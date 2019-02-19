Вам пакет? – Спасибо, нет! Как избавиться от пластикового рабства

«На игле общественного одобрения с 1999 года», — именно так позиционирует себя одна из известных сетей супермаркетов, которая празднует свое 20-летие. В связи с этим они выпустили 5 миллионов стикеров в неперерабатываемой упаковке со словами: «Пакет надо?»

Нет, не надо! Сотни тысяч людей борются с пластиковым загрязнением по всему миру, очищают леса, пруды и моря, освобождают из полиэтиленовых «оков» черепах, дельфинов и рыб, а гигантская сеть на плакате, где изображена девушка с фирменным пакетом, пишет большими буквами: «Потому что вы можете себе это позволить!»

Позволить что? Купить полиэтиленовый пакет, который в скором времени отправится на свалку, где будет столетиями лежать и загрязнять окружающую среду?

Я могу позволить себе купить тысячу и больше пакетов, но это не сделает меня счастливее, достойнее или правильнее. Я не стану богаче, даже если куплю миллион пакетов! Но точно знаю, что если откажусь хотя бы от одного, сделаю этот мир чуточку чище!

Я не покупаю пакеты, потому что не могу себе этого позволить! Не могу позволить себе закрыть глаза на состояние нашей планеты и на то, как мы вредим окружающей среде. Я не могу позволить себе ничего не делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Я не могу позволить себе говорить о том, что проблемы не существует, а если она и существует, что не в моих силах ее решить.

Но за то я могу позволить себе говорить то, что думаю и чувствую, и не вестись на эту безалаберную рекламу и рассказывать своим родным и близким о том, что покупать одноразовые пакеты — это НЕПРАВИЛЬНО.

Полиэтиленовые пакеты появились в середине 50-х годов в Америке и сразу же завоевали огромную популярность. Когда пластик вошел в нашу повседневную жизнь, это казалось революцией — удобно, практично, дешево. Но давайте на минуту задумаемся, какой ценой нам достается это удобство.

1. Время использования одного пакета, в среднем, составляет около 20 минут, в то время как разлагается он от 100 до 400 лет.

2. Уровень потребления обществом оценивается более чем в 500 млрд полиэтиленовых пакетов в год, это почти 1 млн в минуту!

В России каждый человек использует 181 пакет в течение года.

3. Ежегодно от пластика умирает более 100 тысяч морских млекопитающих, 1 млн птиц и неисчислимые косяки рыб.

4. Четвертая часть водной поверхности покрыта плавающим пластиковым мусором. Это так называемые мусорные острова. Самое известное — Большое Тихоокеанское мусорное пятно.

Согласно последним данным, пятно содержит около 352 миллионов тонн мусора, и оно покрывает пространство площадью более 1,6 млн кв. км, что в три раза больше территории Франции.

Авторы научной статьи сообщают, что около 46% пластикового мусора приходится на старые рыбацкие сети, хотя им попадались фрагменты бутылок и контейнеров, упаковки и канатов, некоторые — с датами вплоть до 1977 г.

Кстати, вопреки расхожим заявлениям, пятно не выглядит как «мусорный остров»: большая часть пластика взвешена в воде, полупрозрачна и превратилась в триллионы мелких, почти незаметных частиц. Именно поэтому они с легкостью могут проглатываться рыбами. И как вы думаете, где пластик окажется чуть позже? Правильно, у вас на столе.

5. Цена пакета — это еще и нефть, расходуемая на его изготовление. На производство пакетов тратится 4% нефти, добытой во всем мире.

Не дорого ли стоит этот одноразовый бесплатный пакетик?

Во многих странах предусмотрены различные меры по предотвращению использования полиэтиленовых пакетов, к сожалению, в России ничего подобного нет, поэтому уменьшение количества мусора — это ЛИЧНАЯ ответственность каждого.

Итак, что мы можем сделать:

— не заворачивать все в пакеты: некоторые люди кладут в них даже косметические средства. В этом нет необходимости!

— по возможности использовать пакеты, принесенные из дома;

— использовать многоразовую сумку и фруктовки/авоськи для взвешивания фруктов/овощей и кондитерских изделий;

— перестать использовать одноразовые пакеты под вынос мусора. Этот уровень для продвинутых: для тех, кто отделяет органику. Без органических отходов ваше ведро будет наполнено чистым мусором, и вы без труда сможете его высыпать. Правда есть «но»: это возможно сделать, если контейнер не будет заполнен, а вы не опаздываете на работу.

Кстати, не только в России не хотят признавать «пакетную зависимость», но и, например, в Мексике. По всей стране в различных супермаркетах возле касс стоит специальный человек, который упаковывает продукты в пакеты. Чаевые таким «сотрудникам» необязательны, но многие покупатели оставляют. В Мексике, кстати, нет больших по вместимости пакетов (наподобие наших «маек»), поэтому людям приходится нести все добро сразу в нескольких.

Еще раз повторюсь, мы не станем богаче, даже если скупим все пакеты этого мира (что, в принципе, невозможно), но сделаемся осознаннее, если при ускоренном темпе современного мира, успеем подумать о будущих поколениях, которым достанется все это «богатство».

Нам нужно перестать жить в четырех стенах и думать, что это нас не касается и проблем не существует, как те страусы, которые засовывают голову в песок при виде огромной кучи мусора.

Нужно перестать бояться быть услышанными и действовать вопреки несправедливости и равнодушию окружающих людей. Не все люди равнодушны и не все люди несправедливы. Если будете действовать, найдете союзников и друзей.