«Позвони мне, позвони!»

Великое изобретение человечества — телефон. Правда, стал отходить на второй Алан по мере продвижения другого великого изобретения человечества — интернета. Однако, телефон до сих пор не потерял своей актуальности — в особенности, для тех, кто плохо видит, ну или слабо разбирается во всех этих новомодных планшетах и смартфонах. Одним словом, для слабовидящих аудиалов (коим я в настоящий момент и являюсь).

С нулевых времена изменились. Если раньше в журналистских кругах в ходу была приговорка «звонок к делу не пришьешь», то сегодня «пришить» его очень даже можно. С помощью телефонии можно не только вызвать экстренные службы, но и решать коммунальные проблемы, узнать про предстоящие изменения законодательства, подать жалобу на коммерческую организацию, государственное учреждение или конкретного чиновника, записаться на прием в поликлинику и многое другое. Собрал небольшой список полезных номеров, по которым доводилось звонить — вдруг пригодится? 😎

Конечно, сейчас у многих зачешутся руки — мол, душнила, что там по-телефону решить то можно, когда даже заявление не всегда работает? А вот не скажите. Если регулярно повторять «обязательные упражнения» (то есть делать звонки), держать на контроле сроки исполнения и не забывать жаловаться на бездействие чиновников и ведомств — на решение ваших вопросов потребуется гораздо меньше времени, чем если писать обращения или пытаться решить проблему в интернете. Как известно, вода камень точит, а контроль за входящими звонками сегодня во многих ведомствах ужесточился — так что, как говориться, добро пожаловаться!

8-800-200-71-02 — телефон доверия губернатора тульской области. По этому телефону можно обращаться по широкому спектру вопросов и проблем, от работы министерств администрации до прохождения отопительного сезона и состояния дорог в области. Если вопрос находится в компетенции другого ведомства — вас соединят, подскажут телефон и проконтролируют, ответили ли на ваш вопрос,

8-800-100-00-01 — единый контактный центр по социальной поддержке граждан. По этому телефону можно записаться на прием в отделение социального фонда своего района (бывшего пенсионного фонда), уточнить информацию о готовности документов, а также узнать, какие документы необходимо взять с собой на прием,

331137, 338071 — горячая линия главы администрации города Тула, принимающая обращения и жалобы, касающиеся функционирования муниципальных чиновников, организаций и предприятий,

472037, 472034 — круглосуточные телефоны городской ЕДДС по вопросам коммунальных аварий, отключений света и проч.,

8-800-222-22-22 — телефон Управления федеральной налоговой службы по Тульской области,

24-51-03 — Центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тульской области, запись на прием.

☝️У всех указанных организаций — свой режим работы справочных телефонов и горячих линий!

Также полезно узнать и сохранить в телефонной книжке своего аппарата следующие номера: ваши управляющая компания (приемная и аварийная служба), ЖЭУ, котельная, отделение «Почты России».