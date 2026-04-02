Какой планшет выбрать?

Обычно в блоге «Чертов инвалид» я рассказываю всякие истории из своей жизни, делюсь опытом, борюсь и удивляюсь… Но пришло время и мне попросить у своих читателей совета😎

Для написания материалов использую планшет марки «Эппл» — судя по тенденциям на отечественном рынке гаджетов, скоро, как это не печально, придется искать своему айпаду альтернативу.

При работе пользуюсь обычными «Заметками» (встроенное приложение операционной системы iOS). Также есть платное приложение «Офис с ют», в укоторо. Есть стандартный «Ворд». Дополняют мой рабочий инструментарий браузер с поисковиком, а также мессенджер Макс.

Осложняется моя работа размерами доступного для чтения шрифта: с экрана планшета я могу разглядеть (с трудом) размер шоифта, как в приведенном примере. Лучше если размер шрифта будет больше. В технике Эппл есть специальный встроенный в операционную систему инструмент — здесь он называется «Универсальный доступ». Специальный джойстик позволяет приближать набранный текст, а система яркости экрана — делать его максимально светлым.

В последний раз мониторил рынок до тупных (физически, для покупки) планшетных компьютеров в 2018 году, и остановился на Айпаде. Сейчас с поиском сложнее — по разным причинам. Поэтому обращаюсь за помощью к читателям: посоветуйте, пожалуйста, подходящую под мои возможности модель — альтернативу айпаду🙏

Очень надеюсь на ваш толковый совет в комментах, поскольку главное корреспондентское правило при поиске нужных —контактов всегда гласило: не знаешь сам — спроси товарища!

