь, наносит вред окружающей среде. Ингредиенты не испаряются и не разлагаются, они попадают в водоемы, загрязняя их. То есть если вы руководствуетесь принципом, что экологичная бытовая химия должна быть безопасной для человека, то обрадую вас: все средства (обычные или «эко») при соблюдении инструкции по применению подходят под это определение. Используйте перчатки, задерживайте дыхание при распылении различных аэрозолей, не употребляйте внутрь и вред от таких средств будет не более чем очередной страшилкой.

А вот к настоящей экологичной бытовой химии предъявляется несколько требований. И первое из них — состав.

Чего не должно быть в составе экологичной бытовой химии?

анионных ПАВ (поверхностно-активных веществ). Это сильные тензиды. Критичны для окружающей среды. Их количество может быть различным, главное — чтобы концентрация не оказывала раздражающего воздействия на кожу человека и соответствовала требованиям о биоразложению в определенный срок. В среднем ПАВов должно быть от 5 до 15%.

отдушек. Чаще всего слово «отдушка» на упаковке указывает на присутствие в составе сложной смеси из химических ароматизаторов, фталатов, синтетического мускуса и оксида этилена. Фталаты отрицательно влияют на репродуктивную систему человека. Ароматизаторы нередко вызывают аллергию, раздражение кожи, проблемы дыхания.

оптических отбеливателей- они отражают свет, и с их помощью одежда выглядит чище, чем она есть. Но они не разрушаются биологическим путем. Покидая очистные сооружения в неизменном виде, они скапливаются в реках и морях. При контакте с кожей могут вызвать аллергические реакции. В экологичной бытовой химии оптических отбеливателей быть не должно.

фосфатов. Они используются для смягчения воды, но их присутствие в водоемах приводит к усиленному росту водорослей, которые угрожают жизни рыб и других обитателей воды. Во многих странах существуют законопроекты, запрещающие производство бытовых порошков с содержанием фосфатов.

энзимов — отвечают за удаление пятен. В составе моющих средств они позволяют значительно сократить содержание в них других ПАВ. Спорный ингредиент.

фенола и крезолов — это бактерицидные вещества; едки и могут вызвать диарею, головокружение, потерю сознания и нарушение функций почек и печени.

нитробензола — очень тяжелое и опасное для здоровья средство, входящее в состав полиролей для полов и мебели.

формальдегида — канцероген, вызывающий сильное раздражение глаз, горла, кожи, дыхательных путей и легких.

И, конечно же, в экологичной бытовой химии не должно быть хлора. Хотя его редко, где можно увидеть в наши дни. Хлор — самая встречающаяся причина заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На деле составы экологичной бытовой химии выглядят следующим образом: ПАВ растительного происхождения, натуральные консерванты и ароматизаторы, отсутствие продуктов нефтепереработки, микропластика, фосфатов, хлорсодержащих компонентов, аммиака.

Лучше всего покупать экосертифицированную бытовую химию.

Сертификатов много, самые распространенные вы можете увидеть на картинке:

Важно знать, что сертификаты могут выдаваться как на линейку, так и не отдельные продукты. Ищите информацию о сертификате на конкретной бутылочке конкретного средства.

Смотрим упаковку

Если у бытовой химии безопасный состав, но упаковка не перерабатываема, то грош цена такому производителю.

Например, один из известных брендов позиционирует свою упаковку как биоразлагаемую за счет присадки d2w. Она позволяет пластику распадаться на микрочастицы ТОЛЬКО при определенных условиях. То есть бутылка, попадая на полигоны, разлагается как обычный пластик, а из-за присадки d2w такие бутылки не подлежат вторичной переработке.

В идеале упаковка экологичной бытовой химии должна быть полностью или частично изготовлена из перерабатываемого пластика, а также максимально простой (без различных дозаторов и крышек).

Вы, наверное, подумаете, что такого не бывает: и чтобы упаковка была минимальной, и чтобы состав был натуральным. Хочу вас обрадовать: даже на полках гипермаркетов можно найти экологичную альтернативу.

Натуральный стиральный порошок

Помимо классических средств отечественных и зарубежных производителей, можно купить мыльные орехи или шары для стирки.

Мыльные орехи содержат полностью натуральное очищающее средство сапонин, которое легко разлагается. Мыльные орехи — это плоды мыльного дерева, которые растут в Индии и Непале. Следует лишь учесть, что стирать ими лучше при температуре не менее 60 °C, иначе они бесполезны.

Шары для стирки. Это пластиковые шары, наполненные гранулами, из которых при стирке выделяются отрицательно-заряженные ионы. Они не содержат отдушек, после них одежду не нужно споласкивать. Некоторых шаров хватает на 1000 стирок.

Я пользуюсь экологичным порошком отечественного производителя. По соотношению цены/качества — самый оптимальный вариант!

Средство для мытья посуды

Мыть посуду можно как классическими средствами, так и натуральным хозяйственным мылом или даже салфетками из микроволокна. Такие салфетки позволяют производить уборку без использования моющих средств, а в слегка увлажненном виде они способны очищать сильные загрязнения. При этом салфетки легко отстирываются, и ими можно пользоваться большое количество раз. Остерегайтесь подделок! Для эффективной уборки нужны салфетки из настоящего микроволокна.

Натуральные аналоги обычной бытовой химии есть для всего: от средства для мытья стекол до универсального моющего средства.

Как проверить состав дома?

1. На сайте www.ecogolik.ru, где вы можете проанализировать любую косметическую продукцию на наличие/отсутствие критичных ингредиентов (важно, что анализ производится по каждому ингредиенту). Там же на сайте вывешено большое количество отчетов о косметике и бытовой нехимии. Возможно, вы найдете то, что вас интересует.

2. На сайте http://www.ekokosmetika.ru/Inci_Search

3. Сайт http://cosmobase.ru/handbook

4. Сайт общественной некоммерческой организации «Росконтроль» https://roscontrol.com/, на котором вы можете найти результаты тестов и рейтинги бытовой химии, продуктов питания, электроники, детских товаров и т. д. Каждый тест — это полноценное исследование на состав, внешний вид, запах, консистенцию… Продукт/вещь, у которой были выявлены грубые нарушения, входит в черный список. Все тесты сопровождаются протоколами. К тому же на сайте вы можете задать вопрос профессиональному юристу, а также прочитать отзывы и интересные статьи.

Где купить экологичную бытовую химию

Есть множество интернет-магазинов, где можно купить не только безопасные бытовые средства, но и натуральную косметику, сертифицированные продукты питания. Например.

Адреса тульских экомагазинов вы можете найти на федеральном экологическом путеводителе. Там отмечены «зеленые» точки в разных городах России, недавно там появилась и Тула.