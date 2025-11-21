Как издать свою книгу и стать крутым писателем

Или наоборот😎Сразу скажу — себя крутым писателем я не считаю, не подумайте😇 Но кое-чего (не без помощи друзей, коллег и талантливой родни) достичь действительно удалось. Так что сможете и вы! Но — обо всем по порядку.

Посетители портала (не все, но, надеюсь, многие из вас) знают меня как автора историческо-ностальгических очерков в рубрике «Слободы» под названием «Как молоды мы были».

В ней публикую свои детские воспоминания, интересные случаи из жизни коллег, друзей — одним словом, всех тех, кто успел (хотя бы немного!) пожить во времена СССР. В итоге писал я, писал — и набралось таких рассказов-очерков с начала 20х несколько десятков (я сам удивился!). И тут подошел 2025 год — год столетия со дня рождения основоположника нашего семейства — моего дедушки Василия Александровича Созина. Не помню, как и кто первым произнес слово «книга», но слово это совпало с моей детской мечтой😍 А значит, решено — будет книга!

Первым делом создали с зятем-дизайнером беседу в мессенджере, чтобы можно было работать над будущей книгой удалённо. Там обсудили и утвердили ее название — «Мое счастливое советское детство», и придумали концепт обложки. Пока дизайне придумывал макет — я договорился с фотографиней Светланой Колосковой о фотосессии (кстати, всем рекомендую ее работу, фото — просто 🔥🔥🔥).

Снимки готовы, концепт обложки тоже — а где все это дело напечатать, и какие требования предъявляют к макетам? Бюджетных вариантов, удовлетворяющих мои более чем скромным возможностям, в тульских типографиях не нашел…

А что же в Москве? Из множества типографий выбрал самую бюджетную, в которой печатают книги малыми тиражами в типографском качестве. На обложке решили не экономить — круглая дата к этому обязывает! Итак, цвет, твердая глянцевая обложка, блок с цветными и черно-белыми ретро-снимками внутри (из архива нашей семьи и архивов семей друзей и коллег, которые делятся своими ностальгическими историями… Посмотрели мы с дизайнером на готовый макет книги — и поняли, чего в ней не хватает — рисунков!

Поговорил с несколькими художниками, смотрел работы — круто, но все не то, не подходит это для почти детских рассказов про старые времена! И тут кому-то пришла в голову идея попросить нарисовать иллюстрации мою талантливую племянницу Алену (большое ей спасибо❤️). Нарисовала быстро, на эмоциях и с душой!

Книга сверстана и загружена на сайт типографии, а сроки уже поджимают! В итоге, наш мини-тираж отпечатали буквально перед самым Новым годом! В итоге, к нужной дате в январе мы все же успели, но оказалось, что в типографиях конец года — самое загруженное время (учитывайте это при заказе печати книг, пожалуйста☝️)…

…Дед прочитал бы все это, и точно сказал бы так; «Хвас-тун!». А мне понравилось книги издавать — хочу еще хотя бы одну книгу рассказов издать, про девяностые. Как вы думаете?

P. S. Кстати, книга доступна в фондах Тульской областной научной библиотеки, городской библиотеки, библиотеки кластера «Октава» и в Тульской областной специальной библиотеке для слепых.