  Чёртов инвалид
  Важный контроль: как в Туле красят тактильные указатели для инвалидов
Чёртов инвалид

Важный контроль: как в Туле красят тактильные указатели для инвалидов

Важный контроль: как в Туле красят тактильные указатели для инвалидов

Когда больше десяти лет назад сильно упало зрение, стал обращать внимание на такой незаменимый элемент доступной городской среды, как тактильные указатели (ТНУ). Это такая особая рельефная плитка обычно ярко-желтого или черного цвета, которая сильно помогает слабовидящим инвалидам находить путь к переходам через проезжую часть, а также к социальным объектам, торговым центрам, магазинам, больницам и т. д.

Все чаще появляются такие тактильные указатели в Туле, но следят за их состоянием из рук вон плохо — прежде всего, есть претензии к их покраске.
Открываем ГОСТ Р52875-2018 — национальный стандарт Российской Федерации «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Общий принцип простой: тактильные указатели для слабовидящих красят в контрастные цвета.

При этом желтый цвет используют для темной (серой) поверхности, черный — для светлой поверхности.

Цвет должен быть равномерно распределен по всей поверхности тактильных указателей — при этом должны использоваться красители, стойкие к ультрафиолетовому излучению. 

По ГОСТу, существует одно-единственное исключение — случаи, в которых контрастная окраска нарушает внешний вид исторический объектов и памятников культурного наследия. Только в этих случаях допускается установка напольных указателей под цвет покрытия! 

А что же в действительности, а не на бумаге? Для своего мини-фотообзора выбрал три торговых центра неподалеку от моего дома: торговый центр «Металлург» на трамвайной остановке «Ул. Гастелло», торговый центр «Демидовский» на остановке «2-й проезд Металлургов» и торговый центр «Верона» на остановке «Поликлиника».

Заодно оценил состояние пандусов и ступеней входной группы. При выставлении баллов использовал субъективные представления и реальный опыт слабовидящего инвалида, часто посещающего указанные торговые организации.

ТЦ «Металлург». Превосходная входная группа с новенькими ступенями оборудована доступным входом с пандусом для инвалидов-колясочников. К входной группе ведёт ярко-желтый тактильный указатель (ТНУ).
Оценка: 5 из 5 баллов.

ТЦ «Верона». Вход для инвалидов оборудован пандусами, ступени и перила в рабочем состоянии. Тактильные указатели присутствуют, однако краска полиняла и визуально они не выделяются.
Оценка: 4 из 5 баллов.

ТЦ «Демидовский. Вход для инвалидов, оборудованный пандусами, имеется. Навигационные тактильные указатели ведут от пандусов перехода к пандусам входной группы торгового центра, но на фоне серого асфальта никак дополнительно не выделены.
Оценка: 4 из 5 баллов.

P,.S. Дорогие читатели! А как оборудованы входы для инвалидов в вашем районе? Выделяются ли тактильные указатели на фоне серого асфальта? Напишите, пожалуйста, в комментариях к посту.

Автор
сегодня, в 10:00 +3

Что ждать от 2026-го?
Что ждать от 2026-го?
