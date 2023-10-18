Голодание, переутомление, стресс: врач назвала наиболее частые причины мигрени

Мигрень может серьезно ухудшить качество жизни. Каковы симптомы-предвестники мигрени и чем она отличается от обычной головной боли? В чем может быть причина мигрени? Какие осложнения могут возникнуть? — об этом рассказала Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.
— Что такое мигрень?
— Мигрень характеризуется приступами пульсирующей головной боли. Обычно она локализована с одной стороны головы и повторяется циклами. Продолжительность болевого эпизода может длиться от четырех часов до трех дней, а сами приступы возникают от одного-двух раз в год до нескольких раз в месяц.
Мигрень относится к одному из видов головной боли. Например, ее следует отличать от головной боли напряжения, при которой создается ощущение давления и сжатия головы с двух сторон. По интенсивности приступы, как правило, слабее, чем при мигрени, и могут пройти без приема обезболивающих препаратов.
— В чем могут быть причины мигрени, в том числе неочевидные? Есть ли группы риска?
— У женщин мигрень встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин, что может быть связано с изменением гормонального фона в разные фазы менструального цикла, с беременностью, климаксом, а также приемом комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или заместительной гормональной терапией.
К наиболее частым причинам, которые могут вызвать приступ мигрени, можно отнести:
- изменения гормонального фона у женщин;
- перемена погоды;
- переутомление, стресс, тревожные или депрессивные расстройства;
- голодание или употребление некоторых продуктов (цитрусовых, орехов, шоколада, бананов, копченостей, жирных сортов сыра);
- употребление алкогольных напитков;
- нарушения цикла сна и бодрствования (недосып или избыток сна, ночная работа);
- интенсивная физическая нагрузка;
- воздействие резких зрительных (яркий или мерцающий свет) и слуховых (сильный шум) стимулов.
— Каковы симптомы мигрени, в чем особенности? И могут ли быть симптомы-предвестники?
— Различают две формы мигрени: обычная (без ауры) и с аурой. Мигрень без ауры сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к световым и звуковым раздражителям. Аурой называют симптомы-предшественники приступа мигрени, которые появляются на определенное время и потом исчезают. Аура обычно длится от 10 минут до получаса.
Реже возникает мигрень с аурой, включающая:
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зрительные нарушения (светящиеся зигзаги, мерцание, выпадение полей зрения);
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нарушение чувствительности (онемение одной руки, половины лица или языка);
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нарушения речи, координации, равновесия.
— Какие осложнения могут быть у мигрени? Как понять, что мигрень стала хронической?
— Хронической можно считать мигрень, которая характеризуется головной болью, возникающей 15 и более раз в месяц. К основным факторам, приводящим к учащению приступов мигрени и способствующим хронизации процесса, относятся:
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эмоциональный стресс;
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бесконтрольный прием обезболивающих препаратов;
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частое употребление напитков, содержащих кофеин (крепкого чая, кофе, энергетиков).
Осложнения мигрени проявляются такими состояниями, как:
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мигренозный статус — тяжелый приступ мигрени продолжительностью свыше 72 часов с временным облегчением до 12 часов, связанным со сном или действием лекарств;
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мигренозная аура — состояние, возникающее в начале приступа мигрени.
— Лечится ли мигрень? Если да, то как?
— Полного излечения мигрени на сегодняшний день достичь не представляется возможным. Верно подобранные препараты снизят частоту возникновения, длительность и тяжесть приступов головной боли.
Для достижения максимального терапевтического эффекта следует сначала обратиться к врачу-терапевту или врачу-неврологу, который назначит лабораторные и инструментальные обследования и по их результатам сможет подобрать подходящие лекарства.
— Какие есть меры профилактики мигрени?
— Улучшить самочувствие и минимизировать последствия приступов мигрени можно за счет регулярных занятий спортом, водных процедур, прогулок на свежем воздухе. При перенапряжении мышц шеи и затылка поможет массаж воротниковой зоны и гимнастика для шеи. Следует минимизировать воздействие провоцирующих факторов. Ведение дневника головной боли поможет зафиксировать важную информацию, такую как частота и длительность головных болей, провоцирующие факторы, сопутствующие симптомы и пр. Эти детали помогут лечащему врачу в подборе и оценке эффективности лечения.