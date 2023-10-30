Инфекционист рассказал о наиболее частых ошибках при лечении ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ продолжается во всех регионах страны. Часто болезнь протекает с осложнениями. Сколько перенесенных ОРВИ в течение года могут считаться нормой? Какие самые частые ошибки в лечении? О том, как перенести острую респираторную инфекцию без серьезных последствий, рассказал Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист.

- Могут ли перенесенные ОРВИ считаться нормой?

- До 6 раз в год болеть ОРВИ сегодня считается нормой. Раньше этот показатель был равен 3, но теперь он увеличен вдвое. Если же человек болеет первичными респираторными инфекциями значительно чаще, например, 10 раз в год и больше, то это повод обратиться к врачу. Такая частота ОРВИ, как правило, означает проблемы с иммунной системой. Их, в свою очередь, могут провоцировать заболевания любых органов: бронхолегочных или лор-органов, например. И с этим должны разбираться специалисты. Начинать нужно с визита к терапевту, иммунологу, инфекционисту. Дальше, по мере необходимости, подключать докторов более узких специализаций.

- Для каких групп пациентов ОРВИ могут быть особенно опасны?

- ОРВИ особенно опасны для людей с различными иммунодефицитами. Когда иммунная система серьезно угнетается, например, при ВИЧ или в случае прохождения лучевой терапии у онкобольных, то любая, не только респираторная, инфекция чревата тяжелым течением и серьезными осложнениями.

Также в зону риска попадают люди с тяжелым коморбидным фоном, при эндокринных заболеваниях, сосудистых патологиях и различных проблемах с легкими.

Респираторные инфекции в первую очередь поражают дыхательные пути, и у людей, уже страдающих каким-то заболеванием легких, все очень быстро «опускается вниз».

В группе риска также оказываются пациенты с бронхиальной астмой или ХОБЛ.

Свою роль играет и возраст человека. Пожилые люди и дети раннего возраста очень уязвимы перед респираторными инфекциями.

- Какие осложнения ОРВИ дают чаще всего?

- Большинство осложнений связаны с «нагноением» (активацией) собственной флоры. Она есть у каждого, в том числе и в верхних дыхательных путях. В нормальной ситуации иммунитет контролирует собственную флору: не уничтожает ее полностью, но и не дает ей активно размножаться и вызывать патологические процессы. После респираторной инфекции, на фоне снижения иммунитета, патогенная флора может активироваться и вызывать уже вторичные бактериальные проблемы. Это самое частое осложнение любой респираторной инфекции.

- Какие симптомы у ОРВИ и что влияет на тяжесть течения заболевания?

- Респираторные инфекции поражают дыхательные пути, при этом каждое заболевание протекает по-разному. Например, грипп часто поражает трахею. Респираторно-синцитиальные инфекции поражают нижние дыхательные пути: бронхи и альвеолы, особенно у детей раннего возраста. Аденовирусная инфекция поражает конъюнктиву и миндалины. Для разных респираторных инфекций характерно поражение разных отделов дыхательной системы. При этом основные симптомы ОРВИ универсальны: насморк, кашель разной степени выраженности, боль в горле, все проявления интоксикации организма разной степени, возможна температура, головная боль и быстрая утомляемость.

Степень патогенности организма и сила иммунного ответа будут определять тяжесть течения заболевания. Кто-то может респираторную инфекцию одинаковой патогенности перенести легко, а кто-то перенесет ее плохо. Причина – определенные проблемы и дефициты, связанные с неправильным питанием, недосыпом, стрессовыми ситуациями. Такие люди, как правило, переносят ОРВИ не так легко, как хотелось бы.

- Какую температуру нужно сбивать?

- Снижать температуру нужно от 38°С и выше. Считается, что с температурой ниже организм должен справиться сам. При этом, рекомендуется снижать температуру «по переносимости». Если, например 38.5°С переносится хорошо, то можно дать иммунитету побороться некоторое время. Но важно, чтобы человек себя нормально чувствовал и пил достаточное количество жидкости.

Если человек имеет тяжелую коморбидную патологию, где любая лихорадка может обострить ситуацию, то температуру нужно сбивать в любом случае. Также возраст вносит свои корректировки: у пожилых людей нужно снижать температуру на более низких показателях.

- Какие наиболее частые ошибки при лечении ОРВИ?

- Часто ошибки связаны с неправильным применением антибиотиков, когда при классической ОРВИ больной сразу начинает их пить. Либо, наоборот, пациент имеет предубеждения и даже при подтвержденной бактериальной инфекции и назначении отказывается их применять.

Распространенная ошибка – сбивать незначительно повышенную температуру, даже 37°С. Или напротив, загонять себя в гипертермию, терпеть и не сбивать температуру 39 и выше °С.

Неправильное применение сосудосуживающих капель может быть причиной серьезных осложнений, особенно у детей, если их капать много и часто, превышая все рекомендованные дозировки.

Также осложнения можно получить в результате неверного применения противокашлевых препаратов. Если человек при уже влажном кашле начинает использовать препараты, подавляющие кашель, то организм не может избавиться от мокроты.

- Как правильно лечить ОРВИ?

- Если говорить про классическую респираторную инфекцию, то ее лечение должно быть симптоматическим. Это – нормальный режим, сбалансированное легкое питание и исключение стрессов. Лучше оставаться дома, при необходимости принимать симптоматические препараты: орошать нос специальными соляными растворами и иногда использовать сосудосуживающие препараты, принимать жаропонижающие средства. Не более того.

Если какой-то из симптомов начинает превалировать и не снимается обычными симптоматическими средствами – вызов врача. Иногда под маской респираторной инфекции может протекать первичная бактериальная инфекция, которая требует назначения антибиотиков. Особо опасные инфекции типа менингококковой могут начинаться так же, как ОРВИ.

- Какой должна быть профилактика ОРВИ?

- Основные рекомендации просты: полноценное питание, здоровой сон и минимум стрессов. К этому стоит добавить, что, по возможности, стоит избегать мест скопления людей, где можно легко заразиться. Если у человека есть какое-либо коморбидное заболевание, то в общественных местах стоит использовать средство индивидуальной защиты – маску. Ее нужно носить не дольше 1,5-2 часов.

От ОРВИ не защитят маски, если их использовать неправильно и долго носить, не меняя. Не стоит также рассчитывать на чеснок или другие пахучие растения. Наиболее эффективный способ профилактики – вакцинация. Вакцины, которые могут облегчить течение респираторной инфекции: против гриппа, гемофильной палочки, пневмококка, менингококка и т.д.

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