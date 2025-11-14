Идеи для дома: фотоуголок

Давно не писал ничего про идеи для украшения дома. Я вот наконец-то нашел применение всей той старой фототехнике, которая долго лежала по разным фотосумкам и рюкзакам по всему дому.

Расскажу как по порядку: году так в 2015-м, в бытность работы главредом газеты «Тула», решил украсить свой кабинет старыми пленочными камерами. Параллельно некоторые из них задействовал, что называется, в съемках «для души». Выкупил легендарную пленочную камеру Canon, которой снимали исключительно губернатора Василия Стародубцева (сейчас эта камера — в музее моей поздней Alma mater — кафедры журналистики Тульского государственного университета).

За пару лет работы в этой должности набралась внушительная коллекция фотоаппаратов, за каждым из которых — интересная история.

В лучшие годы почетное место в кабинете (хоть и ненадолго) занимал красавец-Hasselblad — профессиональная пленочная полноформатная камера с отстегивающимся задником для широкой фотопленки. На него были сняты лучшие портреты, куплен и продан в столичном комиссионном магазине на улице Мосфильмовская.

А вот рядом — моя самая первая (тоже под широкую пленку) полноформатная камера «Любитель». Она научила экономить фотопленку, правильно выставлять диафрагму и выдкржку и пользоваться видоискателем шахтного типа.

Старый фотоаппарат ФЭД, который мне отдала моя тогдашняя заместительница, тоже оказался фотокамерой с историей — в прошлом принадлежал фотографу Александрову, некоторое время работавшему в Тульском политехническом институте.

Есть в экспозиции и настоящая любительская кинокамера под узкую пленку — ее мне передал на ответственное хранение мой друг, а ему она досталась по наследству от его дяди…

…Но я увлекся😇 Про каждую камеру помню, но про все не расскажешь. Итак, для экспозиции достаточно две-три открытые полки, несколько экспонатов (желательно, со съемной оптикой, чтобы объективы можно было красиво расположить рядом с камерами). Чтобы экспозиция выглядела эффектнее, можно подсветить экспонаты лампой или точечными светильниками (я использую для этих целей напольную икеевскую лампу).

Как вам моя фотоэстетика? 😇