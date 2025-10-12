Цой жив! Как сделать красивый портрет на стене

По просьбам читателей рассказываю, как делали «стену Цоя» в моей квартире.

При желании, стену Цоя относительно легко можно выполнить в домашних условиях. Кстати, главным героем или героиней вашей стены может стать не только Виктор Робертович, но и герои мультипликационных фильмов и блокбастеров, политические деятели, любимые музыканты и т. д.

Для стены понадобятся: стена или ее часть, плитка «под кирпич», валик малярный, шпатель, грунтовка, банка акриловой краски, теплон (количество зависит от кривизны стен), плиточный клей, малярная кисть.

Желаемый портрет необходимо отрисовать «в кривых» (или в «векторе») самостоятельно или заказать у дизайнеров в любой типографии — по изображению, найденному в интернете. После того, как макет будет готов, нужно напечатать его в необходимом размере на оракале (самоклеящаяся виниловая плёнка).

Демонтируйте старые обои до бетонной стены, затем ровняйте стены при помощи шпателя. На ровную, сухую прогрунтованную поверхность приклеиваем плитку, а затем очень аккуратно переносим портрет-наклейку. После этого части наклеенного изображения тщательно прижимаем к стене сухой ветошью, и на сутки оставляем сохнуть.

Получившуюся картину красим сверху акриловой краской при помощи малярного валика. После высыхания краски аккуратно удаляем наклейку — стена любимого героя готова! Остается только закупить белые маркеры для рисования и ждать друзей в гости!

Кстати, в начале октября вышел новый альбом группы «Кино» под названием «Молнии Индры» — послушать нестареющую классику русского рока можно практически на любой музыкальной интернет-площадке.

Цой жив!