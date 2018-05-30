Недетская косметика: Как выбрать правильные экологичные средства для малыша

Появление нового члена семье — это всегда несказанная радость! Но вместе с тем приходят и многочисленные страхи, связанные со здоровьем ребенка. Поэтому одним из важных пунктов родительской заботы является выбор безопасных косметических средств. Ведь кожа малыша еще такая нежная! И ее запросто можно повредить неправильно подобранным уходом.

К сожалению, большая часть косметики, на которой написано «детская» или «гипоаллергенная», не является безопасной. Если внимательно изучить составы разрекламированных средств с указанием 0+, то можно найти такие компоненты, которые не только для нежной кожи малыша, но даже и для взрослой не рекомендованы!

Возможно, это одна из причин того, что аллергия стала таким частым диагнозом у детей.

Вот что по этому поводу пишет врач-дерматокосметолог Гурова Елена:

«Консерванты, конечно, нужны в косметике, в том числе и детской. Но не все консерванты безопасны — например, многочисленными исследованиями доказано отрицательное воздействие наиболее распространенных консервантов — парабенов, с их влиянием на эндокринную систему, накопление в организме и даже изменению ДНК клеток клеток кожи (при нанесении в составе солнцезащитных средств*). В натуральной и органической косметике используются альтернативные консерванты».

На мой вопрос о том, что же делать с эфирными маслами, которые входят в состав натуральных средств, Елена ответила следующее:

«Как правильно, формулы для средств 0+ лишены эфирных масел и максимально гипоаллергенны. Очень много косметики в этом сегменте вообще лишено запаха. Для более старших деток используются высокоочищенные компоненты эфирных масел, которые также гипоаллергенны и дерматологически протестированы».

Предупрежден — значит вооружен. Давайте разберемся, каким же ингредиентам не место в детской косметике.

Полиэтиленгликоль/Пропиленгликоль (PEG или Polyethylene Glycol / PPG или Propylene Glycol) — вещества, получаемые путем смешивания продуктов нефтехимии. Полиэтиленгликоль повышает проницаемость кожи, увеличивает риск фото- и светочувствительности, опасен для поврежденной кожи. Пропиленгликоль может вызвать контактный дерматит. Примеси, которые содержатся в различных его видах, токсичны.

* Минеральное масло (Mineral Oil) нарушает водный баланс и кожное дыхание, закупоривает поры.

* SLS / SLES (Sodium Lauryl Sulfat / Sodium Laureth Sulfat) — они способны разрушать защитные барьеры кожи, поэтому возможно возникновение сухости, шелушений и индивидуальных кожных реакций.

* Парабены (ингредиенты, заканчивающиеся на -paraben) используются в качестве консервантов. Способны накапливаться в организме, влияют на эндокринную систему, до конца не изучены.

* Триклозан (Triclosan) может убивать не только вредные, но и полезные бактерии, соответственно ослабляя защитные функции организма. Нарушает гормональный баланс, накапливается в организме и наносит вред природе. Раздражает глаза, кожу и легкие. Часто его добавляют в зубные пасты, антибактериальные средства.

* Анионные ПАВы (А-ПАВ) — самые агрессивные из поверхностно-активных веществ. Могут вызвать поражения внутренних органов, снижение иммунитета и аллергию.

* Феноэкситанол (Phenoxyethanol) вызывает серьезные нарушения в работе репродуктивной и нервной системы. По ряду исследований токсичен и канцерогенен.

* В детских косметических средства также не должно быть красителей, синтетических отдушек (Parfum), продуктов нефтепереработки (Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin, Vaseline).

Что же должно быть

* мягкие ПАВ (глюкозиды, омыленные масла);

* полезные травы (календула, ромашка, череда, лаванда, сок алоэ и многие другие);

* ценные масла (оливковое, миндальное, облепиховое, масло кедровых орешков);

* витамины и натуральные экстракты;

* некоторые виды эфирных масел (они хоть и натуральные, но способны спровоцировать аллергию у детей, поэтому такие средства всегда нужно тестировать).

Как же не потеряться во всем этом? Легко! Есть очень удобный сайт: www.ecogolik.ru, где вы можете проанализировать любое косметическое средство на наличие/отсутствие критичных ингредиентов. Все просто: находите состав средства в интернете, копируете его, вставляете на сайте и смотрите результат. По каждому компоненту вам дадут развернутый ответ. Если средство будет содержать ингредиенты с низкой оценкой (1 или 2), оно будет не одобрено. Там же на сайте вывешено большое количество отчетов о косметике и бытовой НЕхимии.

Есть еще несколько полезных ссылок: — www.ekokosmetika.ru/Inci_Search — http://cosmobase.ru/handbook — сайт общественной некоммерческой организации «Росконтроль» roscontrol.com/, на котором вы можете найти результаты тестов и рейтинги бытовой химии, продуктов питания, электроники, детских товаров и т. д.

Каждый тест — это полноценное исследование на состав, внешний вид, запах, консистенцию… Продукт/вещь, у которой были выявлены грубые нарушения, входит в черный список. Все тесты сопровождаются протоколами. К тому же на сайте вы можете задать вопрос профессиональному юристу, а также прочитать отзывы и интересные статьи.

В составе одного из отечественных недорогих солнцезащитных кремов для детей с пометами «гипоаллергенно», «с витамином Е и экстрактом календулы», «проверено педиатрами» мы обнаружили:

октокрилен (Octocrylene): может вызывать аллергию или являться причиной гормональных изменений. Потенциальный канцероген. Вредит окружающей среде. Октокрилен стоит на втором месте в составе крема после воды, а это значит, что данного ингредиента в средстве большое количество;

диметикон (Dimethicone): забивает поры. Сушит кожу. Не разлагается в природе;

метилпарабен (Methylparaben): канцероген, вызывает аллергическую реакцию;

пропилпарабен (Propylparaben): токсичен, вызывает аллергическую реакцию, с осторожностью во время беременности. Вызывает эндокринные нарушения;

динатрий ЭДТА (Disodium EDTA): увеличивает проницаемость кожи, может вызывать раздражение кожи. Обладает низкой токсичностью.

Конечно, натуральные детские средства пока стоят дороже, чем разрекламированный масс-маркет. Например, цена качественного крема без опасных веществ варьируется в районе 400−500 рублей.

Возможно, что некоторым из вас это покажется дорого, но тут же подумайте, сколько вы оставляете денег в различных кофейнях, спортзалах и салонах красоты. Это намного больше! Так почему же вы не можете инвестировать эту сумму в здоровье ребенка?