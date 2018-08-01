Можно ли в Туле жить без пластика?

Упаковка. Сегодня почти всё завернуто в упаковку: молочные продукты, мясо, рыба, сладкое, овощи, фрукты. И даже если в магазине есть развес, немногие ходят со своими авоськами и в итоге складывают выбранные продукты в ПЛАСТИКОВЫЙ пакет. Поэтому и выносить мусор мы стали намного чаще: до 1 раза в день. Приготовить еду без использования упаковки стало практически невозможно.

На этом фоне кажется чем-то фантасмагоричным образ жизни людей, построенный по принципу «Zero waste» («Ноль отходов»). Самый яркий пример, пожалуй, Беа Джонсон – автор бестселлера «Дом без отходов», известного лектора во всем прогрессивном мире.

Беа вместе со своей семьей (мужем и двумя детьми-подростками), производит всего одну баночку отходов в год!

Недавно она приезжала в Россию, где провела две бесплатных лекции. Одну из них тульское отделение «ЭКА» транслировало и в нашем городе. О том, как это было, можно почитать здесь: https://vk.com/zero_waste_tula_bea

Беа Джонсон побывала на рынках Москвы и Санкт-Петербурга и осталась довольна. Она сказала, что в России много продуктов можно купить без упаковки, даже масло, которое в ее стране запрещено продавать на развес.

«У вас нет ни одной причины не разделять свои отходы и не начать жить по принципу «Zero waste» уже сейчас»

Вот такой вердикт Беа вынесла «суровым» российским реалиям.

В поиске ответа на вопрос: «Можно ли жить в Туле без пластика?» я сделала небольшой опрос среди знакомых и присоединила к полученным ответам свой опыт. Итог не очень радостный: большинство людей считает, что в настоящее время в Туле невозможно жить без пластика. Об этом говорят даже активисты, которые занимаются раздельным сбором отходов и экопросвещением.

КАКИЕ ЕСТЬ УСЛОВИЯ В ТУЛЕ:

1. Все супермаркеты и большое количество магазинов оснащены отделами, где можно самостоятельно взвесить продукты. Чаще всего это касается фруктов и овощей. Реже – кондитерских изделий. А совсем недавно в гиперуниверсамах Тулы появилась возможность брать на развес чай и крупы. Чтобы система без упаковки работала на благо экологии, используйте пакеты, принесенные из дома (которых, наверняка, у вас уже много накопилось), или экомешочки. Их вы можете либо купить, либо сами изготовить из ненужной тюли или ткани.

Важно! Класть в свою тару не только нужно, но и можно!

У нас нет закона, который запрещал бы продавцу класть товар в чистую тару потребителя.

Даже мясо и рыбу вы можете потребовать положить в свой контейнер, предварительно взвесив его без продукта.

Если продавец отказывается это делать, смело зачитывайте нормы СанПиНа – п.8.11 2.3.6. 1066-01: отпуск неупакованных продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется в упаковочных материалах или в чистую тару потребителя.

2. На кассах различных магазинов (не только продуктовых) вы можете согласиться или отказаться от предлагаемого пакета. Второе действие не только поможет окружающей среде, но и сохранит ваш кошелек. Цена одного пакета варьируется от 2 до 5 рублей. При этом вы вдобавок становитесь носителем рекламы, за которую вам не заплатили.

3. С косметикой и бытовой химией дела обстоят немного хуже. В Туле не так много магазинов, где можно купить данные товары в минимальной упаковке, да и их самих не так уж и много. Вместо огромного количества пластиковых бутылок из-под шампуня, геля, стирального порошка есть отличная альтернатива – бумажная или стеклянная упаковка. В бумажной можно найти: шампунь, гель, мыло, стиральный порошок, отбеливатель, хозяйственное мыло, таблетки для посудомоечных машин и др. В стеклянной – крем для лица, век; пилинг, лосьон и пр.

Конечно, остается еще много других средств, которые не могут не быть в пластике. Например, кондиционер для белья. А вот с химическим освежителем для воздуха легко покончить – его можно изготовить самим. Например, использовать мелиссу и базилик; свежемолотый кофе; сухие корки от цитрусовых; различные сушеные пахучие травы и цветы; можно изготовить гелевый ароматизатор.

4. Пакеты для мусора не нужны, если вы отделяете органику от прочего и компостируете ее. В ведре будет только сухое неперерабатывамое сырье, которое пойдет на свалку.

5. Стеклянная альтернатива в магазинах представлена очень хорошо. Можно найти и контейнеры, и бутылки, и кружки. Стекло выигрывает перед пластиком. Если последний перерабатывается ограниченное количество раз, и при этом качество сырья с каждым циклом уменьшается, то стекло можно перерабатывать БЕСКОНЕЧНО. И свойства его никак не изменяются!

Помимо выше перечисленного, в ваших силах отказаться от одноразового мусора, заменив его на многоразовую альтернативу. Например:

- бахилы - сменная обувь;

- чай в пакетиках – развесной чай;

- одноразовые бритвы – бритвенные станки или лазерная эпиляция;

- кофе с собой – кофе в кафе/ресторане;

- бутилированная вода – многоразовая кружка;

- пластиковые трубочки для напитков – рот;

- одноразовая посуда – железная, алюминиевая посуда, посуда из стекла.

В борьбе с огромным количеством пластика есть еще один проверенный способ – изготовление списка желаемого и необходимого.

Будь то поход в продуктовый магазин, день рождения (если вы хотите получить только те подарки, которые вам нужны), покупка одежды и обуви.

Для того, чтобы в Туле ситуация изменилась в лучшую сторону, все опрошенные однозначно ответили о необходимости повсеместного экопросвещения (начиная с младших классов) и об установке специализированных контейнеров во всех районах города. Ведь, если во дворе стоит контейнер для пэт-бутылок, то ничего сложного не будет в том, чтобы выкинуть бутылки именно туда.

К этому добавлю еще о том, что необходимо ввести систему залоговой стоимости тары (когда в цену реализации продукта закладывается депозит, который возвращается покупателю, если он сдает пустую тару в определенном месте), на законодательном уровне стимулировать производителей, чтобы они уменьшали количество образующейся упаковки, и внедрить зеленые госзакупки. Первое и второе уже реализуется в России, но пока не на должном уровне.

Как мы видим, в Туле достаточно много предпосылок для того, чтобы сократить количество поступающего домой пластика.

Конечно, отказаться совсем – действие, выполнимое для единиц, а вот уменьшение объемов – посильная задача для всех желающих!

Присоединяйтесь! Разделять проще, чем кажется!