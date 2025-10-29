  1. Моя Слобода
  4. Чёртов инвалид
  5. Что ждать от 2026-го? - Блог «Чёртов инвалид» - MySlo.ru
Чёртов инвалид
Что ждать от 2026-го?

Выдалась свободная минутка, решил провести небольшой шаффл по сети — почитать, как говорится, что год грядущий нам, инвалидам, готовит. Обратите внимание, пожалуйста — это пока что только обещают, может выйти и лучше чем нашёл (но и хуже может выйти тоже☝️).

Основной вопрос — когда, и, главное, сколько прибавят к пенсии инвалидам? Искал подходящий для конкретной ситуации случай — страховая пенсия для работающего инвалида.

По состоянию на сегодняшний день, страховую пенсию по инвалидности для работающего инвалида в будущем году планируется проиндексировать дважды. 

Первая индексация — 1 февраля, на уровень фактической инфляции за 2025 год.

Вторая (дополнительная) индексация — 1 апреля, с учетом роста доходов Социального фонда России (СФР).

По прогнозу Центрального банка Росси, уровень инфляции по итогам 2025 года может составить около 6,5-7%. 

Что касается роста доходов Социального фонда России, поиск в открытых источниках дал только один результат: по данным счетной палаты, в январе–июне 2025 года бюджет СФР получил доход приблизительно на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо этих скромных (по сравнению с ростом цен на продукты) выплат существует еще и ЕДВ (единая денежная выплата), которая положена каждому инвалиду, отказавшемуся от социального пакета. По состоянию на сегодняшний день, повышение ЕДВ запланировано на 1 февраля 2026 года — планируемая индексация составляет 6,8%.

Еще раз оговорюсь: речь идет о планах, пусть даже и о планах таких серьезных государственных учреждений и ведомств☝️

Такая вот занимательная арифметика. Хотя до первого повышения пенсии осталось ждать совсем недолго, хотелось бы заранее все точно подсчитать и прикинуть — а ну как не хватит? 
😎

P. S. В следующий раз посчитаем и прикинем, какой нас ждёт рост цен на продукты, медикаменты и коммунальные услуги.

Автор:
вчера, в 09:14 +6

