Больше - не значит лучше: секреты походов в магазин

Завтра т.н. "Чёрная пятница", а это значит, что миллиарды людей купят в эти выходные огромное количество вещей по низким ценам, НЕКОТОРЫЕ из которых потом не найдут места в доме и будут выброшены на помойку .

«Чёрная пятница» - день скидок, порой необдуманных покупок и потенциального мусора.

Пишу «порой» и «потенциального», потому что не беру в расчет людей, покупающих в дни акции действительно нужные вещи.

Магазины в эти дни делают большие скидки и специальные предложения, чтобы зародить в душах покупателей чувство срочности и «исключительной возможности».

Вместо того чтобы гоняться за добычей в джунглях, как наши предки, мы стали гоняться за скидками... Они мотивируют людей покупать больше вещей, которые порой нам вовсе не нужны.



По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, Российской ассоциации электронных коммуникаций и подразделения «Бизнес» «Вымпелкома», в этом году россияне могут потратить на акции «чёрная пятница» в онлайне и офлайне 52 млрд руб., что на 57% больше, чем в 2017 году. В прошлом году в «чёрную пятницу» в России совершили покупки более 20 млн человек, потратив более 30 млрд руб.

Производители одежды с каждым годом увеличивают скорость обновления гардероба с 1992 по 2002 год люди стали выбрасывать одежду в два раза быстрее. Сколько это в цифрах? Например, жители Гонконга выкидывают 1400 футболок в минуту. Сегодняшние тренды становятся мусором завтра.

Единственное решение проблемы — снижение потребления. Хочу поделиться с вами некоторыми секретами походов в магазин которые помогут сэкономить деньги и в то же время помочь окружающей среде.



СЕКРЕТЫ ПОХОДОВ В МАГАЗИН В «ЧЁРНУЮ ПЯТНИЦУ»:

1. Перед походом переройте свой гардероб. Возможно, что вещь, которую вы хотите купить, уже есть, а вы просто о ней забыли. Чаще всего это касается детских вещей.

2. Составляйте список перед покупками.

3. Возьмите с собой только ту сумму денег, которую собираетесь потратить.

4. Стремитесь не брать с собой детей или приучайте их к осознанным покупкам.

5. Возьмите с собой чек (это позволит вам, во-первых, оценить свои покупки, а, во-вторых, вернуть вещь, если окажется, что она вам все-таки не нужна). Иногда после "черной пятницы" в магазины приходят люди, чтобы вернуть купленное!

6. Совершая очередную покупку, говорите чудесное слово "достаточно".

7. Лучшие вещи в жизни не вещи, поэтому предлагаю провести эту пятницу не в очереди, а с близкими людьми

И помните: походы по магазинам нам дают только короткую вспышку восторга, а вот на природу такое поведение человека действует долговременно.