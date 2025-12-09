Как заасфальтировать придомовую территорию? (спойлер: позвонить Президенту!)

Ямы за нашим домом ну просто ДОСТАЛИ!!! С этой проблемой борюсь (почему-то в одиночку, как будто все остальные жильцы по воздуху летают!) уже вот скоро пойдет шестой год. Шестой, Карл! Расскажу с самого начала.



Дом по Металлургов, 62. С одной стороны дома — двор, подъезды и всяческая детвора на спортплощадке — одним словом, нормальная дворовая жизнь, где с асфальтом все плюс-минус нормально. Есть еще «обратная сторона Луны» — придомовая территория за домом, где у нас расположены встроенные в дом палатки, торговые точки, магазин «Наш караван», кафе «Совушка» и прочие радости жизни.

Здесь асфальт просто в безобразном состоянии и на ладан дышит уже лет десять. Про маленькое море, которое разливается напротив кафе и стоит по несколько дней в дождливую погоду, я писал несколько постов тому назад. И что самое возмутительное во всей этой ситуации, так это «зона ответственности»: оказывается, придомовую территорию (а это именно она) нельзя ремонтировать из фонда капремонта!

То есть кровлю для этого коммерческого магазина в том году отремонтировали за счет всех жильцов и теперь коммерсантам и их клиентам на головы дождик не течет. А вот починить асФальт перед магазинами — это никак не получится из общих денег. Это отдельно собирать надо (опять же с жильцов, представляете?!), ну и перед этим, разумеется, собрать общее собрание и т. д. Понятно, сами «комерсы» этим заниматься не хотят — как будто не их машины, подвозящие товар, разбили и продавили этот асфальт!

И куда только я не писал и не звонил — все возвращается на уровень управляющей компании. Всегда. Не знаю, в чем тут дело, но мне это надоело.

Как в анекдоте — «это, Петька, наверное только Ленин может!». Конечно, неудобно отвлекать Президента РФ от решения глобальных вопросов, но «держаться нету больше сил!». Позвонил по специальному телефону, в двух словах описал проблему, попросил помочь — 19 декабря будет «прямая линия» с Президентом РФ Владимиром Путиным. Может, и с моей проблемой Президент разобраться поможет…

П. С. Как можно передать свой вопрос на «прямую линию» Президента РФ В. В. Путина 19 декабря 2025 года?

Заполнив специальную форму на официальном сайте программы: Moskva-putinu.ru москва-путину.рф