Нет шарам: запретить выпуск на 1 сентября!

- Наша школа отказалась от выпуска воздушных шаров. Есть соответствующее распоряжение от директора!

- Ах-ха-ха! Шары вредят экологии, что за бред??? (родители на собрании в преддверии 1 сентября)

В итоге – украшенный класс разноцветными шариками, чтобы «создать праздничное настроение».

И так из года в год. Каждый День знаний, последний звонок, выпускной не обходится без этого одноразового мусора.

Ежегодно на массовых мероприятиях в небо запускаются миллионы воздушных шаров по всей России. И дети, как и их родители, не задумываются над тем, что же происходит потом.

После достаточно продолжительного полета они превращаются в самый обычный мусор. Есть много причин для отказа от использования воздушных шаров на массовых мероприятиях. Я выделила четыре основных:

1. Сдувшиеся или лопнувшие воздушные шары, попадая на землю, часто становятся смертельным кормом для диких животных, а если попадают в водоемы, то и для рыб.

Согласно статье, опубликованной в Scientific Reports в 2019 году, остатки воздушных шаров становятся причиной смерти каждой пятой птицы.

После проглатывания шариков у них начинается острая кишечная непроходимость, которая заканчивается мучительной гибелью: https://www.nature.com/articles/s41598-018-37324-w

2. Изделия из фольги могут привести к отключению электроэнергии и спровоцированных искрой пожарам. Как, например, это произошло в Якутске в 2018-ом году.

3. Срок разложения латексных/резиновых шаров – до 4 лет. Капроновая веревка, которой чаще всего перевязываются воздушные шары, распадается около 100 лет.

4. Птицы и морские животные могут запутаться в капроновых веревках и нитках, что зачастую приводит к их гибели.

Запуск воздушных шаров уже запрещен в ряде стран. Подобные инициативы существуют и в российских городах – например, в Сочи и Санкт-Петербурге. Так, весной 2019 года комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга поддержал обращение представителей ассоциации «РазДельный Сбор» о введении запрета на запуск воздушных шаров на крупных городских праздниках.

Мы решили тоже не отставать! С этого года в Тульской области проходит акция «Нет шарам!», идейным вдохновителем которой явилась ученица 11А класса МБОУ «ЦО-гимназия 11» г. Тула Анастасия Фомочкина.

Акция состоит из двух этапов: экологического урока и замены воздушных шаров на саженцы или семена растений.

В рамках первого этапа активисты тульского отделения «ЭКА» проводят на территории образовательного учреждения урок, в ходе которого учащиеся узнают, чем может обернуться выпуск воздушных шаров в небо, как можно заменить данную традицию и какие экологические инициативы существуют в регионе. Для урока была создана презентация, которой можно свободно пользоваться. Чтобы ее получить, необходимо написать на почту: nastena.fomochkina@mail.ru.

В рамках второго этапа происходит замена воздушных шаров на альтернативные варианты. Для этого нужно сделать запрос на почту nastena.fomochkina@mail.ru и средства, предназначенные на покупку воздушных шаров, направить на оплату семян определенного растения или саженцев. Школьники смогут самостоятельно их выращивать в домашних, классных или уличных условиях. Все организационные моменты, касающиеся заказа семян и саженцев, организаторы акции берут на себя.

Отказ от выпуска воздушных шаров в небо на различных торжественных мероприятиях – важная и в тоже время легко выполнимая для учащегося любого возраста экологическая привычка. Присоединяйтесь!

Для участников акции также была предусмотрена единая карта, на которой учителя и родители могут отметить свое учреждение или класс, решивший отказаться от покупки воздушных шаров: https://clck.ru/QXhnb

Если ваш класс отказался от этой безумной традиции, прошу вас отметить его на карте.

Саженцы и семена – не единственная альтернатива.

Чем можно заменить выпуск воздушных шаров:

1. Мыльными пузырями.

2. Посадкой деревьев и цветов.

3. Флешмобами.

4. Творческими мастерскими.

5. Письмами в будущее.

6. Горшечными растениями.

Вот что говорят родители и учителя про выпуск воздушных шаров в небо:

Ирина Алимова, учитель: «Я против запуска шаров! В прошлом году у меня был 11 класс, поэтому при планировании 1 сентября пыталась отговорить от запуска шаров в небо, но "Это очень красивый и трогательный момент"... Поэтому решили запустить только 2 шарика - большие цифры с номером школы».

Анна Парфенова, родитель: «В нашем ЦО №25 с прошлого года шары не запускают, дети могут прийти на линейку с шариком для настроения, но в небо его не выпускают. В этом году мы украсим парты шарами, дети потом заберут по шарику домой».

Татьяна Зиновкина, учитель и родитель: «Меня в этом вопросе обычно игнорируют и как учителя, и как родителя. К сожалению, 300 шаров уже куплены..»

Любовь Лобзова, заместитель директора школы: «Мы отказались от запуска шаров, украшаем только стойку для ведущих».

А вот комментарий специалиста:

Анастасия Захарова, экскурсовод ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»: «…традиции запускать воздушные шары в небо пора уйти в прошлое: некоторые привычки на поверку оказываются лишь результатом нашей неосведомлённости и бездумного отношения к природе. Тульский экзотариум на своих экологических мероприятиях призывает отказаться от запускания шаров в небо. Если вы хотите, чтобы ваш зал или класс были украшены шарами и дети получили, как многие считают, незабываемые эмоции, то пусть каждый ребенок заберет после мероприятия шарик домой. Дома он будет его радовать еще довольно долго, а после того как станет не нужен, то его можно утилизировать с обычным мусором».

Для демонстрации вреда воздушных шаров специально для портала «Myslo» мы совместно с ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» создали фотопроект «Нет шарам!», призывающий жителей нашего региона отказаться от бессмысленной и опасной для животных традиции.

Локация: новая экспозиция «Тульского областного экзотариума»

Фотограф: Мария Касимцева

Больше фотографий - в галерее!

Как еще помочь:

1. Если вы по каким-либо причинам не можете отказаться от использования воздушных шаров, покупайте латексные, а не фольгированные. Веревочки для шариков должны быть из натурального хлопка, а не из синтетических материалов.

2. Не используйте пластиковые палочки с клапанами.

3. Используйте в качестве праздничного декора натуральные материалы – бумагу, ткани и пр.

4. Рассказывайте о существующей проблеме своим близким и родным, разговаривайте с родителями и учителями о том, почему это важно и пытайтесь (хотя бы частично) отказаться от использования воздушных шаров на массовых мероприятиях.

Чтобы вам было легче на непростом просветительском поприще, советую скачать плакаты о вреде воздушных шаров от движения «РазДельный сбор»: https://rsbor-msk.ru/vozdushnye-shary/

Есть также очень наглядный плакат, созданный сотрудниками ГУК ТО «Тульский областной экзотариум», который вы можете распечатать и повесить у себя в школе или университете.