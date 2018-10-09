Вегетарианство: быть или не быть?

Эта статья не о том, что всем срочно нужно отказаться от мяса или молочной продукции. Эта статья об осознанном выборе и уважении мнения окружающих.

1 октября отмечался Всемирный день вегетарианства, с этого момента начинается месяц вегетарианской осознанности, в течение которого проходят различные мероприятия, лекции и флешмобы, направленные на пропаганду растительной пищи. Закончится он 1 ноября, когда весь мир будет праздновать Международный день вегетарианца.

В моем рационе есть продукты животного происхождения (ПЖП), и я приверженец того, что

переход на исключительно растительную пищу должен быть добровольным и осознанным

Если человек руководствуется такими принципами как: «потому что это модно», «потому что я хочу похудеть», «потому что я эколог» и др. чаще всего заканчиваются срывами.

Переход на вегетарианство – путь, который должен выбрать сам человек, а не потому, что его родители веганы. Возможно, некоторые со мной не согласятся, но я считаю, что родители-вегетарианцы/веганы/сыроеды не должны навязывать свою точку зрения, и ребенок должен сам решить, придерживаться этого пути или нет.

Родители могут и должны просвещать свое любимое чадо о вреде, наносимом сельскохозяйственной деятельностью, но выбирать вместо него, с моей точки зрения, в корне неверно.

О вреде с/х деятельности хочу написать отдельно. По данным ООН, сельское хозяйство, в особенности мясная и молочная промышленность, потребляет около 70% всей пресной воды на Земле, занимает приблизительно 38% от всех мировых земельных угодий, а также на 19% виновато в развитии парникового эффекта.

Все животные, с одной стороны, требуют огромного количества воды и корма, необходимых для их выращивания, а с другой, соответственно, оставляют после себя продукты жизнедеятельности, выделяющие метан и парниковые газы. И пусть споры вокруг вреда, который наносит скотоводство, ведутся до сих пор, специалисты ООН подсчитали, что показатель изменений климата ради куска мяса равен 51%, что значительно больше показателя вреда, наносимого автомобилями, самолетами и прочими видами транспорта вместе взятыми.

Авторы статьи «Что кормит нашу пищу?» подсчитали, что площадь в 6 млн. га леса в год идет на нужды сельского хозяйства. И столько же торфяников и болот превращаются в поля для выращивания кормовых культур для животных.

Как видите, обратная сторона сельского хозяйства не так уж и хороша…

Но, на мой взгляд, никакие доводы, фильмы или факты не смогут адекватно (без срывов) подвигнуть человека перейти на исключительно растительную пищу, если он сам не понял, зачем ему это надо; если он не нашел личных причин.

Это как пачки сигарет с устрашающими картинками и не менее устрашающими слоганами. Многие ли отказались от вредной привычки, увидев такой дизайн? Думаю, что единицы (если они вообще имеются). Многих они больше раздражают, чем мотивируют перейти на светлую сторону))). То же самое и с вегетарианством:

фильмы с отрубленным головами и конечностями, угрожающие лозунги больше пугают, чем стимулируют.

Думаю, что просто стоит уважать мнение других и не навязывать свою точку зрения. Это, кстати, не только еды касается.

Если вы не можете или не хотите отказаться от ПЖП в своем рационе, то можно просто научиться потреблять разумно, сохраняя ресурсы нашей планеты для будущих поколений!

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:

1. Не выбрасывайте продукты. Выбрасываемая нами еда — одна из важнейших причин изменения климата. По данным ООН, около трети всех пищевых продуктов, производимых в мире, теряется или используется не по назначению. При этом число голодающих достигло 1 миллиарда человек!

2. Выбирайте экологически чистые продукты в минимальной упаковке. Отказывайтесь от неестественно ярких продуктов с долгим сроком хранения – в них присутствуют консерванты и усилители вкуса, читайте состав. Упаковку сдавайте на переработку.

3. Поддерживайте местных производителей. Они гораздо экономнее используют воду и энергию, чем крупные корпорации. Кроме того, у таких продуктов меньший транспортный след и меньшее количество упаковки!

В Тульской области огромное количество фермерских хозяйств с большим ассортиментом! Если не знаете, где приобрести такую продукцию, заезжайте на фермерский рынок, который находится по адресу: Калужское шоссе, 2.

4. Составляйте список перед походом в магазин. Если хотите ходить за продуктами не более 1 раза в неделю (исключая покупку молока и хлеба), то делите лист на 2 части: в одной пишите блюда, которые будете готовить в течение 7 дней (завтрак, обед и ужин), а в другой – список продуктов, необходимых для готовки. Только так вы действительно сможете закупаться на целую неделю вперед без дополнительных походов в магазин

5. Участвуйте в бесплатном обмене едой (фудшеринге):

тульская группа - https://vk.com/edadaromtula. Остатки круп, овощей, фруктов и другой еды надлежащего качества и срока хранения, не используемые вами по каким-либо причинам, фотографируйте и выкладывайте в группе. Так вы сможете спасти огромное количество еды!

6. Правильно храните продукты питания! Так они прослужат дольше и сэкономят ваш семейный бюджет!

7. Не покупайте продукты до тех пор, пока в холодильнике есть еда. Этот совет не многим понравится, но он работающий! Таким образом, вы будете видеть, что у вас осталось и сможете придумывать новые блюда из этих продуктов (это еще и фантазию разовьет!).

8. Отказывайтесь от различных вывесок ("1+1", "специальная цена" и т.д.). Не идите на поводу у маркетологов! Часто эти рекламные ходы таковыми не являются.

9. Напоминайте себе, что все эти продукты будут завтра и послезавтра, через месяц и год! Вы в любой момент сможете их купить, благо не в каменном веке живем .