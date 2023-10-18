Голодание, переутомление, стресс: врач назвала наиболее частые причины мигрени

Мигрень может серьезно ухудшить качество жизни. Каковы симптомы-предвестники мигрени и чем она отличается от обычной головной боли? В чем может быть причина мигрени? Какие осложнения могут возникнуть? — об этом рассказала Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.

— Что такое мигрень?

— Мигрень характеризуется приступами пульсирующей головной боли. Обычно она локализована с одной стороны головы и повторяется циклами. Продолжительность болевого эпизода может длиться от четырех часов до трех дней, а сами приступы возникают от одного-двух раз в год до нескольких раз в месяц.

Мигрень относится к одному из видов головной боли. Например, ее следует отличать от головной боли напряжения, при которой создается ощущение давления и сжатия головы с двух сторон. По интенсивности приступы, как правило, слабее, чем при мигрени, и могут пройти без приема обезболивающих препаратов.

— В чем могут быть причины мигрени, в том числе неочевидные? Есть ли группы риска?

— У женщин мигрень встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин, что может быть связано с изменением гормонального фона в разные фазы менструального цикла, с беременностью, климаксом, а также приемом комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или заместительной гормональной терапией.

К наиболее частым причинам, которые могут вызвать приступ мигрени, можно отнести:

изменения гормонального фона у женщин;

перемена погоды;

переутомление, стресс, тревожные или депрессивные расстройства;

голодание или употребление некоторых продуктов (цитрусовых, орехов, шоколада, бананов, копченостей, жирных сортов сыра);

употребление алкогольных напитков;

нарушения цикла сна и бодрствования (недосып или избыток сна, ночная работа);

интенсивная физическая нагрузка;

воздействие резких зрительных (яркий или мерцающий свет) и слуховых (сильный шум) стимулов.

— Каковы симптомы мигрени, в чем особенности? И могут ли быть симптомы-предвестники?

— Различают две формы мигрени: обычная (без ауры) и с аурой. Мигрень без ауры сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к световым и звуковым раздражителям. Аурой называют симптомы-предшественники приступа мигрени, которые появляются на определенное время и потом исчезают. Аура обычно длится от 10 минут до получаса.

Реже возникает мигрень с аурой, включающая:

зрительные нарушения (светящиеся зигзаги, мерцание, выпадение полей зрения);

нарушение чувствительности (онемение одной руки, половины лица или языка);

нарушения речи, координации, равновесия.

— Какие осложнения могут быть у мигрени? Как понять, что мигрень стала хронической?

— Хронической можно считать мигрень, которая характеризуется головной болью, возникающей 15 и более раз в месяц. К основным факторам, приводящим к учащению приступов мигрени и способствующим хронизации процесса, относятся:

эмоциональный стресс;

бесконтрольный прием обезболивающих препаратов;

частое употребление напитков, содержащих кофеин (крепкого чая, кофе, энергетиков).

Осложнения мигрени проявляются такими состояниями, как:

мигренозный статус — тяжелый приступ мигрени продолжительностью свыше 72 часов с временным облегчением до 12 часов, связанным со сном или действием лекарств;

мигренозная аура — состояние, возникающее в начале приступа мигрени.

— Лечится ли мигрень? Если да, то как?

— Полного излечения мигрени на сегодняшний день достичь не представляется возможным. Верно подобранные препараты снизят частоту возникновения, длительность и тяжесть приступов головной боли.

Для достижения максимального терапевтического эффекта следует сначала обратиться к врачу-терапевту или врачу-неврологу, который назначит лабораторные и инструментальные обследования и по их результатам сможет подобрать подходящие лекарства.

— Какие есть меры профилактики мигрени?

— Улучшить самочувствие и минимизировать последствия приступов мигрени можно за счет регулярных занятий спортом, водных процедур, прогулок на свежем воздухе. При перенапряжении мышц шеи и затылка поможет массаж воротниковой зоны и гимнастика для шеи. Следует минимизировать воздействие провоцирующих факторов. Ведение дневника головной боли поможет зафиксировать важную информацию, такую как частота и длительность головных болей, провоцирующие факторы, сопутствующие симптомы и пр. Эти детали помогут лечащему врачу в подборе и оценке эффективности лечения.