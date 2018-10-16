Тестирование на животных: а вы знаете, что скрывается за вашими духами или кремом?

Начав свое экопросвещение, я стала анализировать продукцию, стоящую на полках моей ванной комнаты на предмет натуральности и безопасности состава и наткнулась на знак зайчика на детском порошке. Я знала, что таким образом помечают этичную продукцию, то есть продукцию, которая не тестируется на животных (in vitro - тестирование происходит в пробирках), мне стала интересна эта тема, и я начала читать статьи. Вот, что я узнала.

1. Основная часть подопытных животных — 65% - используется в фармацевтических исследованиях, в других научных опытах (медицинских, военных, космических и т. д.) — 26%, на 8% проверяют косметику, 1% составляют опыты студентов.

2.

Тестирование на животных проводится многократно.

Прежде чем шампуни, краски, лекарства попадут на полки магазинов, они проходят несколько стадий проверок, чтобы соответствовать стандарту страны, в которой они продаются:

— тестируются все входящие в состав компоненты;

— тестирование происходит в процессе производства;

— тестируется готовый продукт;

— товар тестируется отдельно при въезде в страну, в которой тестирование на животных является обязательным.

И также нельзя забывать про содержание в составе продуктов животного происхождения (ПЖП).

В результате данных экспериментов, по официальным данным, гибнет порядка 150 миллионов животных в год.

Чаще всего это мыши, крысы, морские свинки, кролики, кошки, собаки, обезьяны.

3.

Вся бытовая химия, которая производится в России или ввозится на территорию РФ, неэтична.

У нас существует закон об обязательном тестировании на животных. Таким образом, знак зайки на упаковке стирального порошка не показатель! Единственное, он дает надежду, что данная продукция тестировалась всего один раз (при ввозе в страну).

Еще хуже дела обстоят с Китаем: вся бытовая химия и многие косметические средства тестируются на животных, исключение составляют Гонконг и Тайвань, где разрешены альтернативные методы исследования косметических средств (не бытовой химии!). Именно поэтому, когда проверяют компанию на этичность, смотрят и на то, представлена ли их продукция в Китае. Если да, то они не могут себя считать полностью этичными.

4.

Тесты на животных — это не о том, «чтобы покрасить шерстку кролику или намазать кремом хвостик мышке».

Это реальные испытания, в которых животные в любом случае погибают. Ведь если животное остается в живых после одного исследования, его используют для другого. Важно, что все животные обездвижены и испытания проходят без анестезии. Тестов огромное множество: на токсикологию, на мутацию, на канцерогенность и т. д.

Хочу привести несколько примеров.

— тест Драйза. Цель — понять, будет ли вещество воздействовать на слизистую человека при попадании в глаза. В данном эксперименте используют кроликов-альбиносов, так как физиология их глаз такова, что они не выделяют слез, и поэтому вещество еще долго не будет вымываться. Голова кролика фиксируется, после чего токсическое вещество распыляют или закапывают в глаз животного. Данное исследование начинается с малых доз и постепенно их увеличивают, если повреждения не столь ощутимы и нужно подтвердить результат. Чтобы вы понимали, как себя чувствуют кролики-альбиносы, достаточно вспомнить личные ощущения, когда в глаза по неосторожности попадает шампунь.

— тест на вдыхание паров. В основном, он используется для проверки парфюмерной или аэрозольной продукции. Собак, кошек или кроликов помещают в закрытую камеру, которую наполняют парами токсичного вещества.

— тест на раздражение кожных покровов. Животному сбривают шерсть, делают надрез кожи и втирают в рану испытуемое средство.

5. Этичность не означает натуральность. Косметика, которая не тестировалась на животных, может содержать в своем составе критичные ингредиенты, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Или наоборот: веганская или вегетарианская косметика, в которой нет ПЖП, может содержать ненатуральные компоненты.

6. Если у одного товара есть экосертификат, показывающий, что тестирование проходило альтернативными методами, это не означает, что вся продукция данной компании этична. Подтверждать необходимо каждый товар в отдельности, именно поэтому часто бывает, что у большой компании есть отдельная линейка этичных товаров.

7. Не все компании следят за дистрибьютерами. Например, фирма полностью этична, но ее продукция была ввезена дистрибьютерами на территорию Китая или РФ (если мы говорим о бытовой химии), соответственно она тестируется на животных.

8.

Многие источники утверждают, что тестирование на животных малоэффективно

Кожа человека отличается от кожи животного, у людей есть ряд заболеваний, которых нет у животных, реакция на аллергены бывает различной и т. д. Мировая практика показала, что есть ряд препаратов, доказавших свою эффективность на животных, становились причиной множественных болезней и даже летального исхода. Самый яркий пример — «талидомидная катастрофа», когда после применения препарата беременными за семь лет родилось 12000 детей с недоразвитыми руками, ногами, глазами или полным их отсутствием. Помимо этого проводимые исследования в in vitro (в пробирках) сильно разнятся с результатами исследований на животных, средний показатель — 3. Много, не правда ли?

8. Если не на животных, то на человеке - это частое заблуждение: в мире существует огромное количество признанных международным сообществом альтернативных методов.

Об альтернативе, сертификатах, о том, где смотреть этичность продукта, мы поговорим с вами в следующей статье.