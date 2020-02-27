«Теперь мы с тобой одной крови»: тульский фотопроект о влиянии пластика на нашу жизнь

«Теперь мы с тобой одной крови» — именно так называется фотопроект, организованный экоактивисткой Анастасией Стахановой. Настя решила обыграть тему пластика, проникающего во все сферы жизни, и я хочу поделиться с вами итогами работы нашей дружной экокоманды.

Пластик давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он везде. Он повсюду. Вместе с едой он проникает в наш организм. За какие-то пару десятилетий мы настолько привыкли к нему, что уже не можем представить без него и дня!

Гигантский пластмассовый монстр потихоньку вытесняет человека из его естественной среды обитания в мир пустоты и безжизненности.

Он стал нашим невидимым спутником… Мы едем на работу, где пьем воду из одноразовых стаканчиков, быстро перекусывая бургером в упаковке, которую невозможно сдать на переработку. Заказываем еду в одноразовой посуде, если не хватает времени или покупаем пирожок в соседней столовой, который ОПЯТЬ ЖЕ засовывают в пакет…

Мы пьем чай из пакетиков, которые частично состоят из пластика, предотвращающего его распадение. После работы мы идем в магазин, где вместе с продуктами покупаем упаковку, в которую завернуто практически всё — от фруктов до туалетной бумаги. На кассе нам предлагают пакет, от которого мы тоже вряд ли откажемся, так как свой забыли дома. И так изо дня в день.

В среднем, на одного человека приходится 400 кг мусора в год. Это устрашающие цифры, не правда ли?

Каждый день мы делаем выбор, от которого зависит дальнейшая судьба нашей планеты. Выбирая между одноразовым пакетом и авоськой, заварным чаем и чаем в пакетике, кофе с собой и в свою кружку, одноразовыми салфетками и носовым платком, удобством и пользой для природы, мы влияем на НАШЕ будущее. На будущее НАШИХ детей и внуков.

Мы в силах ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ к лучшему.

Самое простое — подписать петицию против одноразового пластика в России: стоппластик.рф

Гринпис предлагает ввести запрет на оборот товаров из одноразового пластика, которые чаще всего загрязняют окружающую среду.

В список вошли:

пакеты-майки и фасовочные пакеты,

контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы),

ватные палочки на пластиковой основе,

влажные салфетки,

трубочки и мешалки для напитков,

пластиковые палочки для воздушных шаров,

палочки для конфет.

Инициаторы также требуют ввести расширенную ответственность производителей (РОП) и 100%-ный норматив утилизации на сигаретные фильтры, зажигалки, женские прокладки, тампоны, рыболовные сети и снасти. Это означает, что производители и импортеры должны будут организовать 100%-ный сбор и утилизацию своих товаров и упаковки, в противном случае — платить повышенный экологический сбор. Это отличная мера, о необходимости которой я уже писала в блоге.

На подписание петиции не потребуется много времени, присоединяйтесь. Помочь природе можно даже не вставая с дивана!