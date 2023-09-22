Закрываем грибной сезон: что нужно помнить, отправляясь на тихую охоту

Скоро завершится грибной сезон. Рассказываем об основных правилах для тех, кто только открывает для себя тихую охоту и идёт за грибами впервые.

О чём нужно помнить

Важно чётко знать, какие грибы съедобные, а какие нет. И собирать нужно исключительно те, которые вы опознали, и уверены, что они съедобны. Грибы имеют осмотрофный тип питания, впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая соли тяжёлых металлов. Некоторые повышают концентрацию вредных соединений (например, шампиньоны, опята осенние и др.). Собирать грибы желательно на расстоянии 500 метров от автомобильных дорог и в 2-3 километрах от сельскохозяйственных полей и различных промышленных, производственных объектов.

Какие могут быть последствия? Кому лучше отказаться от грибов совсем?

Наиболее распространенная проблема, с которой можно столкнуться – отравление. Оно может произойти при употреблении в пищу как ядовитых грибов: мухоморов, ложных опят и шампиньонов, бледной поганки, так и съедобных, но заплесневелых, покрытых слизью, долго хранившихся. Тяжесть отравления и сроки проявления первых симптомов зависят от количества вредных веществ, попавших в организм. При сильной слабости, приступах частой рвоты и диареи, следует обратиться за медицинской помощью. Для уточнения диагноза желательно сохранить грибы.