Климакс: ступень в новую жизнь

Можно ли без больших проблем пережить возрастную перестройку в организме женщины? Конечно!

Климакс – это возраст­ная перестройка в организме женщины, период угасания половых функций яичников и окончание репродуктивной функции женщины (деторождение). Заканчивается выработка женских половых гормонов, которые являются лучшими друзьями женщины и положительно влияют и на характер, и на внешний вид, и на здоровье. Именно эти гормоны делают женщину такой желанной для мужчин: мягкой, сексуальной, эмоциональной, с хорошей кожей, блестящими волосами, звонким голосом, привлекательной фигурой.

Когда мы молоды, кажется, здоровья хватит на сто лет! Но как только начинает снижаться функция яичников, на женщину обрушивается масса заболеваний, о которых она не подозревала. Такое впечатление, что из нее «выдернули стержень». Ночью мучают приливы жара, снижается мозговая и физическая активность, возможны нервные срывы, депрессии, снижается зрение, ухудшается память. Климакс может сопровождаться сильнейшими голов­ными болями. В этот период возрастает риск развития остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и ожирения. У кого-то обостряется бронхиальная астма, у кого-то начинает болеть желудок... Может появиться недержание мочи. А еще приходит паника – женщина не понимает, куда уходит здоровье. В общем, вдруг из молодой, активной и преуспевающей она превращается в «развалину».

Наступление климакса в период с 44 до 52 лет считается нормой. Прекращение месячных до 40 лет – преждевременный климакс, в 40-43 года – ранний, а после 52-х лет – поздний.

В переводе с латинского «климакс» означает «ступень», переломный период в жизни женщины. В силах врачей сделать все, чтобы она не переживала этот тяжелый и физиологически, и психологически период как нечто неотвратимо тяжелое. С осложнениями климакса научились бороться. Часто с наступлением климакса женщина начинает резко прибавлять в весе.

Несимпатичный жирок откладывается в основном на животе. Начинаются бесконечные диеты, голодания до обмороков. Ей невдомек, что появившаяся полнота – защитная реакция организма. Чтобы было легче справиться с тяжелыми проявлениями климакса, чтобы организм меньше болел, женские половые гормоны эстрогены начинают вырабатываться не яичниками, которые отслужили свой срок, а жировой тканью. Активная жировая ткань несколько восполняет недостаток гормонов, но, к несчастью, располагается она на брюшной стенке. Именно поэтому многие женщины после 45 приобретают вид круглого «яблочка».

Дорогие женщины! Как только вы почувствовали начало перестройки организма (приливы), обратитесь за консультацией в первую очередь к гинекологу-эндокринологу.

Врач подберет вам гормональную заместительную терапию, которая восполнит дефицит эстрогенов.



Отодвинуть старость врачи не могут, но в их силах улучшить качество жизни. 20-30 лет после климакса нужно прожить, а не просуществовать.