Чёртов инвалид
В отпуск? На дачу? В сентябре? Буду!

Мне как-то все никак не удавалось отдыхать в классическом смысле слова довольно давно…

Написал это и понял: больше 2 дней не отдыхал, начиная аж с 2018 года! В минувшем сентябре, осознав это обстоятельство особенно остро, начал думать и прикидывать варианты бюджетного отдыха. Прежде всего, надо было определиться с бюджетом, длительностью отпуска и хорошей и главное, понимающей мои особенности, компанией. Второе важное для отпуска обстоятельство — наличие финансов. Ну и вдобавок необходимо было спланировать, чем я буду заниматься в этом самом отпуске, как смогу (или не смогу) пережить цифровой детокс и вообще жить без работы больше суток?

…Я был в разгаре поисков, когда Вселенная сжалилась надо мной и послала мою давнюю подругу Ирину, ее собаку Джозефину породы Джек Рассел и, главное, ее дачу в Щекинском районе! У них как раз выпало три дня выходных, а у меня — аванс в издательстве, так что мы решили долго не задерживаться в сентябрьской Туле и на первой же электричке махнули на дачу!

В старую сумку для фотоаппарата я сложил джинсы: водолазку, белье, пасту со щеткой и зарядку для айфона. Следующие три дня отдыхал на полную катушку, воспоминания выдают: ночной перрон станции и №ясовсемничегоневижу, Джося тащит нас на поводке по направлению, противоположному от дороги, двухэтажная дача с участком и калиткой, а также водой, газом и мансардой, утро на крыльце, отличный шашлык, разведенный по всем канонам вишневый «Юппи», внезапно налетевший осенний ливень и солнце сразу после него, осиное гнездо на втором этаже и «сладкая ловушка» из отрезанной пятилитровки, Джося, которая отважно охотится за кротами в огороде, пока ее хозяйка собирает урожай щавеля, сетуя на недавний дождь… 

Мой суперкраткосрочный, я бы даже сказал, экспресс-отпуск, подходит к концу. Выхожу на крыльцо, вдыхаю осенний воздух и делаю наудачу несколько кадров «слепой мобилографии» — всегда любил снимать отражения.

А потом прошу Джосину хозяйку сделать наш портрет — получается супер! Ну все, теперь, похоже, я снова готов к работе.

Главное, чтобы не пришлось ждать следующего отпуска еще 8 лет!
😎

Автор:
вчера, в 17:14 +12

