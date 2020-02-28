11 экопривычек, которые сделают планету чище

В продолжение статьи о тульском фотопроекте делюсь простыми советами для тех, кто не хочет писать очередные гневные комментарии о том, как у нас все плохо и зачем вообще этим заниматься, а стремится сделать свою жизнь хоть чуточку «экологичнее».

1. Первый совет до абсурдности прост: берегите воду и электричество! Используйте стакан во время чистки зубов, выключайте электроприборы, когда они не нужны, свет в комнатах, в которых вас нет, следите за исправностью сантехники и чаще используйте душ.

2. Не покупайте фрукты и овощи в упаковке. Используйте повторно пакеты, которые наверняка у вас есть дома, или сшейте/купите фруктовку (об этом я уже писала тут).

3. Не выкидывайте одежду и обувь. Сдавайте ее на переработку или отдавайте нуждающимся. В хорошем состоянии одежда и обувь принимается в рамках проекта «Хорошая вещь»; в плохом — на переработку в магазин «H&M» (Пролетарская, 2, 1 этаж — сюда принимается одежда) и в магазин «Рандеву» (Проспект Ленина, 17, 1 этаж — сюда принимается обувь).

4. Чините сломанные вещи. Мы так редко стали что-то чинить. К сожалению, порой нам легче и дешевле купить новый предмет, чем его деталь.

5. Ходите в магазин со списком. Он избавит вас от ненужных покупок. Не поддавайтесь рекламе (типа «1 + 1») — покупайте только то, что необходимо.

6. Отказывайтесь от кофе с собой. Не многие знают, что его наливают в многослойный стаканчик, который не подвергается переработке. Отказ от кофе с собой — это не только экологично, но и экономично! В некоторых тульских заведениях на кофе в свою кружку дают приличную скидку. Кстати, с недавнего времени Тульская область присоединилась к движению за отказ от одноразовых стаканчиков в пользу многоразовых альтернатив «My cup, please», куратором которого выступила Ольга Чернецова — директор тульского отделения ТРОО «Экологическая защита».

К движению присоединяются сетевые заведения, розничные сети, спортклубы, университеты, АЗС и другие организации, где можно купить напитки и еду навынос. Например, в Туле к этой инициативе уже подключилось несколько кофеен, которые подарят посетителям скидку, если клиент воспользуется своей посудой.

На специальной карте отмечаются заведения, где гарантированно нальют напиток с собой в вашу кружку, и даже поощрят сознательный отказ от одноразовой тары скидкой или бонусом.

Как «читать» обозначения:

зеленый — получите скидку/бонус

оранжевый — получите скидку/бонус с некоторыми условиями

кофейный — гарантированно нальют в вашу кружку

Приглашаю заведения Тульской области присоединиться к столь хорошему начинанию и вместе продвигать экологические инициативы!

7. Бережно относитесь к вещам — так они прослужат дольше, а любое производство — это ВСЕГДА природные ресурсы.

8. Присоединяйтесь к раздельному сбору отходов. Вступайте в группы https://vk.com/ecomobil71 и https://vk.com/dobrye_kryshe4ki — находите ближайший вам пункт приема — начинайте сортировать вторсырье уже сейчас!

9. Перейдите на электронные квитанции. Думаю, ни для кого не секрет, что на производство бумаги тратится огромное количество природных ресурсов, поэтому замена бумажного варианта электронным — отличная экопривычка, под силу каждому. Знаю, что такой вариант возможен у компании «ТНС энерго Тула», чем я и воспользовалась еще в позапрошлом году. Электронные квитанции приходят мне на почту. Кстати, это еще и очень удобно — я получаю напоминания, если вовремя не оплатила электроэнергию.

10. Отказывайтесь от чеков в банкомате. К сожалению, их невозможно сдать на переработку, так как они изготавливаются из специальной термобумаги. В составе чеков присутствует токсичный бисфенол А, поэтому вместе с макулатурой сдать это невозможно. У большинства людей подключен мобильный банк, поэтому в любом случае на телефон приходит СМС-сообщение. Исключение — когда возникают проблемы во время проведения транзакции, но в этом случае чек выдается автоматически. Поэтому, когда вас спрашивают, печатать чек или нет, выбирайте «нет».

11. Откажитесь от чая в пакетике. С виду он кажется абсолютно безвредным и безопасным, но на самом деле этот малыш чуть ли не возглавляет список самых популярных бытовых отходов, которые загрязняют планету. Он является многокомпонентным и сдать его на переработку невозможно. Более того — в его составе находится пластик, ведь простая бумага сразу бы развалилась под натиском кипятка! Есть отличная альтернатива — заварной чай. Собственное здоровье дороже, не так ли?

А вот небольшой список полезных ссылок для тех, кто хочет внедрить раздельный сбор отходов у себя дома:

1. vk.com/kuda_otdat?w=product-88657003_3254347%2Fquery — пошаговый путеводитель по раздельному сбору отходов с домашними заданиями для самостоятельного выполнения. Платный!

2. greenpeace.ru/how-to/2019/04/18/razdelnyj-sbor-dlja-nachinajushhih/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=banthebag&utm_content=how-to — бесплатная инструкция о раздельном сборе отходов для начинающих

3. ecowiki.ru/zerowaste/ - флешмоб «Жизнь в стиле „Ноль отходов“» на портале «Эковики», к которому может присоединиться любой желающий. Бесплатный.