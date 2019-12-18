Гипертония – «тихий убийца»

Почему необходимо следить за своим артериальным давлением, в чем опасность гипертонии, как ее предотвратить — об этом и о многом другом порталу Myslo рассказала врач-терапевт Елена Николаевна Маклакова.

Елена Маклакова — Эта проблема затрагивает не только более взрослое население, но и молодежь. Зачастую люди не понимают, что у них проблемы с давлением. Сейчас классических симптомов таких, как голово­кружение, головная боль может и не быть, особенно у молодого поколения. Иногда проблемы с давлением выявляются случайно при обращении к врачу по другому поводу: при ОРЗ, бронхите и т. д. В научных трудах гипертонию называют «тихим» или «молчаливым убийцей». Действительно, это заболевание может протекать бессимптомно.

Все мы знаем, что первое место в мире сейчас занимает смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом в некоторых случаях — от неадекватно леченной гипертонии и нелеченной. При повышенном давлении поражаются органы-мишени — мозг, сердце, глаза, почки и т. д. «Скачки» давления могут привести к инсульту, инфаркту.

Причин проблем с давлением много. Факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний явлются курение, стрессы, малоподвижный образ жизни, загрязненность воздуха, недостаточный сон. Очень важно следить за своим здоровьем тем, у кого в семье произошли сердечно-сосудистые события — инсульт, инфаркт у родственников в возрасте до 60 лет, приведшие к смерти или инвалидности.

Безусловно, хорошо, что сейчас в регионе большое внимание уделяется физической активности. Молодежь сидит в гаджетах, мало ходит, не говоря уже о занятиях в спортзалах. Если некогда заниматься спортом, обязательно нужно выделять хотя бы 30−40 минут в день на непрерывную ходьбу в быстром темпе, пять раз в неделю. Это благотворно скажется на здоровье. Скандинавская ходьба тоже хороша, но не все знают, как правильно ею заниматься.

Кроме того, нужно нормализовывать индекс массы тела. Считается, что он должен быть до 25 кг/м2. Рассчитать его помогут врачи. Особенно большую роль играет окружность талии. У женщин она должна быть до 80 см, у мужчин — до 94. Как выяснилось за последние годы, жировая ткань, которая откладывается вокруг талии, является гормональным «органом». Это впоследствии может вызвать гипертонию, развитие сахарного диабета, а в мире он растет в геометрической прогрессии. Кроме того, с каждым сброшенным килограммом снижается артериальное давление на 1 мм рт. ст.

Важно следить и за уровнем холестерина и мочевой кислоты.

Большую роль играет и нормализация пульса. Оптимальный пульс должен быть 55−70 ударов в минуту.

Зачастую симптомы повышенного и пониженного АД являются одинаковыми. При повышенном человек чувствует боль в затылке, в теменной области, появляются шум в ушах, кровотечение из носа. При пониженном — слабость в мышцах, потемнение в глазах, боль в висках.

Хорошо, что у нас в стране есть диспансеризация. Но в рамках этого обследования всё проверить невозможно. Человек должен, в первую очередь, сам заботиться о своем здоровье: сделать УЗИ сердца, ЭКГ, проверить сосуды.

Не лишним станет покупка тонометра домой. Вы сможете периодически проверять артериальное давление и наблюдать за этими показателями.

Самоконтроль имеет очень большое значение. Приходя в больницу, человек может испытывать синдром «белого халата»: когда, увидев врача, у пациента повышается давление. В спокойной обстановке он совершенно по-другому реагирует.

Елена Николаевна рассказала, какие показатели артериального давления и в каком возрасте являются нормальными. Так, с 18 до 65 лет они должны быть не более 140/90, где первая цифра — это систолическое давление, вторая — диастолическое.

Если у вас есть проблемы с давлением, обязательно обращайтесь к врачу, не ждите ухудшения состояния! От этих симптомов можно избавиться с помощью лекарственных средств.

Будьте здоровы!

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