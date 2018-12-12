Лучшие экологические волонтерские проекты Тулы и области

2018 год подходит к своему логическому завершению. Для тех, кто не знает, текущий год был объявлен Годом добровольца.

Думаю, сейчас не найдется человека, который не понимал бы значение слова «волонтер». В далеком 2010 году это направление только зарождалось, сейчас же ни одно крупное мероприятие не проходит без помощи ребят с горящими глазами и приветливой улыбкой.

Направления волонтерской деятельности различны и разноплановы: социальное патронирование детских домов, помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны, уход за больными, донорство, поисково-спасательные работы и др.

В Туле очень хорошо представлено событийное (помощь на различных мероприятиях) и социальное (помощь детским домам) добровольчество. Экологическое волонтерство в нашем регионе, к сожалению, развито скудно и разрозненно. Но, на мой взгляд, это не повод опускать руки (особенно на фоне разворачивающейся «мусорной» проблемы). Это повод лишний раз сказать «спасибо» тем, кто, несмотря на сложность данной сферы деятельности и её поверхностного восприятия большинством чиновников, помогает животным, делает регион чище, внедряет раздельный сбор отходов, привносит в свою жизнь и жизнь окружающих принципы рационального природопользования, просвещает подрастающее поколение.

В Туле и области эковолонтерство представлено, в основном, следующими направлениями:

А) продвижение раздельного сбора отходов, экопросвещение. Здесь стоит отметить сразу несколько проектов и волонтерских организаций:

1. Социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек на нужды детей с особенностями развития «Добрые крышечки». Все просто: собранные крышечки отправляются на переработку в Новомосковск в компанию ООО «Вторпласт», а вырученные деньги переводятся на счет Всероссийского благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку инвалидных колясок. За полтора года существования проекта в Тульской области было собрано более 4 тонн пластиковых крышечек. Вырученные средства были потрачены на покупку 10-ти инвалидных колясок. Все денежные переводы можно найти на сайте otkazniki.ru.

В рамках проекта организаторы также стали принимать пластик определенной маркировки («2», «4» и «5»), алюминий, жесть и периодически макулатуру. Помимо раздельного сбора отходов инициаторы «Добрых крышечек» пропагандируют осознанное потребление, отказ от одноразового, рациональное природопользование. Группа вконтакте

2. Проект #экология_в_большом_городе. Раз в две недели по адресу: ул.Марата, 24а (магазин «Зеленый Остров») проходят сборы вторсырья, вырученные деньги от сдачи направляются в тульский благотворительный фонд «Прикоснись к добру».

http://тула.прикосниськдобру.рф. В рамках проекта принимают: макулатуру, пластик ПЭТ, крупный пластик 2 категории (чаще всего это упаковка из-под бытовой химии), алюминий, крышечки, батарейки и Тетра Пак. Более подробную информацию вы найдете в группе: https://vk.com/greenostrov_tula

3. Тульское отделение МЭОО «ЭКА». Это волонтерская экологическая организация, которая реализует проекты и мероприятия различного формата и направленности. Активисты движения проводят фестивали, экоуроки, продвигают раздельный сбор отходов, спасают птиц на праздник Благовещение, убирают территории. Группа вконтакте: https://vk.com/eca71

Помимо этого в Тульской области есть несколько зарегистрированных экологических организаций.

Здесь стоит отметить две организации:

- ТРОО «Экологическая защита» (г.Новомосковск). Организация проводит независимые экспертизы, ведет большую просветительскую деятельность у себя в городе, организует мероприятия с раздельным сбором отходов. Их сайт: http://ecologtula.ru/

- Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона (г.Алексин). Организация занимается продвижением раздельного сбора отходов в образовательных учреждениях, реализаций различных экомероприятий и акций. Их сайт: https://razvitieregiona.ru/

Б) уборка территорий/субботники. Данное направление представлено разрозненно. Многие компании, учреждения, общественные организации в той или иной мере участвуют в подобных мероприятиях. Единственная волонтерская организация Тульской области, которую стоит упомянуть, - «Мусора.Больше.Нет, Тула и Тульская область». Это даже не организация, а группа вконтакте, которая собирает неравнодушных людей. Ребята проводят уборки на территории всей Тульской области, при этом часть собранного они отправляют на переработку. Они рады любой помощи! Группа вконтакте: https://vk.com/mbn_tula

В) помощь бездомным животным. На данный момент в Туле функционирует всего один общественный центр помощи бездомным животным – «Любимец». Он создан на базе общественной организации защиты животных «Май». Никаких дотаций от государства он не имеет и работает исключительно за счёт пожертвований неравнодушных туляков и денег, вырученных за оказание ветеринарных услуг.

Туляки относятся к данному центру по-разному: кто-то помогает им, кто-то считает, что они ничего не делают и только отмывают деньги. Для справедливости нужно отметить, что «Любимец» находится в кризисной ситуации уже не первый год: их задолженность в федеральной налоговой службе составляет на данный момент 1 369 050 руб! Более подробный пост: https://vk.com/helpanimaltula?w=wall-7037657_29364

В таких обстоятельствах содержать животных, лечить, находить им хозяев – это человеческий подвиг, заслуживающий уважения. Если хотите поддержать их, вступайте в группу: https://vk.com/helpanimaltula

Я также нашла информацию о существовании домашнего волонтерского мини-приюта "Кошкин-дом" (г. Щекино). Более подробную информацию вы можете найти здесь: https://vk.com/public123843217

Помимо центров и приютов есть различные группы в социальных сетях, в которых НЕРАВНОДУШНЫМИ ЛЮДЬМИ, ВОЛОНТЕРАМИ решаются вопросы лечения, стерилизации, пристройства бездомных кошек и собак, поиска потерянных животных. Вот несколько из них:

- https://vk.com/club28158136 («Тула.Помощь бездомным животным»);

- https://vk.com/9vitas («9 жизней»);

В Щекино: https://vk.com/pomogem_im

В Узловой: https://vk.com/give_them_life_please

В Новомосковске: https://vk.com/club44424887

Г) обмен едой/фудшеринг. Суть фудшеринга: бесплатно отдать нуждающимся людям излишки продуктов, пригодных к употреблению, вместо того, чтобы выбросить их. Волонтеры выступают на различных экомероприятиях, рассказывая о данном проекте и организуя обмен едой, ищут партнеров. Если вы хотите помочь организаторам, вступайте в группу вконтакте: https://vk.com/edadaromtula

Д) обмен вещей/фримаркет/буккроссинг. Организаторы фримаркетов – неравнодушные девушки, которые несут в массы идею о том, что бесплатный обмен вещами сокращает необходимость производить и покупать новые. Помогает найти применение «устаревшим» вещам, тем самым замкнутая схема, в которой находится каждый товар, разрывается. Группа вконтакте: https://vk.com/freemarket_71

Е) помощь птицам. Несмотря на то, что птицы относятся к классу позвоночных животных, про них стоит сказать отдельно. Проблемой ухода за пострадавшими или найденными птицами занимаются ребята из группы «Психиатрическая клиника имени Дж.Харрисона». Их группа: https://vk.com/taretaretare.

Отдельно стоит отметить волонтерский лагерь на базе Музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Ежегодно на протяжении уже нескольких лет в Ясной Поляне проходят волонтерские смены, у каждой из которых свои цели и задачи, виды работы. Так, летом 2018 года добровольцы принимали участие в восстановлении мемориальных лесов. Им оплачивалось проживание в гостинице, горячий обед на костре, экскурсии. Если захотите присоединиться в следующий раз, то это группа для вас: https://vk.com/event50912735

Друзья, надеюсь, что среди перечисленного вы найдете свое направление и присоединитесь к волонтерским экоинициативам нашего региона!