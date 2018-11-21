Куда в Туле сдать лампочки, градусники и батарейки?

Энергосберегающие лампочки, батарейки и ртутные градусники относятся к опасным отходам. Они в сочетании с определёнными химическими элементами вырабатывают вредные химикаты. Опасные отходы представляют реальную угрозу здоровью человека и среде обитания и соответственно требуют особой утилизации.

Все, наверное, помнят про фразу о том, «что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли. А в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей».?



Все опасные отходы делятся на классы опасности. Всего их пять:

I класс: чрезвычайно опасный

II класс: высоко опасный;

III класс: умеренно опасный;

IV класс: малоопасный;

V класс: неопасный

Градусники, лампочки и батарейки — это отходы 1-ого и 2-ого классов опасности, которые при неправильной утилизации (не зря на каждой батарейке перечеркнутое мусорное ведро нарисовано) могут навредить здоровью и окружающей среде.

Итак, что с ними делать: складывать отдельно в плотно закрывающуюся коробку и по мере накопления нести в специализированный контейнер.

Для Тулы — это экобоксы.

Накануне написания данной статьи мной и волонтерами были исследованы адреса, данные министерством природных ресурсов и экологии Тульской области. К сожалению, по многим из них экобоксов найдено не было.

Держите список актуальных адресов с экобоксами:

— ул. М. Горького, д.31

— ул. Галкина, д.36

— ул. Аркадия Шипунова

— ул. Оборонная, д. 114 а

— ул. Марата, д. 35а

— ул. Пролетарская, 2 (магазин «OBI»).

— ул. Первомайская, 46.

Эти контейнеры специально предназначены для опасных отходов. В них можно класть: энергосберегающие лампы, градусники и батарейки.

Исключение составляет экобокс по адресу: ул. Пролетарская, 2. Он стоит на входе в магазин «OBI» (как заходите, с правой стороны, за стойкой администрации). Туда можно приносить только батарейки.

Отдельно стоит сказать об экобоксе, который стоит по адресу: ул. Первомайская, 46. Контейнер был обнаружен на мусорной площадке (между домами № 46 и № 48) в ужасном состоянии. На фото видна валяющаяся внизу экобокса лампочка.

Не знаю, относит ли туда хоть кто-то опасные отходы или нет. А еще огромное количество крыс, которые шныряли между валяющимися автомобильными шинами. В предыдущей статье я рассказывала об утилизации отработанных покрышек в Туле и о том, какую они угрозу представляют. Именно их наличием и обусловлено такое обилие грызунов. Видимо, «Управляющая компания- АЛЬЯНС», обслуживающая данные дома, не в курсе того, что теперь в нашем городе можно сдавать отработавшие своё автомобильные шины на переработку.

Кстати, об этом не знают и люди из шиномонтажа, который находится по адресу: ул. Дм.Ульянова, 20а. Возле мусорного контейнера, расположенного рядом с ними, где я не нашла экобокс, находится груда отработанных покрышек.

Я сходила в шиномонтаж, чтобы поинтересоваться, привозят ли к ним шины и слышали ли они о том, что городская администрация с недавнего времени бесплатно вывозит данные отходы с таких точек. Ответ был прост: «Люди шины нам не привозят, и о решении администрации мы ничего не слышали». Все фото, сделанные с мусорных площадок, где я обнаружила автомобильные шины, отправлю в скором времени в администрацию Тулы.

Вернёмся к экобоксам. Пять контейнеров (из обнаруженных нами) было установлено в рамках Всероссийского природоохранного просветительского проекта «Экобокс» (сейчас это научно-производственная корпорация). С ними министерство природных ресурсов и экологии Тульской области в 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагалась установка около 300 подобных экобоксов для сбора опасных бытовых отходов по всей Тульской области. По словам специалистов министерства, работа по данному направлению ведется до сих пор.

Нужно отметить, что собранные опасные отходы везутся в разные компании:

1. С пунктов приема возле «Глобуса» и «OBI» отходы отправляются на Челябинский завод «Мегаполисресурс».

Они первые, кто начал заниматься переработкой батареек в России. Кстати, эффективность технологии рециклинга батареек и аккумуляторов составляет 94,4%! В процессе их переработки завод получает графит, черный лом и цветные металлы. Более подробно ознакомиться с их деятельностью можно на сайте: http://eco2eco.ru/, а на этом видео можно посмотреть процесс переработки:

В «Мегаполисресурс» также отправились 102 килограмма батареек и аккумуляторов, собранных мной в рамках федеральной акции «Неделя сбора батареек с Duracell«

2. С остальных точек (из выше названных пяти контейнеров) опасные отходы забирают две компании: ООО «ПЭС» и ООО «ЭКОБОКС-СЕРВИС». Надо отметить, что в СМИ было несколько громких расследований по поводу этих компаний, но слова журналистов подтверждены так и не были. Эти компании связаны между собой, у них общий адрес, а в учредителях — однофамильцы. По телефону, указанному на сайте ООО «ПЭС», мне ответили, что они — транспортная компания, которая действительно обслуживает Тулу. Собранные опасные отходы с нашего города они везут в компанию «Экопром» (Москва). Дозвониться до них у меня не получилось, он, судя по их сайту, они действительно занимаются утилизацией. Их сайт: http://ecopromcfo.ru/

Сотрудник «ПЭС», с которым я разговаривала, назвал мне 15 адресов, по которым они работают. Как я уже писала, на многих из них экобоксы не были обнаружены. На моё замечание я получила ответ, что адреса должны быть рабочими, только с ул. М.Тореза, 7 данный контейнер был убран. Кстати, сотрудник назвал еще пару адресов, которые пока не были проверены:

— ул. Свободы, 24;

— ул. Циолковского, 2 Г;

— проспект Ленина, 7б;

— Марата, 172.

Буду благодарна, если поможете и посмотрите по указанным адресам специализированные контейнеры.

По итогу проделанной работы я позвонила в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и рассказала о том, что многие точки оказались нерабочими. Они попросили выслать официальное письмо, что я и сделаю. По итогу напишу еще одну статью с обновлёнными данными.

КУДА ЕЩЕ МОЖНО СДАТЬ ЛАМПОЧКИ:

Кроме специализированных контейнеров, лампочки должна принимать ваша УК (управляющая компания). Если она это делать отказывается, пишите на них жалобу в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. По закону они должны иметь договор с компанией, утилизирующей лампочки (в Туле, чаще всего, это либо «Экотэк-2000», либо «Анго»).

Не все лампочки вредны! К неопасным относятся: лампы накаливания, галогенные и светодиодные.

Специальной утилизации требуют только энергосберегающие и ртутные лампы.

По истечению срока службы безвредные лампы можно и нужно выкидывать в общий мусор. Они не представляют угрозы. Как стекло сдать вы их не сможете, потому что они имеют отличную от бутылочного стекла структуру.

Согласно данным опроса, который проводился Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в 2017 году, большинство туляков выкидывает опасные отходы в общий мусор (50,6%), готовы относить опасные отходы в специализированный пункт, если он будет в пределах района (39,5%).

Кроме небольшого количества специализированных контейнеров есть еще одна проблема: плохая информированность населения. Перечисленные адреса пунктов в открытом доступе найти крайне сложно, этой информации даже нет на сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Думаю, что при наличии большого количества контейнеров и хорошем информировании населения о местах их установки опасные отходы (в виде лампочек, градусников и батареек) наконец-то перестанут попадать на общую свалку.