Альтернативные методы исследования косметики и бытовой химии

«Если не тестировать на животных, то это придется делать на людях!?» - устойчивый миф. Многие считают опыты на животных оправданной процедурой, но так ли это?

На сегодняшний момент разработано порядка 450 этичных научных методов исследования. Это касается не только косметических средств и бытовой химии, но и фармацевтики, и хирургии.

Конечно, нельзя отрицать того, что тестирование на животных дало очень многое науке. Но сейчас, когда есть альтернатива, можно идти вперед!

О неэффективности опытов на животных я говорила в предыдущей статье. Научные доклады и книги, подтверждающие это, можно найти на сайте Центра защиты прав животных «ВИТА»: http://www.vita.org.ru/.

Там вы найдете исчерпывающую информацию по данной теме: учебники, книги с переводами на русский язык, научные статьи, исследования, новости и т.д.

На данный момент более 33 стран (США, Израиль, ЕС и др.) запретили тестирование на животных косметических средств, некоторые из них на законодательном уровне позволили тестировать альтернативно и бытовую химию. Кстати, первопроходцем считается Англия, которая еще в далеком 2002 году запретила опыты на животных ради косметических целей.

Есть еще одна знаменательная дата – 2013 год, когда Совет Европы запретил торговлю косметикой, тестируемой на животных. Но есть одна лазейка – этот закон касается только новых товаров, которые попадают на рынок. Как вы понимаете, многие средства уже давно продаются на территории данных стран, поэтому надеяться на то, что они протестированы альтернативными методами, не приходится.

Гуманные методы исследования бывают несколько типов: геномные, в пробирках, компьютеро-моделирующие, исследования на здоровых и больных добровольцах. А для студентов-медиков есть отличные муляжи, имитаторы человеческого тела.

Приведу несколько примеров:

1. Тест в пробирке. Культуры клеток

Культуры клеток – клетки, которые сохраняют жизнеспособность при культивировании вне организма. На клетках выращивают вирусы для их идентификации и получении вакцин. Такой способ позволяет проводить исследование на более глубоком уровне – клеточном, а иногда даже и на субклеточном.

2. Метод выращивания искусственной кожи

У здорового человека берется пункция кожи, в искусственных условиях выращиваются клетки кератиноциты (клетки эпителиальной ткани, составляющие основную массу эпидермиса у млекопитающих), на них потом и проводятся опыты. Важно, что в лабораторных условиях можно воссоздать любой тип кожи: с морщинами, угрями, сухую или увлажненную.

3. Компьютерное моделирование

Компьютерные коды абсолютно точно воспроизводят условия и реакции, свойственные иммунной системе организма человека, копируют метаболизм и многое другое. Методы нейровизуализации позволяют без вреда для животных исследовать человеческий мозг.

4. База безопасных ингредиентов

Существует база, включающая в себя более 7000 безопасных ингредиентов, которые были проверены и проверяются до сих пор на протяжении многих десятков лет.

5. Печень в 3-D пробирке.

Технологию разработала биотехнологическая организация Hμrel. Печень используют для изучения действия химикатов в теле человека; может использоваться для тестирования косметики, лекарств, химикатов. На ней тестируют вакцины против СПИДа/ВИЧ; позволяет создавать иммунные системы людей из разных регионов любого цвета кожи. Такие тесты заменяют жестокие эксперименты, когда обезьян заражают ВИЧ и испытывают на них вакцины.

6. Добровольцы

«Вы же говорили, что не на людях!!?», - скажете вы. Не переживайте, прежде чем испытать косметическую продукцию на людях, ее сначала тестируют либо на животных, либо альтернативными методами, и все проходит под строгим контролем врачей.

Итак, на базе клиник застрахованные добровольцы, здоровые или у которых выявлены какие-нибудь патологии (например, облысение или атопический дерматит), принимают минимальную дозу определенного вещества. Она неспособна каким-либо образом повлиять на организм человека; результат о том, насколько быстро расщепляется препарат в организме, смотрят по полученным изображениям. Либо добровольцы пользуются веществами в течение определенного срока под строгим наблюдением врачей.

Более подробный и полный список альтернативных методов исследования можно найти в научном докладе «Безопасность без страданий»: http:/ www.vita.org.ru/exper/cosmetology/lush.htm

В России только начинают применяться альтернативные методы исследования. Чаще всего используются: культура клеток, сперматозоиды быка и тест на мембране куриного яйца. К сожалению, многие методы в нашей стране пока не запатентованы, поэтому мы их не можем использовать.

Если есть альтернатива, почему мы ее не применяем? Очень просто: это требует больших денежных вложений: заказ нового оборудования, переобучение сотрудников, реклама новой политики компании и т.д. По итогу этичные методы исследования более выгодны, но на первом этапе требуются большие затраты, на которые пока не готовы идти фирмы и компании.

Чтобы статья не вышла очень перегруженной, информацию о том, где найти этичную продукцию, я размещу в следующий раз.